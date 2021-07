Sahelin turvallisuus­tilanne on huonontunut viime vuosina, ja Ranska haluaa saada muut Euroopan maat jakamaan sotilas­operaation taakkaa.

Ranska vetää joukkonsa Sahelista ensi vuoden alussa, ilmoitti presidentti Emmanuel Macron tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ranskalla on Pohjois-Afrikassa poliittisesti epä­vakaalla Sahelin alueella yli 5 000 sotilasta, jotka ovat pyrkineet kukistamaan alueen jihadistisia ryhmittymiä vuodesta 2013.

Sahelin savannialue levittäytyy Saharan aavikon eteläpuolella lännestä itään useiden valtioiden alueille.

Sahelin tilanne on sekava, ja useat eri terroristiverkosto al-Qaidaan ja Isis-järjestöön liittyvät ryhmittymät taistelevat paitsi ulkomaisia turvallisuus­joukkoja myös valtioiden armeijoita ja toisiaan vastaan.

Viime viikolla Macron ilmoitti, että Ranska luopuu operaatiostaan Sahelissa. Tiistaina vetäytymiselle vahvistui aikataulu.

”Lopetamme operaatio Barkhanen hallitusti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä”, Macron lupasi joukoille.

Käytännössä ranskalais­tuki­kohtia aletaan sulkea ja tuhannet sotilaat siirtyvät muihin tehtäviin.

Macron kuitenkin painotti, ettei Ranska lähde alueelta kokonaan. Jäljelle jäävien joukkojen on tarkoitus muodostaa Ranskan johtaman kansainvälisen Takuba-erikois­ryhmän ”selkäranka”.

Tähän asti vanha siirtomaavalta Ranska on ollut alueen merkittävin ulkomainen toimija, ja sellaisena se pysynee jatkossakin. Macron on kuitenkin yrittänyt saada muita maita Ranskan tueksi.

”Ranska yrittää saada sekä paikallisia valtioita että muita Euroopan maita ottamaan lisää vastuuta Sahelin tilanteesta”, sanoo Ulko­poliittisen instituutin tutkija Katariina Mustasilta.

Ranskalaissotilaat partioivat Burkina Fasossa lähellä Malin rajaa marraskuussa 2019.

Sisäpoliittisesti Sahel on Ranskalle hieman kuin Afganistan Yhdysvalloille – mittavaa ja kallista operaatiota vieraassa maassa on vaikea perustella äänestäjille, jos tuloksia ei tule.

”Uskon, että vetäytymis­päätökseen on sisä­poliittisia syitä. Operaatio on herättänyt enenevissä määrin kritiikkiä esimerkiksi taisteluiden sivullisista uhreista, ja on selvää, ettei operaatio ole toteuttanut syvintä tavoitettaan. Silloin on hyväkin pohtia sen tulevaisuutta uudestaan.”

Ranskalaisjoukot saavuttivat sotilaallisia voittoja operaation alkuaikoina, mutta sen jälkeen tilanne on huonontunut. Viime vuodet ovat olleet Sahelissa erityisen väkivaltaisia, ja väkivaltaisuuksiin ovat osallistuneet jihadistiryhmien lisäksi sekä alueen valtioiden omat joukot että keskenään taistelevat paimentolaiset ja maanviljelijät.

Sahel on vankina kierteessä, jossa jihadistiset ryhmät vetäytyvät, kun sotilaallinen paine on jollakin alueella kovaa, ja palaavat taas, kun paine pienenee.

”Usein ryhmät vain siirtyvät mutta eivät katoa mihinkään”, Mustasilta sanoo.

”Juuri tästä sotilaallista lähestymistapaa on kritisoitu. Turvallisuustilanne ei parannu, jos vain pyritään lyömään terroristit sotilaallisesti eikä pureuduta poliittisiin juurisyihin, jotka ajavat näiden ryhmien kannatusta.”

Jihadistiryhmien kannatuksen taustalla on Mustasillan mukaan ideologisia syitä, mutta paljon suurempi vaikutus on ihmisten kurjalla arjella. Turvaa on haettava jostakin, eikä sitä tarjoa ainakaan valtiovalta.

”Elintilanne on epävakaa, hallinto on heikkoa. Se on polttoainetta ei-valtiollisille aseellisille ryhmille samalla tavalla kuin esimerkiksi Afganistanissakin.”

Ranskan vetäytyminen ei kuitenkaan Mustasillan mukaan tarkoita suoraan sitä, että jihadistiryhmät ottavat vallan.

”Toki siellä mistä joukkoja vedetään pois, jihadistit voivat yrittää vallata alaa, mutta tilanne ei välttämättä muutu merkittävästi. Paljon riippuu siitä, millä tavalla vetäytyminen tehdään.”