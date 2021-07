Eloonjääneiden etsinnät lopetettiin aiemmin tällä viikolla.

Yhdysvaltain Floridassa kaksi viikkoa sitten tapahtuneen kerros­talo­romahduksen kuolon­uhrien määrä on noussut 78:aan, kertoi Miami-Daden piiri­kunnan pormestari Daniella Levine Cava tiedotus­tilaisuudessa perjantaina.

Perjantaina on löydetty 14 uutta kuolon­uhria. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä useat yhdysvaltalais­mediat.

Levine Cava kuvaili uhrilukua sydäntä­särkeväksi.

Puolet korkeasta asuin­kerrostalosta romahti Surfsiden kaupungissa lähellä Miami Beachia varhain aamulla 24. kesäkuuta.

Onnettomuuspaikalla on sen jälkeen jatkettu kuolleiden etsintöjä. Kadoksissa on edelleen 62 ihmistä. Uhreista 47 on tunnistettu yhdysvaltalais­media CBS:n mukaan.

Useiden yhdysvaltalais­medioiden mukaan romahtaneessa kerros­talossa oli muun muassa useita Latinalaisen Amerikan maiden kansalaisia. Paraguayn ulkoministeri sanoi torstaina radio­haastattelussa, että kuolon­uhrien joukossa on maan presidentin vaimon sisko.

Kokonaisia perheitä kuoli onnettomuudessa, kertoo The New York Times. Useat nukkuivat, kun talo romahti toistaiseksi tuntemattomasta syystä.