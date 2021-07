Talebanin väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Afganistanissa Yhdysvaltojen ilmoitettua joukkojensa vetäytyvän maasta.

Ääri-islamistinen järjestö Taleban tappoi yli 20 Afganistanin erikoisjoukkojen jäsentä Dawlat Abadin alueella lähellä Turkmenistanin rajaa 16. kesäkuuta. Teloitus näkyy useilla amerikkalaisen CNN-uutiskanavan tilanteesta saamilla videoilla.

CNN kertoo Punaisen Ristin vahvistaneen paikalta löytyneen 22 erikoisjoukkojen jäsenten ruumista. The New York Times -sanomalehden mukaan tilanteessa kuoli jopa 29 henkilöä, joista viisi oli poliiseja.

Brutaali teloitus tapahtui, kun Afganistanin hallinnon joukot yrittivät valloittaa takaisin Talebanilta Dawlat Abadin aluetta Faryabin maakunnassa, mutta Taleban piiritti heidät.

CNN:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan Taleban-joukot keräsivät erikoisjoukkojen jäsenet Dawlat Abadin kaduille ja ampuivat heidät senkin jälkeen, kun he olivat jo antautuneet ja heidän ammuksensa olivat loppuneet.

The New York Timesin kesäkuussa haastattelema komentaja Mohammad Hakim, joka onnistui selviytymään tilanteesta, kertoi Taleban-joukkojen tappaneen erikoisjoukkojen jäsenet alle tunnissa. Afganistanin erikoisjoukot ovat Yhdysvaltojen kouluttamia ja hyvin varusteltuja.

Taleban itse on väittänyt, että se ei halua taistella Afganistanin kaupungeissa. Uutistoimisto AFP raportoi tiistaina, että ryhmä haluaa hallinnon joukkojen antautuvan. CNN:n mukaan ryhmä väittää, että tuhannet afganistanilaiset sotilaat ovat kääntyneet Talebanin puolelle.

The New York Timesin keräämien tietojen mukaan Afganistanissa kuoli satoja ihmisiä yksin kesäkuun aikana. Lehti on kerännyt tietoja Afganistanin taisteluissa kuolleiden määrästä vuodesta 2018 alkaen, ja kesäkuun lukema, 703 Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsentä ja 208 siviiliä, oli turvallisuusjoukkojen osalta tuhoisin koko sinä aikana.

Afranistanin erikoisjoukkojen panssariauto joutui hyökkäyksen kohteeksi Kandaharin maakunnassa tiistaina, kun joukot yrittivät vapauttaa Talebanin käsiin joutunutta poliisia.

Yhdysvallat ilmoitti huhtikuussa vetävänsä sotilaansa Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä, jonka jälkeen levottomuudet maassa ovat lisääntyneet ja Taleban on vallannut lisää alueita. Yhdysvaltain vetäytyminen maasta on toteutumassa aiottuakin nopeammassa aikataulussa. Ylin komentaja Austin Miller luopui komennuksestaan maanantaina.

Taleban itse väitti viime viikolla hallitsevansa 85 prosenttia Afganistanista, mutta maan hallinto kiisti väitteet. Yhdysvaltalaisen terrorismisotaa seuraavan Long War Journalin mukaan 10. heinäkuuta Afganistanin alueista 212 oli Talebanin hallussa ja 76 hallinnon. Alueista 119 on kiistanalaisia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Taleban on kuitenkin varoittanut esimerkiksi Turkkia ”seuraamuksista”, jos se toteuttaa aikeensa pitää joukkojaan Kabulin lentokentällä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on varoittanut, että Afganistan lähestyy humanitaarista kriisiä.

”Afganistan on humanitaarisen kriisin partaalla. Tämä on vältettävissä. Se pitäisi välttää”, UNHCR:n tiedottaja Babar Baloch sanoi tiistaina.

Balochin sanoo, että jos rauhanneuvottelut Afganistanissa epäonnistuvat ja väkivaltaisuudet jatkuvat, yhä useampi joutuu pakolaiseksi maan sisällä ja sen ulkopuolella.

Maahanmuuttovirasto Migri keskeytti perjantaina 9. heinäkuuta kielteisten turvapaikkapäätösten tekemisen Afganistaniin palautettavien henkilöiden kohdalla maan turvallisuustilanteen heikentymisen vuoksi.

”Tilanne Afganistanissa on huolestuttava, ja on vaikea sanoa, miten se siitä kehittyy”, kertoi Migrin oikeuspäällikkö Jaakko Purontie HS:lle.

UNHCR:n arvioiden mukaan jopa 270 000 afganistanilaista on joutunut jättämään kotinsa tammikuun jälkeen. Myös hyökkäyksissä kuolleiden siviiliuhrien määrä alkuvuonna 2021 nousi 29 prosentilla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.