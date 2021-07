Lomalle lähtevän on otettava huomioon sekä kohdemaan rajoitukset, Suomen rajoitukset että matkakohteen koronatilanne.

Euroopan vilkkain lomakausi lähestyy. Suomen ulkoministeriö luopui kesäkuun 17. päivä ohjeistuksesta välttää kaikkea tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueilla.

HS kokosi yhteen tämän­hetkisiä rajoituksia ja tartuntatilanteita suomalaisten suosikkimatkakohteissa.

Viro

Suomesta ja muista Euroopan maista pääsee matkustamaan Viroon ilman rajoituksia, kunhan lähtömaassa on riittävän alhainen ilmaantuvuusluku. Raja-arvo on alle 150 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 54,1. Se ei täten estä tai vaikeuta Viroon matkustamista.

Lentomatkustajien on täytettävä digitaalinen terveys­selvitys ennen Viroon saapumista. Sen voi täyttää 72 tuntia ennen maahantuloa. Selvityksen täyttänyt saa sähköpostiin vahvistuksen, joka on esiteltävä rajalla joko tulostettuna tai digitaalisessa muodossa.

Laivalla tai autolla saapuvilta Viro edellyttää ennakko­selvityksen vain, jos he saapuvat riskimaista. Suomalaisten risteilijöiden ei näin ollen tarvitse täyttää digitaalista terveyslomaketta.

Ruotsi

Ruotsin matkustusrajoitukset eivät koske Pohjois­maita. Suomalaiset saavat siis matkustaa Ruotsiin vapaasti.

Länsinaapurissa ei vaadita suomalaisilta negatiivista testitodistusta, rokotus­todistusta tai karanteenia maahan saavuttaessa.

Ruotsissa yleinen koronatilanne on helpottanut. Maan ilmaantuvuus­luku nykyisin on jopa alhaisempi kuin Suomen. Viimeisten kahden viikon aikana Ruotsissa on rekisteröity noin 36 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Norja

Norja kiristää Suomea koskevia matkustusrajoituksia maanantaista alkaen. Tähän asti Norja on luokitellut lähes koko Suomen vihreäksi alueeksi, eikä suomalaisilta ole vaadittu Norjaan saapuessa karanteenia. Kainuu on ollut Suomen ainoa oranssi alue.

Maanantaina 12. heinäkuuta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson epidemialuokitus muuttuu vihreästi oranssiksi. Näiltä alueilta matkustavien suomalaisten on jäätävä Norjassa karanteeniin. Myös Kainuu pysyy oranssina.

Karanteeni kestää kymmenen päivää. Karanteenin välttää, mikäli on saanut koronavirusta vastaan täyden rokotesuojan tai sairastanut korona­tartunnan viimeisen puolen vuoden aikana. Rokote­suoja tai sairastettu tauti on voitava todistaa EU:n digitaalisella korona­passilla.

Jos on saanut vasta ensimmäisen rokoteannoksen, mutta siitä on kulunut vähintään kolme ja korkeintaan 15 viikkoa, voi karanteenin päättää ennenaikaisesti. Näin siinä tapauksessa, että ihminen saa negatiivisen koronatestituloksen kolme vuorokautta Norjaan saapumisen jälkeen. Sama mahdollisuus lyhentää karanteenia koskee myös kaikkia alaikäisiä matkustajia.

Suomalaismatkailijoiden määrä on kasvanut Norjassa heinäkuun aikana, mikä on johtanut ruuhkiin rajalla. Matkustajan kannattaa varautua jopa tuntien jonotukseen.

Kilpisjärven rajanylitys­paikka on auki vuorokauden ympäri. Norjan poliisin mukaan asemalla on vilkkainta aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Se kehottaakin matkustajia valitsemaan muun ajankohdan, mikäli mahdollista.

Norjan tartuntatilanne on tällä hetkellä parempi kuin Suomessa, mutta huonompi kuin Ruotsissa. Sunnuntaina maan ilmaantuvuusluku on reilut 48.

Lue lisää: Norja tiukentaa taas matkustus­kriteereitään osalle Suomesta tuleville, rajalle ei kertynyt viikon­loppuna pahoja ruuhkia

Espanja

Espanja poisti Suomen riskimaiden listalta kesäkuussa. Suomesta saa matkustaa Espanjaan vapaasti, eikä matkustajalta edellytetä karanteenia tai negatiivista korona­testitodistusta.

Lentomatkustajan on kuitenkin täytettävä ennen matkaa terveystietolomake verkossa Espanjan terveysministeriön ylläpitämillä matkustussivuilla. Lomakkeesta saatu qr-koodi on esitettävä lentokentän terveystarkastuksessa.

Espanjaan matkustavan on muistettava, että paikallinen tartuntatilanne on yksi Euroopan huonoimmista. Vaikka pian 60 prosenttia espanjalaisista on rokotettu, on maan ilmaantuvuus­luku yli 330.

Espanjassa on yhä laajasti käytössä maskipakko. Monilla alueilla ravintoloiden, baarien, kauppojen ja kulttuuri­tilojen aukioloaikoja ja ihmismääriä rajoitetaan.

Italia

Italia vaatii suomalais­matkustajilta EU:n digitaalista koronatodistusta. Matkustajan on osoitettava, että hän on saanut viimeisen koronarokotteensa viimeistään kaksi viikkoa sitten, sairastanut koronan viimeisen puolen vuoden aikana tai saanut negatiivisen koronatestituloksen 48 tunnin sisällä ennen matkaa.

Italian oma tartuntatilanne on Suomeen verrattuna hyvä. Ilmaantuvuusluku on vähän yli 20, eli alle puolet Suomen vastaavasta.

Saksa

Saksa on luopunut sisäraja­tarkastuksista EU- ja Schengen-maista saapuville. Saksaan matkustavalta suomalaiselta ei vaadita karanteenia tai maahantulo­syytä. Poikkeuksena ovat ihmiset, jotka ovat viimeisen kymmenen päivän aikana vierailleet jollain riskialueella.

Riskialueella vierailleen on täytettävä ennalta maahantulo­ilmoitus ja jäätävä karanteeniin. Karanteenin rikkomisesta voidaan sakottaa jopa 25 000 euroa.

Lentomatkustajilta vaaditaan todistus täydestä rokotesuojasta, negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta koronataudista riippumatta siitä, mistä maasta he saapuvat.

Saksassa epidemia on tällä hetkellä hyvin hallinnassa. Maan ilmaantuvuus­luku on reilu kymmenen.

Englanti

Englanti luokittelee Suomen oransseihin maihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Englanti ei suosittele Suomeen matkustamista. Vastaavasti suomalaisille Englantiin matkustaminen on vaikeaa.

Englannissa maahantulo edellyttää negatiivista testiä ennen matkaa. Lisäksi maahan saavuttua on jäätävä kymmenen päivän karanteeniin, jonka aikana on otettava kaksi uutta koronatestiä: ensimmäinen toisena päivänä ja toinen kahdeksantena päivänä tai myöhemmin.

Testit on varattava ja maksettava etukäteen. Englannissa hyväksytään pcr-, lamp- ja antigeenitestit. Jos testitulosta ei ole, voi saada 500 punnan sakot. Testit vaaditaan myös rokotetuilta.

Viikon päästä maanantaina, eli 19. heinäkuuta Englanti höllentää matkustus­rajoituksia oranssien maiden ja Englannin välillä. Tämä helpottaa kuitenkin ensi­sijaisesti Suomeen matkustavia brittejä.

Englannin suunnitelma on seuraavaksi helpottaa maahantuloa myös muiden maiden kansalaisille, kuten EU-kansalaisille ja yhdysvaltalaisille.

Britannialla on hyvä rokotekattavuus, mutta maan ilmaantuvuusluku on korkea, jopa yli 500.

Lue lisää: HS kertoo reaali­aikaiset tiedot epidemiasta ja rokotusten etenemisestä

Oikaisu 11.7. kello 18.26: Ilmaantuvuusluvussa tartunnat suhteutetaan 100 000 asukkaaseen, ei 10 000:een.