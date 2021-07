Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on otettu tänä vuonna kiinni kaikkiaan yli 1 700 laittomasti rajan ylittänyttä.

Suomen Rajavartiolaitos lähettää keskiviikkona kaksi partiota tukemaan Latvian ja Liettuan rajavalvontaa.

Rajavartiolaitoksen mukaan molempiin maihin lähetetään kahden hengen partio sekä ajoneuvo.

Neljä rajavartijaa ja kaksi ajoneuvoa avustavat rajavalvonnan tehtävissä joulukuun alkuun asti.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex lähetti heinäkuun alussa jäsenvaltioilleen pyynnön tukea Latvian ja Liettuan rajavalvontaa, sillä Valko-Venäjältä tulevien luvattomien rajanylitysten määrä näihin maihin on kasvanut merkittävästi.

Liettuan parlamentti Seimas hyväksyi tiistaina lain laittomasti maahan tulleiden ihmisten pidättämisestä enintään puoleksi vuodeksi. Laki hyväksyttiin pikamenettelyllä vastauksena maahan Valko-Venäjältä tulleiden siirtolaisten suureen määrään.

Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on paitsi Liettuan, myös EU:n painostaminen.

