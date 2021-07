Operaatiossa on aiemmin otettu kiinni jo useita ihmisiä salakuljetukseen liittyen.

Espanjan poliisi on pidättänyt 18 ihmistä liittyen rikollisverkostoon, joka on salakuljettanut satoja siirtolaisia Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, kertoo Euroopan poliisivirasto Europol.

Pidätetyt otettiin kiinni 29. kesäkuuta Espanjan Tarragonassa kahdessa koti­etsinnässä. Etsinnöissä löydettiin muun muassa väärennettyjä dokumentteja, käteistä ja huumeita.

Espanjan poliisin ja useiden muiden maiden poliisi­viranomaisten yhteis­operaatio on vuodesta 2019 tutkinut Länsi-Balkanin siirtolaisilla havaittuja väärennettyjä dokumentteja.

Aiemmin tutkinnassa on jo otettu kiinni rikollis­ryhmä Karibian Saint Martinin saarelta.

Ryhmä salakuljetti albanialaisia siirtolaisia väärennettyjen dokumenttien avulla Yhdysvaltoihin. Myös väärennettyjä dokumentteja Albaniaan ja Kosovoon kuljettavia ihmisiä on otettu kiinni. Lisäksi Kosovossa iskettiin neljään paino­taloon, jotka osallistuivat dokumenttien tekoon.

Yhteensä operaatiossa on pidätetty 46 ihmistä. Yli 400 väärennettyjen dokumenttien avulla matkustavaa siirtolaista on tunnistettu lentokentillä sekä 1 000 väärennettyä dokumenttia on takavarikoitu.

Tiedustelutiedon avulla tutkijat onnistuivat löytämään kohteet Espanjasta. Espanjassa epäillyt järjestelivät siirtolaisten laitonta maahantuloa useiden Espanjan ja Portugalin lento­kenttien kautta Britanniaan. Siirtolaisille annettiin väärennetyt ranskalaiset henkilö­kortit.