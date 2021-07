Rasismi aasialaistaustaisia ihmisiä kohtaan on lisääntynyt koronapandemian aikana.

Illinoisin kuvernööri Jay Robert ”J. B.” Pritzker allekirjoitti perjantaina lakiehdotuksen, joka vaatii julkisia kouluja opettamaan amerikanaasialaisten historiaa. Laki astuu voimaan lukuvuonna 2022–2023. Siitä lähtien Illinois edellyttää amerikanaasialaisten historian opetusta sekä osavaltion julkisilta peruskouluilta että lukioilta.

Illinoisista tulee ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, joka määrää amerikanaasialaisten historian opetuksen pakolliseksi julkisiin kouluihin, kertoo kuvernööri Pritzker.

”Tänään asetimme uuden vertailukohdan sille, mitä historiamme käsittely todella merkitsee”, hän sanoi perjantaina Twitterissä.

Prizkerin mukaan amerikanaasialaisten historian opettaminen vähentää haitallisten stereotypioiden muodostumista. Se auttaa yhdysvaltalaisia ymmärtämään toisiaan ja vie heidät näin lopulta lähemmäksi maan ”ihanneyhteiskuntaa”.

Amerikanaasialaisten oikeuksia ajavat järjestöt olivat tukeneet lakiehdotusta jo alkuvuodesta 2020, kertoo uutistoimisto Reuters. Koronapandemian myötä asia on muuttunut entistä ajankohtaisemmaksi, kun rasismi aasialaistaustaisia ihmisiä kohtaan on lisääntynyt ympäri maailman.

Kiristyneessä ilmapiirissä amerikanaasialaiset ovat joutuneet myös vakavien viharikosten kohteeksi. Maaliskuussa kahdeksan ihmistä kuoli ampumisissa kolmessa eri kauneushoitolassa Georgian osavaltiossa. Suurin osa kuolleista oli aasialaistaustaisia naisia.

Illinoisin lakiehdotus amerikanaasialaisten historian opetuksesta sai tuulta alleen maaliskuun joukkosurman jälkeen. Vastaavanlaisia aloitteita on vireillä myös joissain muissa osavaltioissa.

The New York Times -sanomalehti uutisoi kesäkuun alussa, että New Yorkissa on esitelty Illinoisin lakiehdotusta muistuttava aloite. Myös Wisconsinissa on suunniteltu amerikanaasialaisista kertovan historian opetuksen kehittämistä.

Oikaisu 10. heinäkuuta kello 11.58: Jutussa kirjoitettiin ensin virheellisesti aasianamerikkalaisista. Oikea termi on amerikanaasialainen.

