Metsäpalot leviävät Yhdysvaltojen läntisissä osavaltioissa hellekauden seurauksena.

Kyliä on evakuoitu, ja kaksi pelastustyöntekijää kuoli Arizonassa sammutustöissä.

Asiasta kertoivat muun muassa The New York Times ja brittilehti The Guardian.

Perjantain ja lauantain välillä Kalifornian osavaltion vuoden laajin metsäpalo levisi lähellä Nevadan rajaa. Tulipalon koko kaksinkertaistui päivien aikana.

Alueen ilma on niin kuivaa, että maastopalojen hillitsemiseksi taivaalta pudotettu vesi höyrystyy ennen kuin se saavuttaa maan pinnan.

Kalifornian Kuolemanlaaksossa mitattiin viime lauantaina 53 asteen lämpö. Sitä edellisenä päivänä lämpötila nousi jopa korkeammalle, 54,4 asteeseen, mikä on korkein tiedetty lämpötila sitten vuoden 1913 heinäkuun helteiden.

Monissa yhdysvaltalaisissa kaupungeissa on mitattu niiden kaikkien aikojen korkeimpia lämpötiloja.

Kyläyhteisöjä on pyydetty evakuoitumaan, koska pelastustyöntekijät eivät kykene hallitsemaan maastopaloa paahtavassa helteessä.

Kalifornian osavaltio pyysi asukkaitaan myös vähentämään sähkön käyttöä, koska metsä­palot ovat tuhonneet osavaltioiden väliset voimansiirtojohdot.

Kaksi sammutustöissä olevaa pelastustyöntekijää kuoli lauantaina Arizonassa, kun heidän lentokoneensa putosi.

Se, että sammutustöissä oleva lentokone putoaa, ei ole täysin tavatonta. The New York Times kertoo, että Idahossa kuoli syyskuussa lentäjä samankaltaisessa onnettomuudessa. Myös Australiassa kolme yhdysvaltalaista kuoli lento­kone­onnettomuudessa aiemmin viime vuonna, kun he auttoivat laajojen metsäpalojen hillitsemisessä lähellä Canberraa.

Asiantuntijat sanovat ilmastonmuutoksen lisäävän ääri-ilmiöiden, kuten lämpöaaltojen, yleisyyttä.