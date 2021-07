Viiden viikon aikana maassa on todettu lähes tuhat rs-viruksen aiheuttamaa hengitystietulehdusta.

Uuden-Seelannin sairaaloissa on hoidossa poikkeuksellisen paljon rs-viruksen aiheuttamaan hengitystie­tulehdukseen sairastuneita vauvoja ja pikkulapsia, kertoo brittilehti The Guardian.

Maassa on raportoitu lähes tuhat rs-viruksen aiheuttamaa hengitystie­tulehdusta viiden viime viikon aikana. Keskimäärin Uudessa-Seelannissa todetaan 1 743 tapausta koko talvikaudella eli 29 viikon aikana.

Pääkaupunki Wellingtonin sairaaloissa on hoidettavana 46 lasta, joista suurin osa on vauvoja. Kaksi lasta on tehohoidossa.

Myös muissa sairaaloissa hengitystietulehdusten määrät kasvavat nopeasti.

Rs-virus on yleinen hengitystie­tulehduksen aiheuttaja. Aikuisilla oireet ovat usein lievät, mutta pienille lapsille virus voi olla jopa vaarallinen. Myös vanhukset ja henkilöt, joilla on heikko vastustuskyky, ovat riskiryhmässä. Uudessa-Seelannissa on parhaillaan talvi, jolloin virus on yleisimmillään.

” ”Meille on kasaantunut suuri määrä herkkiä lapsia, jotka ovat jääneet paitsi altistumisesta.”

Lastenlääkärien ja epidemiologien mukaan syynä viruksen leviämiselle on pandemian aiheuttama vaje vastustuskyvyssä.

”Meille on kasaantunut suuri määrä herkkiä lapsia, jotka ovat jääneet paitsi altistumisesta – joten nyt he altistuvat ensimmäistä kertaa”, sanoo kansanterveystieteen professori ja epidemiologi Michael Baker.

Viime talvena Uudessa-Seelannissa todettiin 99,9 prosenttia vähemmän influenssaa ja 98 prosenttia vähemmän rs-virustapauksia. Myöskään kuolemantapauksia ei ollut juuri lainkaan.

Yleensä lapset sairastuvat rs-viruksesta ensimmäisten elinvuotensa aikana. Bakerin mukaan nyt yhä useampi lapsi ei ole vielä altistunut virukselle.

Lyhytaikaisesti tällainen vaikutus on hyödyllinen, sillä se estää terveydenhuollon kuormitusta. Pidemmällä aikavälillä se aiheuttaa kuitenkin epidemioita, koska lapsille ei ole kehittynyt vastustuskykyä bakteereja ja viruksia vastaan.

”Mitä kauemmin nämä heikommat bakteereille ja viruksille altistumisjaksot jatkuvat, sitä todennäköisempiä ovat epidemiat tulevaisuudessa”, kirjoittivat ranskalaislääkärit vastustuskykyvajetta käsittelevässä tutkimusartikkelissa toukokuussa 2021.

Tartuntapiikki ei välttämättä tarkoita sitä, että tautitapausten määrä olisi suurempi, vaan tapaukset todetaan ryppäissä sen sijaan, että ne olisivat ripoteltuina usealle vuodelle.

Ongelmana on kuitenkin terveydenhuollon kuormittuminen. Aucklandissa sairaala on joutunut täyttämään leikkihuoneen lasten sairaalasängyillä. Aucklandissa ja Canterburyssa leikkauksia on siirretty, jotta henkilökuntaa riittää lastenosastoille.