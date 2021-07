Yksi ihminen on kuollut Kuuban kommunisti­hallinnon vastaisessa mielenosoituksessa ja huolestuneet etsivät läheisiään laajojen kiinniottojen jälkimainingeissa

Paikallinen protestiliike on julkaissut listan yli 140 ihmisestä, jotka on otettu kiinni tai ilmoitettu kadonneeksi protestien alkamisen jälkeen.

Kuubassa on kuollut yksi ihminen maan hallinnon vastaisessa mielen­osoituksessa, kertoo Karibialla sijaitsevan saarivaltion sisäministeriö.

Kuolemantapaus sattui paikallista aikaa maanantaina pääkaupunki Havannan laitamilla järjestetyssä mielenilmauksessa. Henkensä menettänyt on ministeriön mukaan 36-vuotias mies.

Valtion uutistoimiston mukaan mies oli ottanut osaa tapahtumiin, joista uutistoimisto puhuu häiriöinä.

Kuubassa on järjestetty viime päivinä harvinaisia kommunistihallinnon vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajien joukot ovat marssineet Kuubassa useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Mielenosoitusten yhteydessä kiinni otettujen ystävät ja sukulaiset yrittivät tiistaina saada epätoivoisesti käsiinsä tietoja läheistensä olinpaikoista.

”He veivät hänet talosta käsiraudoissa ja hakattuna, ilman paitaa, ilman maskia, sanoi 21-vuotiaan poikansa perään poliisiasemalla maan pääkaupungissa kysellyt 50-vuotias nainen”, joka ei halunnut kertoa nimeään toimittajille.

”He veivät useita ihmisiä naapurustosta, nuoria ja vanhoja”, hän jatkoi ennen kuin lähti paikalta tyhjin käsin.

Havannan kaduilla kulki useita mellakkapoliiseja mielenosoitusten jälkeen maanantaina 12. heinäkuuta.

Poliisin edustaja kertoi huolestuneille perheenjäsenille, että kiinni otetut on viety eri kiinniottokeskuksiin. Hän ei kuitenkaan antanut tarkempia tietoja siitä, kuka on viety mihinkin.

Mielenosoitusten yhteydessä tai niiden jälkimainingeissa on useiden lähteiden mukaan otettu kiinni yli sata ihmistä ja osa oli paikallista aikaa tiistaina edelleen viranomaisten hallussa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Julie Chung vaati paikallista aikaa tiistaina julkaistussa twiitissä kiinni otettujen sekä kadonneeksi ilmoitettujen välitöntä vapauttamista. Maanantaina hän kirjoitti kiinniottojen ja katoamisten olevan muistutus siitä, miten kuubalaiset ”maksavat kalliin hinnan vapaudesta ja omanarvontunnosta”.

Kuubalainen sananvapautta puolustava San Isidron protestiliike on julkaissut Twitterissä listan yli 140 ihmisestä, jotka on otettu kiinni tai ilmoitettu kadonneeksi protestien alkamisen jälkeen.

Mielenosoitukset alkoivat spontaanisti paikallista aikaa sunnuntaiaamuna. Tavallisesti ainoastaan kommunistisen puolueen tapahtumat ovat sallittuja poliittisia kokoontumisia Kuubassa.

Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, ja kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Lisäksi maan koronatilanne on ollut pahentumaan päin ja Yhdysvaltain kauppasaarron alla olevassa maassa on ollut pulaa lääkkeistä koko pandemian ajan.

Kuubalaisviranomaiset ovat rajoittaneet myös pääsyä sosiaaliseen mediaan, sanoi verkkoliikennettä tarkkaileva Netblocks-ryhmä tiistaina.

Netblocksin mukaan häiriöitä on havaittu maanantaista lähtien Whatsappin, Facebookin, Instagramin ja joidenkin Telegramin palvelinten osalta. Ryhmän mukaan jotkut kuubalaiset ovat pystyneet kiertämään rajoituksia käyttämällä salattuja vpn-yhteyksiä.

Sosiaalisen median käyttö on Kuubassa uusi asia, johon hallinto ei oikein osaa vielä vastata, arvioi suurlähettiläs Pertti Ikonen STT:lle maanantaina. Hän toimii Suomen kiertävänä suurlähettiläänä Karibian alueella. Ikosen mukaan mielenosoituksiin on nyt kutsuttu ihmisiä somessa.

Yhdysvallat vaati tiistaina Kuubaa lopettamaan internet­rajoitukset ja kunnioittamaan kansalaisten ääntä avaamalla kaikki viestintäkanavat, niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.

Kuuba syytti maanantaina Yhdysvaltoja Kuuban hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Saarivaltion presidentti Miguel Díaz-Canel syytti televisioidussa puheessa Yhdysvaltain pyrkivän lietsomaan yhteiskunnallista levottomuutta taloudellisella tukahduttamisella. Levottomuuden kautta taas pyritään hänen mukaansa hallinnon vaihtumiseen.

Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarron alla vuoden 1962 Kuuban kriisistä alkaen.

Yhdysvallat vuorostaan osoitti syyttävällä sormella vuosi­kymmenten sortoa yksipuolueisessa kommunistivaltiossa.

AFP:n mukaan edelliset merkittävät mielenosoitukset olivat vuonna 1994. Tuolloin protestit rajoittuivat pääkaupunkiin ja poliisi laittoi ne pikaisesti aisoihin.

90-luvun protestit olivat ensimmäinen merkittävä mielen­ilmaus, joka maassa oli ollut sen jälkeen, kun Fidel Castro nousi vallankumouksen myötä valtaan vuonna 1959.

Kuuban ulkoministeri Bruno Rodríguez kiisti tiistaina, että maassa olisi syntynyt tuoreeltaan minkäänlaista ”yhteiskunnallista aaltoa”, sen sijaan hän vakuutti ihmisten edelleen tukevan vallankumousta ja hallintoa.

Kuuban katolinen kirkko peräänkuulutti ymmärrystä tiedotteessa, joka julkaistiin piispainkokouksen verkkosivulla. Kirkon mukaan ihmisillä on ”oikeus ilmaista tarpeensa, halunsa ja toiveensa”.

Piispat myös kritisoivat hallinnon järkähtämättömyyttä, mikä vain edesauttaa ongelmien jatkumista niiden ratkaisemisen sijaan.

Kuubaa johtavan kommunistisen puolueen virallinen sanomalehti Granma kertoi tiistaina, että presidentti Díaz-Canel oli tavannut eläköityneen edeltäjänsä Raúl Castron sekä muut puolueen politbyroon jäsenet sunnuntaina keskustellakseen protesteista.

Granman mukaan he analysoivat mielenilmausten taustalla olevan vasta­vallankumouksellisia voimia, joita Yhdysvallat rahoittaa tavoitteenaan horjuttaa Kuubaa.