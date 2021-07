The Economist: Osa briteistä haluaa korona­rajoitusten jäävän voimaan, lähes 20 prosenttia kannattaa pysyvää yöllistä ulkona­liikkumis­kieltoa

Eniten kannatusta sai The Economistin kyselyssä pysyvä maskipakko kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

”Väliaikaisia rajoituksia”, lukee kyltissä Old Compton Streetillä Lontoon Sohossa. The Economistin tutkimuksen mukaan iso osa briteistä toivoisi, että jotkin rajoitukset eivät olisi vain väliaikaisia.

Maanantaina 19. heinäkuuta suurin osa jäljellä olevista korona­epidemian vuoksi tehdyistä rajoitus­toimista lakkaa Englannissa. Yökerhot avautuvat, ja ravintoloiden asiakasrajat sekä maskipakko poistuvat.

Päivä on nimetty paikallisissa medioissa ”Freedom Dayksi” eli vapauden päiväksi.

Brittilehti The Economist teetti rajoitusten poistumisen alla 2.–3. heinäkuuta kyselyn, jossa tiedusteltiin britannialaisilta heidän mielipiteitään rajoituksista. Kyselyn tulosten perusteella merkittävä osa briteistä ei olisi toivonut rajoitusten poistuvan vielä – jos lainkaan.

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia toivoi maskipakon kaupoissa ja julkisessa liikenteessä jatkuvan kuukauden suunniteltua pidempään ja 40 prosenttia toivoi pakon jäävän pysyvästi voimaan koronaepidemiasta huolimatta.

Yli 60 prosenttia vastaajista myös toivoi jatkoa muun muassa kymmenen päivän karanteenille ulkomailta paluun jälkeen, turvavälien pitämiselle ja yhteystietojen keruulle tartunnanjäljityksessä vielä heinäkuun 19. päivän jälkeenkin.

Melkein yhtä moni toivoi kyseisten toimien jatkamista siihen saakka, kunnes koronapandemia on saatu hallintaan maailmanlaajuisesti, ja yli 30 prosenttia vastaajista toivoi toimista pysyviä. Erityisesti tukea sai pysyvä rokotetodistusten vaatimus ulkomaan­matkailussa, jota kannatti noin 45 prosenttia vastaajista.

Jopa yökerhojen ja kasinojen sulkeminen sekä ilta­kymmeneltä alkava ulkona­liikkumiskielto saivat vastaajilta tukea. Noin yksi neljästä toivoi yökerhojen sulkemista pysyvästi ja lähes viidennes ulkona­liikkumiskiellon ”ilman hyvää syytä” alkavan kello 22 korona­pandemian jälkeenkin.

Tartuntojen määrä on viime viikkoina noussut Britanniassa vauhdilla. Terveysministeri Sajid Javid on sanonut päivittäisten tartuntojen voivan nousta jopa 100 000:een.

Javid nimitettiin terveysministeriksi kesäkuussa hänen edeltäjänsä Matt Hancockin erottua rikottuaan koronarajoituksia.

Sairaalahoitoa vaativien tapausten ja kuolemien määrä on kuitenkin noussut tartuntojen mukana vain vähän, sillä yli 65 prosenttia väestöstä on maan terveysviranomaisten verkkosivujen mukaan täysin rokotettuja. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut lähes 87 prosenttia väestöstä.