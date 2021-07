Rokotus­ohjelmasta vastaava epidemiologi sai lähteä, ja samoin on käynyt ainakin 20 osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Tennesseen osavaltio Yhdysvalloissa lopettaa kaikki ala­ikäisille suunnatuista rokotuksista ja rokotusohjelmista tiedottamisen republikaani­edustajien painostuksen vuoksi. Asiasta kertoo osa­valtion terveys­ministeriön sisäiseen ohjeistukseen perehtynyt sanomalehti Nashville Tennessean.

Lehden mukaan terveys­hallinto on jakanut työntekijöilleen hallinnon johtaja Lisa Pierceyn uudet ohjeet perjantaina, ja samat ukaasit on toistettu maanantaina lähetetyssä yleisessä sähköpostissa. Ohjeiden mukaan kaikki alaikäisille suunnattu rokotustiedotus lopetetaan eikä osavaltion kouluja saa käyttää aikuistenkaan koronarokotus­tiloina.

Kielto koskee sekä koronarokotuksista että kaikista muista rokotuksista kertomista. Terveysministeriö ei jatkossa lähetä kiellon vuoksi alaikäisille myöskään muistutuksia toisesta koronarokoteannoksesta.

Tennessee aloitti 12–15-vuotiaiden korona­rokotukset toukokuussa. Nyt rokotustahti on hyytynyt niin, että paikallisten viranomaisten arvion mukaan puolet väestöstä on rokotettu vasta ensi vuoden maaliskuussa.

Osavaltion terveyshallinto vastaa kansalaisten rokottamisesta 6,5 miljoonan asukkaan Tennesseessä lukuun ottamatta suurimpia kaupunkeja, kuten Memphisiä ja Nashvilleä, jotka hoitavat rokotus­ohjelmansa itse.

Terveysministeriö varmisti linjan­muutoksen antamalla maanantaina potkut rokotuksista vastanneelle johtavalle epidemiologille Michelle Fiscusille.

Fiscus oli ärsyttänyt niin sanottuja rokotus­kriittisiä republikaaneja Facebookissa jaetulla tiedotteella. Siinä muistutettiin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöksestä vuodelta 1987, jonka mukaan 14–18-vuotiaat voivat ottaa rokotteen ilman vanhempien suostumusta.

Republikaaniedustaja Scott Cepicky otti asian esille kesäkuun istunnossa ja väläytti tuolloin koko terveyshallinnon lakkauttamista.

”En ole sanonut, että haluaisin lakkauttaa osavaltion terveysministeriön tai organisoida sen kokonaan uudelleen”, Cepicky kommentoi tiistaina Nashville Tennesseanille. ”Sanoin, että asiaa on harkittava, kun palaamme tähän heinäkuussa.”

Tennesseen osavaltio­parlamentti on republikaanien hallussa. Puolueella on 27 paikkaa 33-jäsenisessä osavaltio­senaatissa ja 73 paikkaa 99-jäsenisessä edustajain­huoneessa. Osavaltion koronatilanne näytti vielä alku­kesästä hyvältä mutta on huonontunut kesäkuun lopusta lähtien.

Tennesseen terveys­hallinnon ammattilaiset eivät ole vaikeuksiensa kanssa yksin. Jyrkän linjan konservatiivien rokoteviha tuli julkisuuteen vuosi sitten, kun Kalifornian terveyshallinnon johtaja, tohtori Barbara Ferrer kertoi saamistaan tappo­uhkauksista.

Erikoislehti Kaiser Health Newsin ja uutistoimisto AP:n viime joulukuussa tekemän selvityksen mukaan kaikkiaan 181 osavaltiotason tai paikallishallinnon terveyden­huollon johtajaa oli eronnut, erotettu tai jäänyt eläkkeelle viime vuoden huhtikuun jälkeen. Joukkoon kuuluivat 20 osavaltion terveys­hallinnon johtavat virka­miehet.

“Tämä on vakava oire, joka osoittaa, kuinka myrkylliseksi poliittinen ilmapiiri on mennyt”, Tennesseen erotettu epidemiologi Fiscus kommentoi tiistaina The New York Timesille. ”Koronavirus on epäpoliittinen: sitä ei kiinnosta, kuka olet, missä asut tai kuka oli suosikki­presidenttisi.”

Osa ex-presidentti Donald Trumpin entisistä ja nykyisistä kannattajista on ilmaissut kiihkeää rokote­vastaisuutta, johon on liittynyt usein erilaisten salaliitto­teorioiden suosimista.

Oikaisu 14.7. kello 14:22: Jutussa väitettiin aluksi, että Tennessee on lopettanut alaikäisten rokotusohjelmat. Alaikäisiä rokotetaan mutta rokotuksista ei heille kerrota.