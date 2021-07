Kuusi ihmistä on pelastettu romahtaneen hotellin raunioista.

Hotelli romahti kiinalaiskaupungissa Suzhoussa maanantai-iltapäivällä.

Romahduksessa on kuollut kahdeksan ja yhdeksää vielä etsitään, kertoivat paikalliset viranomaiset tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viranomaisten mukaan kuusi muuta ihmistä on pelastettu Siji Kaiyuan hotellin raunioista. Aiemmin he kertoivat, että 14 ihmistä olisi jo pelastettu. Myöhemmin viranomaiset tarkensivat, että kuusi on pelastettu mutta tilannetta seurataan.

Romahduksen syy ei ole vielä tiedossa.

Matkustussivusto Ctripin mukaan hotelli avattiin vuonna 2018 ja siinä oli 54 huonetta.

Miljoonakaupunki Suzhou sijaitsee 100 kilometrin päässä Shanghaista. Se on suosittu turisti­kaupunki kanaaleineen ja vanhoine puutarhoineen.

Rakennusten romahtaminen ja onnettomuudet ovat melko yleisiä Kiinassa. Niistä syytetään usein löyhiä rakentamisen vaatimuksia ja korruptiota.

Maaliskuussa Quanzhoun kaupungissa romahti karanteeneihin käytetty hotelli, missä kuoli 29 ihmistä. Viranomaiset saivat myöhemmin selville, että rakennukseen oli lisätty laittomasti kolme uutta kerrosta aiemman neljän päälle.

Toukokuussa yksi maan korkeimmista pilvenpiirtäjistä tärisi Shenzhenin kaupungissa useamman päivän ajan ja rakennus jouduttiin evakuoimaan.