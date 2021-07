Tehtaan ovi oli pelastuslaitoksen ja poliisipäällikön mukaan teljetty riippulukoin.

Torstaina Bangladeshissa palaneen tehtaan omistaja on pidätetty epäiltynä murhasta, kertovat uutistoimisto AFP ja The Guardian. Omistajan lisäksi seitsemän muuta ihmistä on pidätetty mukaan lukien omistajan neljä poikaa.

Bangladeshin Rupganjissa lähellä pääkaupunki Dhakaa sijaitsevan elintarviketehtaan palossa kuoli 52 ihmistä. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui ainakin 30 ihmistä.

Tehtaan toiminnasta on aloitettu myös erillinen tutkinta lapsityövoiman käytöstä, sillä siellä työskenteli vain alaikäisiä lapsia. AFP:n tietojen mukaan lapsille maksettiin vain 20 takaa eli noin 20 senttiä tunnissa.

”Jos lapsityövoiman käyttö todistetaan, ryhdymme toimiin omistajaa ja tarkastajia kohtaan”, sanoi työministeri Monnujan Sufian.

Narayanganjin alueen poliisipäällikkö Jayedul Alam kertoi AFP:lle, että tehtaan turvatoimissa oli ollut vakavia puutteita. Pelastuslaitoksen mukaan poistumisovi tehtaan päärappukäytävään oli ollut lukittuna riippulukolla ja tehtaassa säilytettiin erittäin helposti syttyviä kemikaaleja ja muoveja.

”Se oli tarkoituksellinen murha”, sanoo Alam.

Ennen pidätystään omistaja oli vihjaillut tulipalon olleen työntekijöiden syy.

Vuonna 2013 Bangladeshissa Rana Plazan vaatetehdas­onnettomuudessa kuoli yli 1 100 ihmistä. Silloin maa vannoi, että tehtaiden turvatoimia uudistettaisiin, mutta onnettomuudet eivät ole loppuneet.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on painottanut hallinnon tarvetta parantaa turvatoimia maan työpaikoilla.