Taleban väittää hallitsevansa 85 prosenttia Afganistanista, WHO huolissaan maan terveyden­huollosta

Afganistanin hallinto kiistää Talebanin väitteet. Ääri-islamistijärjestön kerrotaan salamurhanneen useita Afganistanin ilmavoimien lentäjiä.

Ääri-islamistiNEN järjestö Taleban väitti tiedotustilaisuudessaan perjantaina, että sillä on hallussaan 85 prosenttia Afganistanista. Väitettä ei voida varmistaa, mutta järjestön tiedetään saaneen kevään ja kesän aikana hallintaansa useita alueita ympäri maata.

Perjantaina maailman terveysjärjestö WHO esitti huolensa maan terveydenhuollosta. Taleban vakuutteli, että sen valtaamilla alueilla hallinto ja sairaalat toimivat edelleen, mutta WHO:n mukaan pääsy terveydenhuoltoon on heikentynyt.

”Tilanne on hirvittävän huolestuttava ja muuttuu jatkuvasti. Olemme selvästi huolissamme terveydenhuoltoon pääsyn heikentymisestä”, WHO:n itäisen Välimeren alueen hätäavun johtaja Rick Brennan sanoi toimittajille videoyhteydellä Kairosta käsin.

Brennanin mukaan osa terveydenhuollon ammattilaisista on paennut useilta alueilta konfliktin pelossa, mutta osa on myös palannut. WHO:ta on pyydetty pysymään joillakin alueilla, jotta terveydenhuoltoa pystytään tarjoamaan.

Lisäksi Talebanin kerrotaan salamurhanneen Afganistanin ilmavoimien lentäjiä.

Tilanteesta raportoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä Britannian yleisradio BBC.

TaLeBanin edustajat väittävät, että Talebanilla on hallussaan noin 250 Afganistanin 398 alueesta. Väitettä on mahdotonta varmistaa, ja Afganistanin hallinto on kiistänyt sen.

Lisäksi Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid kertoi AFP:lle, että Taleban on vallannut tärkeän rajanylityspaikan, Islam Qalan, Afganistanin ja Iranin rajalla. Tämän Afganistanin hallinto on BBC:n mukaan vahvistanut.

Islam Qalan raja-asema on yksi tärkein kaupanteon väylä, jonka uskotaan tuovan Afganistanin hallinnolle vuosittain noin 16 miljoonan eron tulot.

Mujahid raportoi Talebanin vallanneen myös tärkeän rajanylityspaikan Turkmenistanin rajalla. Afganistanin sisäministeriön tiedottaja Tareq Arian sanoi, että raja-aseman voimat oli ”väliaikaisesti siirretty” ja asema pyritään valtaamaan takaisin.

Reuters kertoo myös, että ainakin seitsemän Afganistanin ilmavoimien lentäjää on joutunut Talebanin salamurhaamaksi viimeisen parin kuukauden aikana. Uutistoimiston lähteenä on kaksi Afganistanin hallinnon virkamiestä. Salamurhat ovat tapahtuneet tukikohtien ulkopuolella.

Yhdysvaltain ja Afganistanin virkamiehet arvelevat, että Taleban pyrkii tuhoamaan yhden Afganistanin tärkeimmistä sotilaallisista valteista: Yhdysvaltain ja Naton kouluttamat sotilaslentäjät.

Talebanilla ei itsellään ole ilmavoimia. YK:n raportin mukaan sen maan pinnalla tekemissä iskuissa on kuollut vuoden 2021 ensimmäisenä kolmena kuukautena 229 siviiliä, kun taas Afganistanin ilmavoimien iskuissa siviilejä kuoli 41.

Talebanin ja Afganistanin hallinnon välinen konflikti on merkittävä riski maan siviileille. Kuvassa kodistaan pakenemaan joutuneita siviilejä Qala i Nawin alueelta 8. heinäkuuta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolusti torstaina vahvasanaisesti aikataulussa etenevää Yhdysvaltain joukkojen poistumista Afganistanista.

Biden totesi luottavansa Afganistanin hallinnon kyvykkyyteen, ja nosti esille sadattuhannet Yhdysvaltojen johtamien joukkojen kouluttamat sotilaat.

Presidentti väitti, että Afganistanin hallinnon romahtaminen on hyvin epätodennäköistä eikä Taleban ole väistämättä saamassa haltuunsa koko maata. Talebanin on kuitenkin kerrottu vallanneen jatkuvasti uusia alueita toukokuusta lähtien, jolloin Yhdysvaltojen johtamat joukot aloittivat vetäytymisen maasta.