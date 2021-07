Euroopan uusien koronatartuntojen käyrä osoitti pitkään alaspäin, mutta juhannus­aatosta lähtien tartuntamäärät ovat kasvaneet vauhdilla. Kun juhannus­aattona Euroopan ilmaantuvuus­luku oli alle 60 tartuntaa kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohden, on se tämän viikon alussa jo lähes 140.

Juhannusaattona oli kulunut tasan kaksi viikkoa ensimmäisestä jalkapallon Euroopan-mestaruus­kilpailujen pelistä 11. kesäkuuta.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti jo heinäkuun ensimmäisenä päivänä, että kisojen väkijoukot ovat vaikuttaneet alueen tauti­tilanteeseen. WHO:n mukaan uusi tartunta-aalto on edessä, jos jalkapallofanit eivät huolehdi varo­toimenpiteistä.

”Huoli syksyn aallosta on yhä olemassa, mutta tämä nyt näkemämme tarkoittaa, että se voi tulla jo aiemmin”, sanoi WHO:n edustaja Catherine Smallwood uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sunnuntain finaalin aikana WHO:n teknologiapäällikkö Maria Van Kerkhove twiittasi:

”Pitäisikö minun nauttia siitä, että näen tarttumista tapahtuvan silmieni edessä? Covid-19-pandemia ei pidä taukoa tänä iltana. Koronavirus ja deltavirus­muunnos käyttävät hyväkseen rokottamattomia ihmisiä, ruuhkaisissa tilanteissa, ilman maskia, kiljumassa/­huutamassa/­laulamassa. Järkyttävää.”

Stadionien täyttöasteet ovat vaihdelleet maittain. Pienin väkijoukko sallittiin Skotlannin Glasgow’hun, jonka areenalle päästettiin noin 12 000 katsojaa eli 25 prosenttia stadionin paikkamäärästä.

Eniten katsojia päästettiin peleihin Unkarin Budapestissa ja Englannin Lontoossa loppu­peleissä, joissa yleisöä otettiin yli 60 000 ihmistä. Unkarissa stadionin täyttö­asteelle ei ollut rajoituksia.

Britannia sopi Euroopan jalkapalloliitto Uefan kanssa, että Lontoon Wembleyn stadionin katsomoihin saa päästää jopa 75 prosenttia tavallisesta kapasiteetista kolmeen viimeiseen peliin.

Välierät ja loppuottelu olivat brittilehti The Guardianin mukaan osa ohjelmaa, jossa testataan massa­tapahtumien turvallisuutta.

Ohjelma vaatii osallistujia antamaan negatiivisen pikatestin. Lehden mukaan Britanniassa käytettävät pikatestit eivät kuitenkaan ole kovin luotettavia tartuntojen tunnistamisessa silloin, kun ihmisellä on virusta pieniä määriä ensimmäisinä päivinä altistumisen jälkeen ja kun testiä ei tee terveydenhuollon henkilökunta.

Euroopan parlamentin kansan­terveys­tieteen komitea kuvaili kymmenien tuhansien fanien päästämistä Wembleylle ”katastrofin aineksiksi”.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer syytti jo heinäkuun alussa Uefan toimintaa ”kertakaikkisen vastuuttomaksi” ja epäili stadionien suurten väkijoukkojen johtuvan liiton rahan­ahneudesta.

Uefan mukaan stadioneiden täyttöasteista ovat päättäneet kuitenkin viime kädessä paikalliset viranomaiset. Kisojen lääketieteellinen neuvonantaja Daniel Koch sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että rokotteet ja rajaturvallisuus­toimet estävät ison uuden aallon syntymisen.

”Ei voida täysin poissulkea sitä, että tapahtumista ja kokoontumisista voisi aiheutua joitain paikallisia tartunta­määrien kasvuja. Mutta tämä ei koske vain jalkapallo-otteluita, vaan kaikkia tilanteita, jotka sallitaan osana rajoitusten höllentämistä, joista päättävät osaavat paikallis­viranomaiset”, Koch totesi.

Maria Van Kerkhove kertoi maanantaina WHO:n tiedotus­tilaisuudessa, että ongelma ei ole niinkään kisoissa vaan niiden kontekstissa. Kun vielä moni ei ole saanut täyttä rokotus­suojaa, rajoituksia ei ole riittävästi ja deltavirusmuunnos jyllää, on leviämiselle suurempi riski. Lisäksi yhä useammat kokoontuvat joukolla erilaisiin sivutapahtumiin ja fanialueille katsomaan pelejä.

Van Kerkhoven mukaan niin isoja kuin pieniä tapahtumia voidaan järjestää turvallisesti, mutta niissä pitäisi pyrkiä minimoimaan riskit.

WHO:n hätäohjelmajohtaja Michael Ryan huomautti myös tiedotus­tilaisuudessa, että ongelmallista kisojen kohdalla on se, että monet pelien katsojat ovat nuoria, jotka eivät ole rokotettuja. Turvallisen tapahtuman edellytyksenä on myös se, että ihmiset testataan koronaviruksen varalta etukäteen.

Englannin kannattajia Roomassa paikallisella terassilla ennen kaupungissa pelatun Ukraina–Englanti-pelin alkua 3. heinäkuuta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys­turvallisuus­osaston johtajan Mika Salmisen mielestä suurin virhe kisojen järjestämisessä oli katsojien päästäminen stadioneille.

”Nämä kisat olisi pitänyt pitää tyhjille katsomoille. Se on mielestäni ollut suoraan sanoen virhe”, sanoo Salminen.

Itse ottelutilanteiden hän ei kuitenkaan arvioi olevan suurin riski, vaikka tiivis yhdessäolo ja huutaminen luovatkin suuren tartuntariskin. Suurempi riski syntyy hänen mukaansa stadioneiden ulkopuolella ja matkustamisessa ympäri Eurooppaa.

”Suurin riski syntyy kaikesta oheistoiminnasta: matkustetaan paikalle ja käydään erilaisissa urheilubaareissa.”

Kisojen järjestäminen ympäri Eurooppaa yhden valtion sijaan ei Salmisen arvion mukaan ollut ”epidemiologisesti maailman paras idea”, sillä sen vuoksi ihmiset lähtivät joukoin matkustamaan useisiin maihin. Toisaalta kisojen järjestäminen vain yhdessä maassa olisi voinut luoda vielä huonomman tilanteen, riippuen epidemian tilanteesta kyseisessä valtiossa.

”Jos koko kisat olisivat olleet Pietarissa, se olisi ollut huono juttu.”

Erityisesti Suomessa merkittävä osa uusista tartunnoista liittyy Venäjän-matkailuun, niin EM-kisoissa kuin muutenkin. Venäjältä on levinnyt Suomeen turistien mukana erityisesti deltavirus­muunnoksen aiheuttamia tautitapauksia.

Salmisen mukaan deltamuunnoksen yleistyminen kisojen alla on voinut myötä­vaikuttaa nopeampaan epidemiatilanteen pahenemiseen.

”Sen on kuvattu tarttuvan vähän herkemmin kuin muut, ei se varmaan asiaa auttanut. Mutta ihmisten käyttäytymisen muutos on se kaikkein tärkein.”

Unkarin Budapestissä stadionille ei ollut paikkarajoituksia, joten areenalle sai ottaa yli 60 000 ihmistä. Kuva Portugalin ja Ranskan pelistä 23. kesäkuuta.

Toistaiseksi suurimmat kisaturismiin linkitetyt ja julkisuudessa esiintyneet korona­ryppäät ovat olleet Skotlannissa ja Suomessa.

Lähes 2 000 skotin todettiin olleen tartuttava Englannin ja Skotlannin pelin aikaan Lontoossa 18. kesäkuuta. Heistä alle 400 oli mennyt Wembleyn stadionille, ja loput kokoontuivat katsomaan peliä muun muassa Lontoon pubeihin.

10. heinäkuuta mennessä suomalaisilla kisaturisteilla oli yksin Hus-alueella todettu 300 koronavirustartuntaa. Ne olivat Husin ylilääkärin Asko Järvisen MTV-uutisille antamien tietojen mukaan johtaneet 120 jatkotartuntaan.

Tartuntojen määrä on kasvanut kisamaista erityisesti Britanniassa, Portugalissa ja Hollannissa. Myös Venäjällä tartunnat jatkavat kasvuaan. Tanskassa, Belgiassa, Ranskassa ja Suomessa tartuntojen määrä kääntyi kasvuun kesäkuun lopulla.

Sen sijaan muissa kisamaissa, kuten järjestäjämaa Saksassa ja Unkarissa, tilanne on yhä rauhallinen eikä suurempaa kasvua ole havaittavissa toistaiseksi.

Salmisen mukaan pelkkiä tapausmääriä tuijottamalla ei voi päätellä, kuinka suuri merkitys kisoilla on ollut. Vaikka näennäisesti jossain ei tartuntoja olisikaan, voivat ne tulla jäljessä, tai niitä ei yksinkertaisesti ole raportoitu. Pelkkä sattumakin on mahdollinen.

Salmisen mukaan yksin EM-kisoja ei muutenkaan voi syyttää tartunta­tilanteen heikkenemisestä Euroopassa.

”Samaan aikaan on muita riskitekijöitä: loma-aika, monessa maassa on purettu rajoituksia eivätkä ihmiset oikein jaksa noudattaa niitä. Liikkuvuus Euroopassa on muutenkin lisääntynyt kesän aikana. Tässä kokonaisuudessa on vaikea erottaa, mikä on EM-kisojen rooli.”

Italiassa juhlittiin EM-mestaruutta Milanon tuomiokirkon edessä maanantain vastaisena yönä.

Esimerkiksi Hollannin tilanteeseen vaikuttaa se, että maan hallitus purki suurimman osan rajoituksista noin kolme viikkoa sitten. Pian tartuntakäyrä kääntyi jyrkkään nousuun.

Muun muassa yökerhot avautuivat, minkä arvioidaan vaikuttaneen tartuntojen kasvuun nuorten keskuudessa.

Lue lisää: Hollannin tartunnat ovat kahdeksan­kertaistuneet vain kahdessa viikossa rajoitusten purkamisen jälkeen, tartuntoja etenkin nuorilla

Pääministeri Mark Rutte pahoitteli maanantaina rajoitusten purkamista liian aikaisin ja totesi hallituksella olleen huonoa arvostelukykyä.

Viime perjantaina rajoitukset palautettiin baareihin, ravintoloihin ja yökerhoihin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lauantaina maassa raportoitiin yli 10 000 uutta tartuntaa vuoro­kaudessa, mikä on maan suurin tartunta­luku sitten joulukuun.

Britanniassa Lontoon Imperial Collegen kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että miehet antoivat positiivisen korona­testituloksen 30 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset.

”Voi olla, että jalkapallon katsominen johtaa siihen, että miehillä on enemmän sosiaalisia kontakteja kuin tavallisesti”, sanoi raportin tehnyt professori Steven Riley BBC:n mukaan.

Tutkimusta varten testattiin yli 47 000 vapaaehtoista ympäri Englantia.

Tartuntamäärien kasvu ei ole kuitenkaan johtanut sairaalahoidossa olevien tai kuolleiden määrän merkittävään kasvuun Englannissa, tutkimuksessa todettiin.

Kisoihin osallistuneista maista, joissa tartuntamäärät ovat kasvaneet vain Venäjällä koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on suuri. Britanniassa ja Portugalissa on havaittavissa hienoista kasvua, mutta muualla tilanne on vakaa.

Englannissa hallitus aikoo yhä luopua suurimmasta osasta rajoituksista ensi maanantaina.