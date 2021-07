Kirjojen kuvaukset Trumpin viimeisen vuoden hurjista vaiheista ovat herkullista luettavaa, eikä tästä presidentistä tylsää kirjaa saisikaan.

Viime vuoden toukokuun viimeinen perjantai oli levoton Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssa. 46-vuotias musta sekatyömies George Floyd oli surmattu poliisin polven alla Minneapolisissa neljä päivää aiemmin.

Black Lives Matter -mielenosoitus vaati Washingtonin keskustassa loppua poliisi­väkivallalle. Illalla mielenosoitus kääntyi väkivaltaiseksi. Kaupat peittivät ikkunansa, katukivet ja pullot lensivät kohti Valkoista taloa vartioineita poliiseja.

Sisällä Valkoisessa talossa salainen palvelu päätteli presidentin turvallisuuden vaarantuneen. Donald ja Melania Trump sekä heidän poikansa Barron kiidätettiin suojaan kellarissa sijaitsevaan bunkkeriin, joka tiettävästi oli ollut edellisen kerran presidentti George W. Bushin käytössä syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001.

Lauantaina ja sunnuntaina Trumpia ei Washingtonissa näkynyt, Twitterissä kylläkin. Viesteissään Trump vaati ”lakia ja järjestystä” ja syytti haastajaansa ”Laiska-Joeta” eli Joe Bidenia ”anarkistien” tukemisesta. Sunnuntaina The New York Times uutisoi Trumpin bunkkeri­vierailusta.

Tuoreen Trump-kirjan mukaan presidentti sai jutun ilmestyttyä raivokohtauksen.

”Ne, jotka vuosivat tämän, on pantava syytteeseen maanpetoksesta”, Trump karjui avustajilleen. ”Heidät on teloitettava!”

Sitaatti löytyy The Wall Street Journal -lehden toimittajan Michael Benderin uutuus­kirjasta Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost. Se on yksi kolmesta kesän uutuus­kirjasta, jotka tuovat esiin uusia yksityiskohtia Trumpin viimeisen presidentti­vuoden tapahtumista. Kirjaa referoi uutiskanava CNN.

Nimettömät lähteet vahvistivat tiedon Trumpin bunkkeri­tuokiosta tuoreeltaan muun muassa uutistoimisto AP:lle, toisaalta Trumpin lehdistö­palvelu on sen myös kiistänyt.

Benderin kirjan mukaan Trumpin tuolloinen avustajakunta oli kauhusta jäykkänä vaikkei presidentti muutoinkaan itseään turhaan hillinnyt.

Vastaava tunteiden purkaus esitetään piakkoin ilmestyvässä Carol Leonnigin ja Philip Ruckerin kirjassa I Alone Can Fix It: Donald Trump’s Catastrophic Final Year. Sanomalehti The Washington Post esitteli kirjan tiistaina.

Kirjoittajat kuvaavat, kuinka Trump seurasi suosikki­kanavaansa Foxia marraskuun presidentinvaalien jälkeisenä päivänä, kun Arizona muuttui kanavan vaalikartassa siniseksi. Fox oli julistanut Joe Bidenin voittaneen Arizonan valitsija­miehet, kuten lopulta todella kävikin.

”Mitä vittua Fox oikein on tekemässä!?” karjui Trump kirjan mukaan ja alkoi huutaa vävylleen Jared Kushnerille: ”Soita Rupertille! Soita Jamesille ja Lachlanille!”

Presidentti Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani hikoili puhuessaan vaalituloksesta medialle viime vuoden marraskuussa.

Presidentti viittasi mediamoguli Rupert Murdochiin ja tämän poikiin. Murdochin News Corp omistaa Foxin. Trump noudatti liittolaisensa Rudy Giulianin edellisenä yönä markkinoimaa strategiaa ja väitti loppuun saakka voittaneensa vaa’ankieli­osavaltiot.

Jotkut arvelivat Giulianin olleen humalassa, kun hän ohjeisti Trumpin kampanjaväkeä siitä, miten tärkeiden osavaltioiden tuloksiin pitäisi reagoida: ”Sanokaa vain, että me voitimme.”

Kolmas Trumpin viimeistä vuotta käsittelevä kirja on juuri tullut englanniksi kauppoihin. Se on yhdysvaltalaisen kirjailijan ja journalistin Michael Wolffin Trump-trilogian kolmas osa Landslide. Kirja kuvaa samantyyppistä hallintoa kuin kaksi muutakin tuoretta teosta.

Lisäksi Wolffin kirja sisältää Trumpin haastattelun, jonka kirjailija on tehnyt presidentin Floridan-residenssin Mar-a-Lagon niin kutsutussa ”valtaistuinsalissa”.

”Hedelmällisyyden ja himon paraati”, Wolff luonnehtii residenssin taidetta ja ilmettä kirjaa referoivan The Guardianin mukaan. ”Luojansa näköinen palatsi.”

Kuvaukset Trumpin mieltymyksistä, luonteesta ja raivokohtauksista ovat kirjoista julkaistujen otteiden perusteella herkullista luettavaa.

Paljastusten merkitys maailmalle on toinen juttu, sillä Trump ei enää ole maailman vaikutusvaltaisimman maan johtaja. Mutta kohde huomioon ottaen voi ennakoida, että hänen valtakautensa analysoiminen jatkuu ja on tuskin tylsää jatkossakaan.