Liettua alkoi perjantaina rakentaa 550 kilometriä pitkää aitaa Valko-Venäjän rajalleen.

Liettua aikoo esittää maanantaina lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Liettuan ulkoministerin tiedottajan mukaan esityksen syy on se, että Valko-Venäjä on lähettänyt siirtolaisia laittomasti Liettuan rajan yli Euroopan unionin alueelle. Liettuan mukaan satoja siirtolaisia on ylittänyt rajan viime päivinä.

Valko-Venäjä alkoi päästää tulijoita EU-maa Liettuaan rajan yli sen jälkeen, kun unioni oli kesäkuussa hyväksynyt lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan. Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti.

”Tällä tavalla järjestettyä uhkaa Valko-Venäjän suunnasta Liettuaan ei voi EU:ssa hyväksyä”, ulkoministeri Haavisto sanoi HS:lle viime perjantaina antamassaan haastattelussa.

Aiempien pakotteiden taustalla oli oppositio­­aktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitšin pidätys toukokuussa. Pratasevitš pidätettiin sen jälkeen, kun Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla ollut kone pakotettiin laskeutumaan Valko-Venäjälle.

Haavisto osallistuu EU:n ulkoasiainneuvoston kokoukseen maanantaina Brysselissä. Haaviston mukaan Liettuan ja Valko-Venäjän rajan tilanne nousee todennäköisesti keskusteluihin, vaikkei asia ole tapaamisen varsinaisella asialistalla.