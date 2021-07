Kuuban sunnuntaiset, kommunistihallinnon vastaiset mielenosoitukset tulivat kansainväliselle yleisölle yllätyksenä, mutta kuubalaiset ovat seuranneet protestin kehittymistä sosiaalisessa mediassa jo parin vuoden ajan.

Tuhannet kuubalaiset eri puolilla maata osoittivat sunnuntaina mieltään hallintoa vastaan protesteissa, jotka saivat alkunsa sähkö­katkosten sekä ruoka- ja lääke­pulan nostattamasta suuttumuksesta San Antonio de los Bañosissa Havannan eteläpuolella.

Poliisi tukahdutti mielen­osoituksia kovin ottein ja presidentti Miguel Díaz-Canel tuomitsi protestit televisio­puheessaan ”Yhdysvaltojen orkestroimaksi sosiaalisen median kampanjaksi”.

Mielenosoitukset olivat saari­valtion laajimmat sitten vuoden 1994.

Kuuba otti runsaat kaksi vuotta sitten käyttöön valta­kunnallisen 3g-verkon. Yhteyksien huonosta laadusta ja operaattoreiden paikallisittain korkeista hinnoista huolimatta verkko on avannut kansalaisille uudet mahdollisuudet.

Sosiaalisen median rooli protestien kehittymisessä on suomen­kuubalaisen aktivisti Victor Griñanin mukaan ratkaiseva. Griñan on järjestämässä Kuuban kommunisti­hallinnon vastaista mielenosoitusta tiistaiksi Helsingin Rautatietorille.

”Vanhempamme ja isovanhempamme uskoivat aikoinaan Fidel Castron lupaukset, mutta se oli silloin”, 37-vuotias Griñan sanoo puhelinhaastattelussa. ”Tai oikeastaan jo vanhempamme olivat menettäneet uskonsa, mutta he elivät tavallaan eristyksissä. Eivät he voineet mennä naapurille sanomaan, etteivät usko kommunisteja.”

”Tulin itse Suomeen 2011 ja vakuuttelin, kuinka hieno Kuuban järjestelmä on. Verkko on avannut silmämme näkemään, että hallinto valehtelee ja on aina valehdellut.”

Oma roolinsa oli Griñanin mukaan myös Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman päätöksellä helpottaa Kuuban talous­saartoa. Samaan aikaan vaino Kuubassa vain kiristyi, joten vallanpitäjien selitys vaikeuksien johtumisesta pakotteista ei enää mennyt läpi.

”Ja verkossa ihmiset näkevät, mitä sotilaat tekevät protestien aikana, kuinka diktatuuri toimii, kuinka naapurissa eletään ja kuinka itse elät. Luottamusta ei enää ole.”

Rap-artisteilla on ollut merkittävä rooli Kuuban protesteissa. Ensimmäiset kuubalaiset, järjestelmää vastustavat rap-sanoitukset levisivät maailmalla jo kymmenen vuotta sitten, mutta se artistien sukupolvi on Griñanin mukaan pitkälle lähtenyt maasta.

Uusi sukupolvi on tullut tilalle. Viime syksynä taitelija­kollektiivi Movimiento San Isidro joutui viranomaisten huomion kohteeksi, kertoo muun muassa The Financial TImes. Marraskuussa ryhmän jäsen, räppäri Denis Solís vangittiin ja tuomittiin kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Taiteilijatoverit osoittivat mieltä Havannassa.

Alkuvuonna sekä ulkomailla että Kuubassa asuvat räppärit tekivät protestikappaleen Patria y Vida eli ”Isänmaa ja elämä”. Miljoonia katselukertoja kerännyt kappaleen video on väännös Castron vallan­kumouksellisesta isku­lauseesta ”Patria o Morte” eli ”Isänmaa tai kuolema”.

Hallitus ryhtyi vastaiskuun ja vei studioon viisi luottotaitelijaansa levyttämään kappaleen Patria o Morte. Kommunisti­hallinto pyrkii siis käyttämään sosiaalista mediaa hyväkseen sulkematta sitä, toisin kuin vaikkapa Kiinan tai Pohjois-Korean hallinto tekevät.

”Hehän ovat opposition taltuttamisen ammattilaisia, jotka vievät asiantuntemustaan muualle latinalaiseen Amerikkaan, kuten Venezuelaan”, huomauttaa ohjelmajohtaja Mikael Wigell Ulkopoliittisesta instituutista.

Wigell kertoo havainneensa nuorison protestien nousun Kuubassa pari vuotta sitten. Kapinan menestyksestä hän ei kuitenkaan ole vakuuttunut

”Hallinnon sisäinen kontrolli on hyvin vahva, oppositio puolestaan on verrattain pieni. Hallinto kaatuu, jos joku fraktio lähtee koalitiosta, mutta toistaiseksi se näyttää aika yhtenäiseltä.”

Kuubalaiset osoittivat sunnuntaina mieltään Havannassa ja huusivat kommunistihallintoa vastustavia iskulauseita.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen puolestaan muistuttaa, että Kuuban kommunisti­hallinnon kaatumista on ehditty povata moneen kertaan. Tukijavaltio Neuvostoliiton romahtaessa monet odottivat Castron kaatuvan saman tien.

”Ei ymmärretty, että toisin kuin itäisessä Euroopassa, Kuubassa kommunismia onnistuttiin perustelemaan patriotismilla”, Teivainen sanoo.

Muutos on Teivaisen mukaan silti mahdollinen. Ensinnäkään Kuuba ei olisi edes kyennyt samanlaiseen internetsulkuun kuin vaikkapa Pohjois-Korea. Toisekseen Fidel Castron hahmo yhdisti kansaa. Castro pystyi vielä laskemaan leikkiä, kun puoli-ilmainen neuvostoöljy loppui ja Kiina lähetti Kuubaan konttikaupalla polkupyöriä.

”Katsokaa kehittynyttä Hollantia!” Teivainen muistelee Castron sanoneen pyöräilyä aliarvostaneille kansalaisille. ”Nykyiseltä presidentiltä tällainen ei taitaisi onnistua.”

Kuuba onnistui korvaamaan pian neuvostoöljyn Venezuelan toimittamalla öljyllä mutta nyt sekin on lopussa.

Sunnuntain mielenosoitusten alkaminen sähkökatkoista oli paljon puhuvaa: kansain­välisen energiajärjestön IEA:n mukaan Kuuba tuottaa 80 prosenttia sähköstään polttamalla tuontiöljyä.

”Fundamentit ovat kadonneet”, ohjelmajohtaja Figell sanoo. ”Obaman kaudella turismi oli uusi suuri juttu, joka toi kovaa valuuttaa, mutta se tyrehtyi jo Donald Trumpin pakote­päätöksiin ja lopullisesti koronakriisiin.”