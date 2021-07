Iranin opposition järjestämään protestitapahtumaan osallistui viikonloppuna kymmeniä merkittäviä poliitikkoja ja entisiä ministereitä useista eri maista.

Viikonloppuna Iranin oppositiota kannattavat ihmiset ympäri maailmaa kokoontuivat videokokouksena järjestettyyn Free Iran Global Summit -tapahtumaan. Kyseessä on vuosittainen protestitapahtuma, jota organisoi oppositiota ulkomailla edustava National Council of Resistance of Iran -järjestö (NCRI).

Samalla iranilaiset järjestivät mielenosoituksia 17 eri kaupungissa, muun muassa Berliinissä, Washingtonissa, Lontoossa, Tukholmassa, Oslossa, Wienissä, Roomassa, Genevessä ja Sydneyssä.

”Pyydämme kansainvälistä tukea kansallemme ja vaadimme Iraniin demokratiaa ja ihmisoikeuksia”, tiivistää järjestön Pohjoismaiden-edustaja Perviz Khazai kokoontumisen tavoitteet.

NCRI:n Pohjoismaiden-edustaja Perviz Khazai.

Khazai toimi Iranin Ruotsin- ja Norjan-suurlähettiläänä kunnes loikkasi 80-luvulla ja jäi maanpakoon Norjaan.

NCRI sai taakseen merkittävää kansainvälistä tukea. Viikonlopun videokokouksessa entiset ministerit ja poliitikot kymmenistä maista ilmaisivat tukensa Iranin oppositiolle ja syyttivät Iranin hallintoa ihmis­oikeus­loukkauksista.

Mukana oli joukko varsin tunnettuja nimiä: Ensimmäisen puheenvuoron piti Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Mike Pompeo, jonka jälkeen kuultiin entistä Britannian alahuoneen puhemiestä John Bercow’ta.

Osallistujien joukossa oli lisäksi muun muassa entisiä pääministereitä Kanadasta, Ruotsista, Italiasta ja Belgiasta, Islannin entinen ympäristöministeri sekä Puolan entinen ulkoministeri.

Suomesta tukensa ilmaisivat muun muassa entinen liikenne-, ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Kimmo Sasi (kok), useita ministerin pestejä hoitanut Jan-Erik Enestam (r) ja entinen ulkoministeri Timo Soini (sin).

Valtaosa kansainvälisistä tukijoista on diplomatia­syistä nimenomaan entisiä parlamentaa­rikkoja ja ministereitä nykyisten sijaan.

”Kun meillä on diplomaatti­suhteet Iranin kanssa, istuvan ministerin on oikeastaan mahdoton osallistua”, selittää tapahtumassa puheen pitänyt Sasi.

Iranin oppositiovoimien mielenosoitus järjestettiin lauantaina muun muassa Berliinissä, Brandenburgin portin edustalla.

Merkittävän poikkeuksen teki EU:n puheen­johtajamaan Slovenian pääministeri Janez Janša, joka piti tilaisuudessa kriittisen puheenvuoron Iranin ihmis­oikeus­tilanteesta. Iran tuomitsi heti sunnuntaina Janšan osallistumisen tilaisuuteen ja syytti häntä ”perättömistä syytöksistä” ja ”epädiplomaattisesta” käytöksestä.

NCRI pyysi tapahtumassa kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan suoraan Iranin uuden presidentin Ebrahim Raisin, jonka on määrä astua virkaansa 5. elokuuta.

Hänet valittiin viime kuussa vaaleilla, jotka eivät täyttäneet demokratian tunnus­merkkejä. Khazain mukaan Iranin valtaapitävät ovat nykyisin käytännössä Iranin ylimmän johtajan Ali Khamenein valitsemia.

” ”Uusi presidentti on vastuussa useista tuhansista kuolemista, hänet tunnetaan siitä.”

Raisi on liitetty raskaisiin ihmisoikeus­loukkauksiin, kuten vuoden 1988 toisin­ajattelijoiden massa­teloituksiin. Raisi toimi tuolloin Teheranin vallankumous­tuomio­istuimen apulais­syyttäjänä ja oli päättämässä tuhansien ihmisten teloituksista.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja Iranin ihmisoikeus­tilannetta tarkkaileva YK:n edustaja ovat molemmat vaatineet Raisin toiminnan tutkintaa teloituksissa.

”Tämä uusi presidentti on vastuussa useista tuhansista kuolemista, hänet tunnetaan siitä”, Khazai sanoo.

”Hän on tappaja, Iranin Adolf Eichmann.”

Asia on NCRI:lle erityisen tärkeä, sillä sen jäsenistössä on paljon perheen­jäsenensä teloituksissa menettäneitä.

”Kansainvälisen yhteisön ei tule hyväksyä Raisia vaan asettaa pakotteita ja aloittaa oikeudenkäynti kansain­välisessä ihmis­oikeus­tuomioistuimessa.”

Kimmo Sasi

Miten entiset suomalaisministerit ovat päätyneet mukaan Iranin opposition kokoontumiseen?

Sasi kertoo osallistuneensa tapahtumaan jo kymmenen vuoden ajan, aiemmin paikan päällä Pariisissa ja nyt etäyhteyden välityksellä. Pariisissa tapahtuma on järjestetty valtavissa halleissa, joihin on kerääntynyt vuosittain noin 100 000 ihmistä.

”Tarkoitus on valaa uskoa Iranissa oleville kannattajille, että oppositiolla on tukea maailmalla. Tässä mielessä on tärkeää, että osallistujia on saatu myös islaminuskoisista maista eikä vain lännestä”, Sasi sanoo.

Itse hän tutustui toimintaan työskennellessään aikoinaan Euroopan neuvostossa. Iran oli ihmisoikeuksien suojeluun keskittyvän neuvoston agendalla usein, sillä siellä jaetaan ylivoimaisesti eniten kuoleman­tuomioita maailmassa.

NCRI oli vielä tuolloin luokiteltu terroristijärjestöksi sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa.

”Järjestö vaikutti siksi alkuun epämääräiseltä, mutta tarkistin itse perinpohjaisesti sen taustat”, Sasi vakuuttaa.

Käytännössä NCRI edustaa Iranin oppositiota, sillä maan sisällä oppositiolla ei ole mahdollisuutta toimia.

Iranin oppositiojohtajiin kuuluva Maryam Rajavi esiintyi viikonlopun Free Iran World Summitin virtuaalitapahtumassa Albaniassa.

Sasin mukaan Iranin hallitus oli junaillut NCRI:n terroristilistalle hiljentääkseen kriitikkonsa. Hän oli mukana auttamassa järjestön pois listalta.

Sasin mukaan ekstremistit tiukentavat kaiken aikaa otettaan Iranista, ja Iranin hallitus pyrkii tekemään kaikkensa NCRI:n toiminnan vaikeuttamiseksi. Sasi kertoo esimerkiksi olleensa paikalla Pariisissa vuoden 2019 kokouksessa, johon Iranin värväämät terroristit suunnittelivat pommi-iskua. Iskun suunnittelijat tuomittiin vastikään.

Muun muassa Suomen puolustusministerinä toiminut Jan-Erik Enestam puolestaan kertoo lähteneensä pyydettäessä mukaan tukemaan tapahtumaa, koska huomasi osallistujien joukossa poliitikkoystäviään.

”Asia on tärkeä, kansanvallan puolesta kannattaa aina taistella. Poliittinen tilanne Iranissa on aivan absurdi, eikä uskonnollinen ekstremismi ole mistään kotoisin”, hän sanoo.

Jan-Erik Enestam

Esimerkiksi Iranin ongelmista Enestam nostaa juuri presidentti Raisin nousun valtaan.

”Uusi presidentti ei ollut vapailla vaaleilla valittu. Siihen on menty, kun koraanilla pyhitetään kaikki keinot”, Enestam sanoo.

”Jonain päivänä siellä loppuu hirmuvalta. Pelkällä kansainvälisellä painostuksella se ei lopu, mutta sekin auttaa, että näytetään, että heillä on ystäviä.”

Sasin mielestä Iranin suunta voi muuttua vain vallankumouksen keinoin, ja siihen tähtää myös NCRI.

Kumoukseen olisi Sasin mielestä olemassa aineksia. Yhä äärimmäisempi hallinto tiukentaa valtaansa, ja viime vuosina tyytymättömät kansalaiset ovat lähteneet kaduille. Mielenosoitukset on tosin tukahdutettu väkivaltaisesti.

Moni protestoi jättämällä äänestämättä tai äänestämällä tyhjää, koska se on ainoa turvallinen mielenilmaisun muoto.

”Iranissa on laajasti hallinnon vastustusta. Kysymys on vain siitä, milloin pelkokerroin käy niin matalaksi, että kansa todella lähtee protestoimaan”, Sasi sanoo.

”Siellä on aidosti mahdollisuus, että tulisi kansannousu.”