Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa päästöistä johtuu metsäpaloista, joista monet on sytytetty maatalousmaan raivaamiseksi.

Epävirallinen kultakaivos Itaitubassa Brasiliassa on yksi monista paikoista, jossa Amazonin sademetsää on tuhottu.

Amazonin sademetsä tuottaa miljardi tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, ja on nyt päästöjen sitomisen sijaan osa ilmastonmuutoksen kiihtymistä.

Asiasta kertoi tiedelehti Naturessa julkaistu uusi tutkimus, josta uutisoivat esimerkiksi The Guardian ja BBC.

Suurin osa hiilidioksidipäästöistä johtuu metsäpaloista. Monet niistä sytytetään tahallisesti, jotta maa saadaan karjatalouden tai soijatuotannon käyttöön. Amazonin kaakkoisosa olisi kuitenkin päästöjen lähde ilman palojakin kuumempien lämpötilojen ja kuivuuden vuoksi.

Metsillä ja kasveilla on ollut merkittävä rooli nopean ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Niiden muodostamien hiilinielujen on arvioitu sitoneen noin neljäsosan kaikista fossiilisen polttoaineen päästöistä vuodesta 1960 lähtien.

Maailman suurimpana sademetsänä Amazonilla on ollut tärkeä osa, mutta metsäkato on tehnyt siitä päästöjen tuottajan.

”Ensimmäinen hyvin huono uutinen on se, että palava metsä tuottaa noin kolme kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin mitä metsä sitoo. Toinen huono uutinen on se, että alueilla, joista metsäkato kattaa vähintään 30 prosenttia, hiilidioksidipäästöt ovat kymmenen kertaa korkeampia kuin alueilla, joista metsäkato kattaa alle 20 prosenttia”, tutkimuksen päätekijä Luciana Gatti sanoi The Guardianin mukaan.

Tutkimuksessa otettiin ilmanäytteitä pienistä lentokoneista käsin vuosina 2010–2018. Vuosien aikana otettiin noin 600 näytettä.

Edelliset tutkimukset, joissa Amazonin osoitettiin muuttuvan päästöjen tuottajaksi perustuivat satelliittidataan. Se on ilmanäytteitä epäluotettavampi, sillä siihen voi vaikuttaa esimerkiksi pilvipeite.

Eri metodeja käyttäen on kuitenkin tultu samaan johtopäätökseen: Amazonin sademetsä on suurempi päästöjen tuottaja kuin sitoja. Näin todetaan sekä kevään 2021 satelliittikuvia hyödyntäneessä tutkimuksessa sekä keväällä 2020 julkaistussa, puuseurantadataa analysoineessa tutkimuksessa.

Uusi tutkimus havaitsi huomattavia eroja Amazonin eri alueiden välillä.

Pahiten on kärsinyt kaakkoisosa. Siellä lämpötilat ovat kuumimpina kuukausina nousseet kolme kertaa kansainvälistä keskiarvoa enemmän, reilun kolmen celsiusasteen verran.

Luku vastaa muuta maailmaa nopeammin lämpenevän arktisen alueen lämpötilanousua.

”Tämä on täysi yllätys päiväntasaajan alueelle”, Gatti sanoi The Guardianille.

Muut The Guardianille kommentoineet, tutkimuksen ulkopuoliset tutkijat toteavat sen antavan vahvaa näyttöä siitä, että huoli hiilidioksidipäästöjen itseään ruokkivasta kehästä on käymässä toteen.

”Positiivinen takaisinkytkentä, jossa metsäkato ja ilmastonmuutos aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä jäljellä olevasta metsästä, mikä taas voimistaa ylimääräistä lämpenemistä ja lisää päästöjen syntyä, on ollut tutkijoiden pelko. Nyt meillä on vahvoja todisteita siitä, että tämä tapahtuu”, professori Simon Lewis University College Londonista sanoi The Guardianille.

BBC:n ja The Guardianin mukaan tutkijat ovat huolissaan myös siitä, että muuttuva ilmasto vaikuttaa sademääriin, mikä vaikuttaa Brasiliaan nopeasti. Sen vuoksi metsän tuhoaminen maatalouden tieltä pitäisi lopettaa.

”Ihmiset luulevat, että maan raivaaminen maataloudelle on tuottoisampaa, mutta oikeasti menetämme tuottavuutta, koska se vaikuttaa sademääriin negatiivisesti”, Gatti sanoi The Guardianille.