Merkel tekee todennäköisesti pitkän liittokansleri­aikansa viimeisen visiitin Washingtoniin.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vierailee tänään Washingtonissa ja tapaa Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

Merkel on kolmas ulkomainen ja ensimmäinen eurooppalainen valtionjohtaja, jota Biden isännöi presidenttikautensa aikana. Aikaisemmin Washingtonissa ovat käyneet Japanin ja Etelä-Korean johtajat.

Bidenin ja Merkelin odotetaan keskustelevan muun muassa kauppasuhteista, koronapandemian lopettamisesta, Afganistanin heikentyvästä turvallisuustilanteesta, kyberturvallisuudesta ja Yhdysvaltain vastustamasta Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta.

Tapaaminen on myös jatkoa Yhdysvaltain ja Saksan välien vahvistamiselle Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen. Vieraillessaan kesäkuussa Berliinissä Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kehui, että "Yhdysvalloilla ei ole maailmassa parempaa ystävää kuin Saksa".

Merkelin vuonna 2005 alkaneen liittokanslerikauden on määrä päättyä syyskuun vaalien jälkeen, joten vierailu Yhdysvalloissa on todennäköisesti hänen virkakautensa viimeinen.

Merkel on pitkän liittokansleriutensa aikana tehnyt yhteistyötä neljän eri Yhdysvaltain presidentin kanssa.

Yhdysvallat ja Saksa ovat läheisiä liittolaisia, ja suhde kukoisti etenkin Barack Obaman ollessa Valkoisessa talossa. Maiden suhde heikkeni hetkellisesti Trumpin presidenttikauden ajaksi, kun Trump arvosteli Saksaa ja monia muita Nato-maita liian pienistä satsauksista puolustukseen. Hankauksia Trumpin ja Merkelin hallintojen välillä aiheutti myös kauppapolitiikka.

Bidenin nousu Yhdysvaltain johtoon on taas parantanut maiden välejä. Merkittävin kitkaa aiheuttava asia on Nord Stream 2 -hanke, joka Yhdysvaltojen mielestä pelaa Venäjän pussiin. Yhdysvallat katsoo Venäjältä Itämeren kautta Saksaan kulkevan putken kasvattavan Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta ja heikentävän Ukrainan asemaa, koska kaasu ei enää kulje Ukrainan kautta.

Toukokuussa Yhdysvallat teki Saksalle kädenojennuksen luopumalla putkea rakentavaan Nord Stream 2 AG -yhtiöön ja sen toimitusjohtajaan kohdistuvista pakotteista.

Saksa on puolustanut Nord Stream 2:ta, joka on sille taloudellisesti tärkeä hanke. Merkelin hallinto on suhteissaan sekä Venäjään että Kiinaan korostanut talousyhteistyötä, kun taas Yhdysvallat on penännyt tiukempaa linjaa.