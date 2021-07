Liettua vaati ulkoministerikokouksessa lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan ja syytti maata EU:n painostamisesta siirtolaisten avulla.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis syytti maanantaina Valko-Venäjää siirtolaisten käyttämistä poliittisena aseena EU:n painostamiseksi.

Valko-Venäjä alkoi päästää tulijoita EU-maa Liettuaan rajan yli sen jälkeen, kun EU oli kesäkuussa hyväksynyt lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan.

EU:n ulkoministerikokoukseen osallistuneen Landsbergisin mukaan EU:n tulisi harkita edelleen uusia pakotteita.

”Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja niiden hallitusten suhteen, jotka käyttävät tämänkaltaisia aseita, ja ensisijaisesti vastata pakottein”, Landsbergis sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrell sanoi maanantaina, että EU:n tulisi harkita pakotteiden laajentamista.

Pakotteiden taustalla oli oppositio­aktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitšin pidätys toukokuussa. Pratasevitš pidätettiin sen jälkeen, kun Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla ollut kone pakotettiin laskeutumaan Minskiin Valko-Venäjälle.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) osallistui maanantaina ulkoministeri­kokoukseen, jota edeltäneessä kolmen Baltian maan ja kolmen Pohjoismaan kokouksessa Liettua kertoi tilanteesta tarkemmin.

”Tilanne rajalla on yhä levottomampi”, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa ei näytä siltä, että Valko-Venäjä olisi halukas käymään keskustelua vaalien järjestämisestä ja maan tulevaisuudesta.

Haaviston mukaan Liettuan ulkoministeri kiitti erityisesti Suomea ja Kreikkaa siitä, että maat olivat nopeasti reagoineet rajavalvonnan tarpeeseen Liettuassa ja osallistuneet muun muassa lähettämällä paikalle rajavartijoita.

”Ministeri nosti esiin sen, että heillä tulee tarve rakentaa rajalle todennäköisesti aitaa, joka ei tietysti viime kädessä pidätä sitkeätä rajanylittäjää. Mutta siellä on hyvin paljon alueita, joissa raja ei ole merkitty edes aidalla tällä hetkellä, se on ollut hyvin helppo raja ylittää”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan Liettuan ulkoministeri oli kertonut käsityksensä olevan, että Valko-Venäjän Minskiin järjestetään valmismatkoja Bagdadista ja Istanbulista.

”Se on hyvin ammattimainen reitti tällä hetkellä.”

Ulkoministeri oli myös varoittanut, että Valko-Venäjällä tiedetään olevan noin 20 000 opiskelijaa muun muassa Afrikan maista.

”Tässä koronatilanteessa heidän opinto­mahdollisuuksiaan ei ole ehkä pystytty takaamaan, ja myös näitä Valko-Venäjällä opiskelemassa olleita on nyt tullut rajan ylitse Liettuan puolelle.”

Liettuaan on tullut Valko-Venäjältä tänä vuonna lähes 1 700 siirtolaista, joista tuhat on saapunut kesäkuun aikana. Heistä puolet on kertonut olevansa Irakin kansalaisia.

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex kertoi maanantaina lähettävänsä Liettuaan apuvoimiksi lisää rajavartijoita, partiointiautoja ja asiantuntijoita. Yksi tehtävä on haastatella rajan yli laittomasti tulevia ja kerätä tietoa, miten ylitykset on organisoitu.

Frontexin pääjohtaja Fabrice Leggeri kertoi myös, että Frontex valmistautuu palauttamaan Liettuasta ne maahantulijat, joille Liettua ei myönnä turvapaikkaoikeutta.