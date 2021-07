Noin 36 miljoonaa kotitaloutta on saamassa maksuja, jotka lähetetään perheille kuukausittain joulukuun loppuun saakka.

LapSIPERHEILLE suunnatun verohyvityksen maksut alkavat Yhdysvalloissa torstaina. Presidentti Joe Bidenin hallinto alkaa lähettää useimmille amerikkalaisille perheille kuukaudessa enimmillään 300 dollaria lasta kohti.

Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehti The New York Times, televisiokanava CNBC ja uutiskanava CBS.

Korotetut verohyvitykset ovat osa hallituksen pyrkimyksiä auttaa matalapalkkaisia ja kohtalaisesti toimeentulevia perheitä selviytymään koronapandemian aiheuttamista haasteista.

Perheet ovat saaneet lapsikohtaisia verohyvityksiä aiemminkin, mutta presidentti Bidenin maaliskuussa allekirjoittama suunnitelma teki niihin useita keskeisiä muutoksia. Hyvitysten enimmäismäärä nostettiin 6–17-vuotiaiden lasten kohdalla 2 000 dollarista 3 000 dollariin ja alle 6-vuotiailla lapsilla 3 600 dollariin. Se tarkoittaa kuukaudessa enimmillään 250 tai 300 dollaria lasta kohti.

Koko summaan ovat oikeutettuja perheet, joissa kaksi huoltajaa tienaavat yhdessä enimmillään 150 000 dollaria tai yksinhuoltaja tienaa enimmillään 75 000 dollaria. Hyvitykset poistuvat asteittain tästä ylöspäin, mutta CNBC:n ja The New York Timesin mukaan amerikkalaisperheistä suurin osa on oikeutettu saamaan ainakin jonkin verran hyvityksiä.

Maan verohallituksen mukaan noin 36 miljoonaa kotitaloutta on vastaanottamassa maksuja, joita lähetetään perheille kuukausittain joulukuun loppuun saakka.

Bidenin hallinto vaatii laajennetun verohyvityksen jatkamista edelleen vuoden 2021 jälkeen, mutta vielä ei ole varmaa, tuleeko se tapahtumaan.

Bidenin suunnitelman mukaan kuukausimaksuja pidennettäisiin vielä viidellä vuodella, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki CBS This Morning -ohjelmalle viime kuussa.

”Presidentin mielestä tämä on keskeinen etu, joka paitsi auttaa perheitä myös helpottaa naisten paluuta töihin”, Psaki sanoi ja huomautti, että Yhdysvalloissa yli miljoona naista on pudonnut työmarkkinoilta pandemian aikana hoitaakseen lapsiaan ja perheitään.

The New York Timesin mukaan Bidenin hallinto on kuitenkin epävarma siitä, kuinka saada maksut toimitettua miljoonille vaikeasti tavoitettavissa oleville perheille. Uudistuksen vastustajat seuraavat lehden mukaan tarkasti ongelmia maksujen toimituksissa sekä merkkejä siitä, heikentävätkö rahat joidenkin vanhempien halua työskennellä.