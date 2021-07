Tartuntojen leviämisen syynä pidetään esimerkiksi rajoitusten höllentämistä ja tarttuvampaa delta­varianttia.

Hollannin korona­virus­tartuntojen määrät ovat kahdeksan­kertaistuneet kahden viikon aikana, ja viime viikolla tilanne oli pahin kahteen kuukauteen, kertoo hollantilaislehti NL Times.

Sunnuntaina Hollannissa todettiin 9 398 koronatartuntaa ja koko viikonlopun aikana lähes 20 000, mikä on yli kaksin­kertainen määrä verrattuna koko sitä edeltävään viikkoon.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti oli Hollannissa maanantaina 264,5.

Tilanne muuttui äkisti, sillä vielä pari viikkoa sitten Hollannin tautitilanne oli hyvin rauhallinen.

Kaksi maan aluetta on siirtynyt maan neljän tartuntatason kolmannelta tasolta korkeimmalle "hyvin vakavalle” tasolle, kertoo hollantilaislehti Nu.nl. Toinen alueista on Amsterdamin alue, jolla on ollut viikon aikana 410 uutta koronatapausta 100 000 asukasta kohti.

Yhdeksän muuta aluetta on myös siirtymässä pian toiselta tasolta kolmannelle. Koko maa on yhä Euroopan liikenne­valo­kartassa oranssi, mutta muuttunee tulevien viikkojen aikana punaiseksi.

Tartuntojen nopean leviämisen syyksi epäillään NL Timesin mukaan niin viime­aikaista rajoitusten höllentämistä kuin koronaviruksen delta­varianttia.

Virusmuunnos aiheuttaa tällä hetkellä puolet maan tartunnoista, kertoo uutistoimisto Reuters.

” Kesäkuun 26. päivänä Hollanti päätti sallia lähes kaiken toiminnan, koska rokotukset olivat edenneet niin hyvään tahtiin.

Maan korona­rajoitukset olivat tiukat keväällä: kodeissa sai vierailla vain yksi ihminen päivässä ja ulkona sai käydä myös korkeintaan yhden talouden ulkopuolisen ihmisen kanssa. Tammikuusta huhtikuuhun öisin oli voimassa ulkona­liikkumis­kielto.

Yhteiskuntaa alettiin avata huhtikuun lopusta. Öinen ulkona­liikkumis­kielto loppui, koteihin sallittiin kaksi vierailijaa päivässä, ulkotilojen ravintolat ja kahvilat avautuivat. Kaikki kaupat saivat avata ovensa.

Toukokuun puolivälissä monet harrastukset saivat jatkua ja matkustaminen vapautui pienen riskin maihin.

Kesäkuun alussa sallittiin neljän ihmisen näkeminen päivittäin, isommat tapahtumat ja harrastaminen isommissa ryhmissä.

Kesäkuun 26. päivänä Hollannin hallitus päätti sallia lähes kaiken toiminnan, koska rokotukset olivat edenneet niin hyvään tahtiin.

Maskin käyttö oli edelleen vaadittua, jos puolentoista metrin turvaväliä ei voi pitää, ja negatiivinen testitulos oli näytettävä tapahtumissa. Ihmisten tapaamiselle ei kuitenkaan enää ollut maksimirajaa. Yökerhot avautuivat ja laulaminen sallittiin.

Rajoitusten poistamisen jälkeen tartunnat ovat levinneet nopeasti, eikä se ole asian­tuntijoiden mukaan yllättävää.

”Kontaktien jäljittäminen osoittaa ravintola-alan ja juhlien uudelleen avaamisen vaikutuksen”, sanoi maan kansanterveys- ja ympäristö­instituutin (RIVM) mallintaja Jacco Wallinga NL Timesille.

Perjantaina yökerhot joutuivat sulkemaan ovensa uudelleen kahden viikon aukiolon jälkeen, kun hallitus palautti osan rajoituksista voimaan.

Tiistaista eteenpäin tapahtumissa vaadittu negatiivinen koronatesti­tulos on aiemman 40 tunnin sijaan voimassa vain 24 tunnin ajan.

RIVM:n tartunta­tauti­keskuksen johtaja Jaap van Disselin mukaan usean ihmisen kokoontuminen suljetuissa tiloissa näkyy korona­viruksen tehokkaana leviämisenä.

Tartunnat ovat levinneet erityisesti 15–24-vuotiaiden parissa: kolme neljästä uudesta tartunnasta ilmenee tässä ikäluokassa, kertoi maan terveys­ministeri Hugo de Jonge Reutersille.

17–19-vuotiaista 29 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 20–24-vuotiaista 38 prosenttia. Riskiryhmättömät 12–16-vuotiaat ovat voineet varata aikoja vasta viime perjantaista alkaen, joten heitä ei ole vielä rokotettu lähes lainkaan, kerrotaan RIVM:n sivulla.

Tilastojen mukaan koko väestöstä lähes kolme neljäsosaa on saanut ainakin yhden korona­rokote­annoksen ja 40 prosenttia on saanut kaksi annosta.

Van Dissel varoittaa, että nuorilla on myös riski sairastaa tauti vakavana ja tartunnat näkyvät todennäköisesti sairaala­hoitoon joutuneiden määrässä. Hän viittaa Britanniaan: viime viikolla sairaalahoitoon joutui 70 prosenttia enemmän verrattuna edeltävään viikkoon.

”Sairaalahoitoa vaativat näkyvät siellä viiveellä", sanoi van Dissel.

Viime talvena tehohoidossa Hollannissa oli pahimmillaan 900 korona­potilasta saman­aikaisesti. Wallinga ei sano, että sama tulisi toistumaan ensi talvena, mutta se on hänen mukaansa mahdollista.

”Kun otetaan huomioon, että vastustuskykymme on huonompi kuin ajattelimme ja samaan aikaan deltavariantin tarttuvuus on korkeampi, on mahdollista, että talvella on merkittävä epidemia ja runsaasti sairaalahoitoon joutuvia”, hän kertoi NL Timesille.