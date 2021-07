Kärjistyneen tilanteen valitettavin seuraus lienee, että väkivalta lisää väkivaltaa, kirjoittaa HS:n Hararen-avustaja Hanne-Mari Tarvonen.

Etelä-Afrikka on vajonnut levottomuuksiin sen jälkeen, kun maan entinen presidentti Jacob Zuma pidätettiin viime viikon perjantaina. Väkivaltaa on arvioitu laajimmaksi sitten apartheidin eli rotuerottelun ajan loppumisen 1990-luvulla.

Kauppoja ja kokonaisia ostoskeskuksia on ryöstetty ja rakennuksia tuhottu. Poliisi tutkii kymmeniä murhia ja muita levottomuuksiin liittyviä kuolemia.

Mellakoita on levinnyt erityisesti Zuman kotimaakunnassa KwaZulu-Natalissa sekä Gautengin maakunnassa, jossa ovat maan suurin kaupunki Johannesburg ja hallintopääkaupunki Pretoria.

Etelä-Afrikan armeijan sotilaat ottivat kiinni epäiltyjä ryöstelijöitä Jabulanin ostoskeskuksessa Johannesburgin Sowetossa tiistaina.

Zuma antautui viranomaisille viime viikolla, kun hänet oli toissa viikolla tuomittu 15 kuukauden vankeusrangaistukseen oikeuden välttelystä. Korkein oikeus antoi tuomion, koska Zuma kieltäytyi tulemasta kuultavaksi korruptioepäilyistä.

Ex-presidentin tytär Duduzile Zuma-Sambudla on viime ajat jatkuvasti haukkunut Etelä-Afrikan istuvaa presidenttiä Cyril Ramaphosaa sosiaalisessa mediassa. Hän on puolustanut räjähdyksen lailla levinneitä mielenosoituksia tuomitsematta niihin liittyvää mellakointia ja rikollisuutta.

Vapaaehtoisten kokoaman katupartion jäsenet ottivat kiinni ja hakkasivat epäiltyjä ryöstelijöitä Vosloorusissa Gautengissa keskiviikkona.

Zuma-Sambudla liittää Ramaphosaan toistuvasti lyhenteen WMC (White Monopoly Capital), jolla hän käytännössä väittää istuvaa presidenttiä valkoisen eliitin sätkynukeksi.

”WMC:n sijaispresidenttimme. Kansamme on köyhää, ei rikollisia! Kansamme on nälkäistä, ei rikollisia! Kansamme on työtöntä, ei rikollisia! Kansamme on kärsivää, ei rikollisia!” Zuma-Sambudla kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Jacob Zuman tukijoukkojen mukaan Etelä-Afrikassa ei ole rauhaa, kunnes entinen presidentti vapautetaan vankeudesta.

Ramaphosan johtama valtapuolue ANC penää Zuman perheenjäsenten vastuuta väkivaltaisuuksien lietsomisessa. Twitterissä moni on huomauttanut, että Zuma on itse presidenttinä ollut osallisena korruption ja köyhyyden lisäämisessä.

Zuma oli vallassa vuosina 2009–2018. Hän erosi suuren osan valtapuolueesta käännyttyä häntä vastaan.

Jacob Zuma puhui puolustusasianajajansa kanssa oikeudessa Pietermaritzburgissa toukokuussa.

Levottomuuksien taustalla voi piillä useita syitä. Koronaviruspandemia on eittämättä Etelä-Afrikalle suurin yksittäinen haaste sitten apartheidin.

Tiukat sulkutilatoimet ulkonaliikkumiskieltoineen ja palvelujen sulkemisineen ovat koetelleet erityisesti sitä vähätuloisinta väestönosaa, joka on täysin riippuvainen päivittäisestä liikkumisesta ja kaupankäynnistä. Maan sosiaaliturva ei ole kattava ja terveydenhuoltojärjestelmä rakoilee.

Samalla jännitteet väestöryhmien välillä ovat kypsyneet. Valkoinen väestö edustaa alle kymmenesosaa Etelä-Afrikan väestöstä, ja vain prosentti heistä elää köyhyydessä. Mustasta väestöstä, jota sulkutilatoimet ovat erityisesti koetelleet, kaksi kolmasosaa elää köyhyysrajan alapuolella. Koronapandemia on kasvattanut köyhyyskuilua entisestään.

Kaikki tämä on nostattanut mielenosoituksia ja mahdollisesti ollut kipinänä levottomuuksille.

Epäilty ryöstelijä kantoi ja veti tavaroita tuhotulla ostoskeskuksella Vosloorusissa keskiviikkona.

Zuman oikeudenkäyntiä pidetään virstanpylväänä ja mittarina Etelä-Afrikan oikeusjärjestelmälle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun entinen presidentti on määrätty vangittavaksi apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa.

Tuomio on nähty myös voittona Ramaphosalle, 68, joka syrjäytti Zuman ensin puoleen johdossa ja sitten presidenttinä.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Zuman vangitseminen ja sitä seuranneet mellakat vahvistavat valtapuolue ANC:n maltillista siipeä ja heikentävät Zumalle uskollisten asemaa.

Apartheidia vastaan taistellut Zuma, 79, on yhä hyvin suosittu erityisesti vähävaraisten keskuudessa.

Osa Zuman tukijoista on selvästi valmis ilmaisemaan mielipiteensä tuhoamalla ostoskeskuksia, varastamalla, tuhopolttamalla ja vahingoittamalla jopa terveydenhuoltojärjestelmää, jota he todennäköisesti itsekin tarvitsevat.

Tämä lienee osa totuutta. Toinen tulkinta on tätä synkempi.

Eteläafrikkalainen uutiskanava eNCA uutisoi lähteidensä perusteella, että valtion tiedustelupalvelun entiset korkeat viranomaiset, Zuman vahvat tukijat, olisivat hyödyntäneet verkostojaan levottomuuksien lietsomiseksi ja Ramaphosan hallinnon horjuttamiseksi.

Kyse voi siis olla myös Zuman ja Ramaphosan välisestä valtataistelusta.

Tässä taistossa Ramaphosa vaikuttaa tällä hetkellä maltilliselta, demokraattisia arvoja puolustavalta hahmolta.

Zuma puolestaan vaikuttaa tukevan väkivaltaisuuksia, tai ainakin hän jättää tuomitsematta niitä. Hän vaikuttaa vanhalta mieheltä, joka ei halua päästää irti vallasta eikä kunnioita maan oikeusjärjestelmää.

Johannesburgin Witwatersrandin yliopiston kaupunkihallinnon professori David Everatt totesi tiistaina, että Zuman yhdeksän vuotta kestäneen presidenttiyden aikana hän vaihtoi usein hallituksen ministereitä luodakseen epävakautta vastustajiensa keskuudessa, mahdollisti intialaistaustaisen Guptan liikemiesperheen rahanpesun valtion sopimuksilla sekä hyödynsi valtion kassaa omiin tarkoituksiinsa.

Selitys siitä, että Zuman pidätys kameroiden edessä olisi yksin aiheuttanut apartheidin jälkeisen ajan suurimmat levottomuudet, ei vaikuta realistiselta. Everattin mukaan Zuman perhe ajaa onnistuneesti entisen presidentin uhrinarratiivia.

Viimeisen viikon tapahtumissa on Everattin mukaan monta kysymystä herättävää käännettä. Etelä-Afrikan tiedustelupalveluista vastaava ministeri Ayanda Dlodlo ilmoitti tiistaiaamuna, että hänen ministeriönsä vakoojat olivat onnistuneesti estäneet iskut sähköasemille, ANC:n puoluetoimistoihin ja Durban-Westvillen vankilaan.

”Miten ja kuinka kauan ministeriö tiesi suunnitelluista iskuista? Kuka iskuja suunnitteli? Miten ne pysäytettiin?” Everatt kysyy.

Lisäksi ”luotettavat turvallisuuslähteet” varoittivat Zuman asekätköstä. Etelä-Afrikan poliisi ja turvallisuusviranomaiset myönsivät ”hukanneensa” noin 20 000 asetta 2000-luvulla. Mutta mitä näille aseille tapahtui?

Onko kyse siis lopulta Zuman pidätyksestä turhautuneiden väkivaltaisesta reaktiosta vai taustalla kytevästä, järjestelmällisemmästä kapinasta tarkoituksena horjuttaa vallassa olevaa hallitusta? Suoraa vastausta ei ole.

Kärjistyneen tilanteen valitettavin seuraus piilee kuitenkin siinä, että väkivalta lisää väkivaltaa.

Vihaiset paikalliset heittivät kiviä kohti poliisia tuhotulla ostoskeskuksella Vosloorusissa tiistaina.

Etelä-Afrikan poliisin ja armeijan liipaisinsormet ovat herkät. Esimerkiksi Johannesburgin suurkaupunkialueen poliisi ja Etelä-Afrikan armeijan sotilaat ovat tunnettuja liiallisen voiman käytöstä, jota viikon jatkuneet levottomuudet ovat omiaan lisäämään.

Kauppojen polttajat ja mellakoitsijat voivat helposti päätyä saamaan osakseen muutakin kuin kumiluoteja, kun armeija ja poliisi yrittävät vakauttaa tilanteen. Tämä lisäisi epäluottamusta maan turvallisuusviranomaisia kohtaan ja kansalaisten raivoa yhä entisestään.

Kasvava epävakaus voi pelata Zuman tukijoiden pussiin.