Demokraattien mielestä republikaanit hyökkäävät poikkeuksellisen rajusti äänestys­oikeutta vastaan, mutta siitä huolimatta demokraateilla on vallassa täysi­käsi Washingtonissa.

Viime vuoden marraskuussa Yhdysvaltain istuva presidentti, republikaani Donald Trump kertoi, että hän oli voittanut presidentin­vaaleissa itselleen toisen kauden. Tulos­taulut näyttivät hänen mielestään päinvastaista vain siksi, että maailman mahtavimman demokratian pyhä vaali­tapahtuma oli kääntynyt petokseksi.

”He yrittävät varastaa vaalit, ja sitä emme voi sallia”, Trump totesi, kun ääntenlaskenta oli vielä pahasti kesken.

Trumpin vaaleissa päihittänyt demokraatti­presidentti Joe Biden kertoi tämän viikon tiistaina, että Yhdysvaltain demokratia on joutunut pahimpaan koettelemukseensa sitten 1860-luvun sisällissodan. Näin siksi, että Trumpille uskolliset republikaanit yrittävät ryövätä ihmisiltä tulevaisuudessa mahdollisuuden äänestää vapaissa ja rehellisissä vaaleissa.

"Kyse on historiamme vaarallisimmasta uhasta äänestämiselle sekä vapaiden ja reilujen vaalien loukkaamattomuudelle", Biden sanoi puheessaan Philadelphiassa.

Yhdysvaltain demokraattipresidentti Joe Biden arvosteli republikaanien ajamia vaalilakeja Philadelphiassa tiistaina.

Bidenin puhetta edeltäneenä päivänä kymmenet Texasin demokraatti­edustajat lähtivät sisäiseen maanpakoon pääkaupunkiin Washingtoniin estääkseen osavaltionsa republikaaneja runnomasta läpi vaalilakia, joka demokraattien mielestä uhkaa äänestäjien oikeuksia.

Texasin republikaanit puolestaan syyttivät demokraatteja perustuslaillisten velvollisuuksiensa hylkäämisestä ja siten äänestäjien tahdon halventamisesta.

Kahden presidentin hurjat väitteet ja Texasin kummalliset tapahtumat todistavat kaikki samasta asiasta: Yhdysvaltain viime vuoden presidentinvaalit eivät ole vieläkään ohi. Eivätkä ole sitä välttämättä vuosiin.

Seuraavassa käydään läpi joitakin kysymyksiä siitä, mitä ihmettä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu. Aloitetaan Texasista.

Miksi Texasin kongressin demokraatti­edustajat pakenivat osa­valtiostaan?

Texasin kongressissa republikaaneilla on enemmistö. Sen turvin oltiin laatimassa uutta vaalilainsäädäntöä osavaltioon.

Demokraattien ja aktivistien mielestä lain tarkoituksena on vaikeuttaa äänestämistä, mikä vaikuttaisi erityisesti vähemmistöjen äänestys­mahdollisuuksiin ja intoon.

Demokraattien mukaan esimerkiksi postiäänestämistä hankaloitetaan, äänestysmahdollisuuksia vähennetään ja puolueellisten vaalitarkkailijoiden mahdollisuutta häiritä äänestämistä lisätään, kertoi esimerkiksi NPR-uutiskanava.

Republikaanit puolestaan sanovat olevansa vaalien rehellisyyden asialla. Varakuvernööri, republikaani Dan Patrick esimerkiksi on vaatinut lainmuutosta siksi, että ”Yhdysvaltain kansa on menettänyt uskonsa vaaleihin”.

Konservatiivisen Heritage Action -järjestön mukaan Texasin lainmuutoksilla vastataan kansalaisten toiveisiin ”tehdä äänestämisestä helppoa ja huijaamisesta vaikeaa”.

Järjestön mielestä keskeistä on esimerkiksi se, että postiäänestäjien henkilöllisyys tarkistetaan, samoin kuin äänestyspaikoilla kävijöiden, äänestäjärekisterit tarkistetaan säännöllisesti ja vaalitarkkailijoita suojellaan vaalien ”läpinäkyvyyden parantamiseksi”.

Miksi Texasin republikaanit eivät säädä lakejaan enemmistönsä voimin?

Texasissa ja muissa osavaltioissa lakien läpäiseminen edellyttää, että kongressissa on paikalla riittävästi edustajia päätösvaltaisuuden takaamiseksi. Demokraatit eivät voi voittaa äänestystä Texasin senaatissa tai edustajainhuoneessa, mutta he voivat piiloutumalla viedä kongressilta päätösvaltaisuuden.

Texasissa kongressi istuu vain joitakin kuukausia parin vuoden välein. Texasin kuvernööri voi kuitenkin kutsua milloin vain koolle erityisen istunnon, minkä vuoksi nyt odotellaan, kuinka pitkään demokraatit viihtyvät poissa perheidensä, äänestäjiensä ja tehtäviensä luota.

Onko Texasin demokraattien toiminta demokratian vastaista?

Demokraatit sanovat puolustavansa demokratiaa. Washingtonissa he ovat lobanneet äänekkäästi koko maata koskevan vaalireformin puolesta ja yrittäneet käyttää osavaltiotaan esimerkkinä kansanvallan vastaisesta hyökkäyksestä.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott on sanonut, että hän kutsuu kongressin koolle niin usein, että laki saadaan valmiiksi. Hän on uhannut pidätyttää pakoilevat demokraatit ja retuuttaa heidät väkisin Texasin kongressitaloon Austinissa, Texas Tribune -lehti kertoo.

Äänestäjät saavat jatkossa päättää, mitkä ovat puolueiden valtasuhteet Texasissa. Jos republikaanit saavat murskaavan enemmistön, demokraatit eivät voisi viedä kikkailemalla kongressilta päätösvaltaa.

Osavaltiokongressin päätösvaltaisuuden rapauttaminen joukkopaolla ei ole ennennäkemätöntä. Esimerkiksi pari vuotta sitten Oregonissa republikaanit kaatoivat ilmastolainsäädännön marssimalla ulos kongressista ja pakoilemalla lainsäädäntötehtäviään.

Ballotpedia-sivusto listaa yhteensä yhdeksän merkittävää kongressin päätösvaltaisuuden epäämistä osavaltiotasolla vuodesta 1924 alkaen. Niistä neljä on sattunut Oregonissa ja kaksi Texasissa.

Miksi Texasin vaalilaki yhtäkkiä kiinnostaa jopa kansainvälisesti?

Bidenin, demokraattien ja liberaaliaktivistien mielestä Texas on vain osa laajempaa yritystä tukahduttaa äänioikeutta Yhdysvalloissa. Brennan Center for Justice -järjestön mukaan tänä vuonna 17 osavaltiossa on säädetty ainakin 28 erilaista lakia, jotka vaikeuttavat äänestämistä.

Republikaanit ovat alkaneet tehtailla lakeja ennätystahtiin Trumpin vaalitappion jälkeen. Tänä vuonna on kirjattu ainakin 389 kongressi­edustajien vaalilakialoitetta yhteensä 48 osavaltiossa. Yhdysvaltain liberaalissa mediassa nämä yhdistetään automaattisesti Trumpin syytöksiin vaalivilpistä vuonna 2020.

Bidenin mielestä maahan tarvitaan koko liittovaltiota koskeva lain­säädäntö, joka estäisi äänestämistä vaikeuttavien lakien säätämisen. Sellaista hanketta eivät tue kongressin republikaanit, eikä Bidenilla ollut puheessaan mitään reseptiä tilanteen muuttamiseksi, uutistoimisto Reuters tulkitsi.

Eivätkö kaikki äänioikeutetut muka saa äänestää?

Tämä on kysymys, jonka esitti esimerkiksi konservatiivisen Fox-kanavan juontaja Pete Hegseth texasilaiselle kongressiedustalle aiemmin tällä viikolla. Hegsethin mukaan Texasissa on kaikki vapaudet ja kaikki aika rekisteröityä asiallisesti ja mennä käyttämään äänioikeutta: Miksi ei pidetä huolta, että tämä kaikki sujuisi mahdollisimman tarkkaan valvotussa prosessissa?

Totuus on, että esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvat ja nuoret äänestävät muuta väestöä haluttomammin, mikä on yleisesti ottaen pois demokraattien äänisaaliista. Kaikenlaiset esteet ja vaikeuttamiset nostavat laiskojen tai vaalijärjestelmää tuntemattomien kynnystä äänestää.

Joidenkin mielestä demokraatit rakentavat paisuteltua uhrikertomusta, jossa nykytilannetta verrataan 1960-luvun kansalaisoikeustaisteluja edeltäneisiin Jim Crow -lakeihin. Tuolloin Yhdysvalloissa oli vallalla raaka rotuerottelu ja mustien äänioikeutta rajoitettiin suurella keinovalikoimalla, vaikka perustuslain 15. lisäys vuodelta 1870 periaatteessa takasikin mustien (miesten) äänioikeuden.

Jos demokraatit todella ovat tilkkutäkkimäisen vaalijärjestelmän uhreja, heillä menee siihen nähden hyvin.

Republikaanit alkoivat tehtailla äänestämissääntöjä kiristäviä lakeja innokkaasti jo Barack Obaman ensimmäisellä kaudella. Vuoden 2011 aikana säädettiin ainakin 19 ”rajoittavana” pidettyä vaalilakia 14 osavaltiossa.

Niistä huolimatta Obama valittiin toiselle kaudelle presidentiksi 2012, demokraatit kahmivat edustajainhuoneen enemmistön 2018 ja Biden korjasi viime marraskuussa presidentinvaalien historian mahtavimman äänipotin: 81,2 miljoonaa verrattuna Trumpin 74,2 miljoonaan.

Tällä hetkellä demokraateilla on valta Valkoisessa talossa sekä liittovaltion kongressin senaatissa ja edustajainhuoneessa.

Politiikantoimittaja Bill Scher toteaa analyysissaan, että republikaanien yritykset esimerkiksi kiristää äänestäjien henkilöllisyystodistuksiin liittyviä vaatimuksia ovat ampuneet puoluetta omaan jalkaan: ne ovat saaneet demokraattien kampanjakoneistot liekkeihin ja äänestäjät uurnille.

Scherin mukaan demokraateilla on taitoa päihittää republikaanit vaaleissa, olivat säännöt mitkä hyvänsä.

”Modernin ajan yritykset tukahduttaa äänestämistä ovat olleet liian heiveröisiä tuomitakseen demokratiaamme kadotukseen. Republikaanien tarkoitusperät rajoittavien vaalilakien takana saattavat olla pahansuopia, mutta vaikutukset ovat olleet vähäpätöisiä”, Scher kirjoittaa RealClearPolitics-sivustolla.

Eikö äänestysrajoituksilla siis olekaan mitään vaikutusta?

Yhdysvalloissa vaalijärjestelmä on niin sirpaleinen, että pienikin muutos jossain päin maata saattaa ratkaista, kuka voittaa valtakunnalliset vaalit.

Esimerkiksi vuoden 2000 vaaleissa vain 537 äänen ero Floridassa ratkaisi vaalin republikaani George W. Bushin hyväksi. Vuonna 2016 demokraatti Hillary Clinton sai lähes 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta Trump sai onnekseen täpärän voiton kolmessa ratkaisevassa osavaltiossa.

Republikaanit ovat tunnetusti yrittäjähenkistä väkeä ja niinpä kaikkea on päätetty yrittää. Ensi vuoden kongressivaaleissa työhypoteesina on, että jos äänestysinto hieman laskisi, puolue voisi saada enemmistön ainakin senaattiin, ja Bidenin vallanpitoa pääsisi sotkemaan oikein kunnolla.

Niinpä esimerkiksi Iowassa ennakkoäänestämistä on lyhennetty 29 päivästä 20:een ja varsinaisenakin vaalipäivänä äänestysaikaa on nipistetty aiemmasta. Montanassa taas päätettiin kumota mahdollisuus rekisteröityä äänestäjäksi vaalipäivänä, ja niin edelleen, The New York Times listaa.

Syyllistyivätkö demokraatit suureen vaalipetokseen viime marraskuussa?

Trump ei ole koskaan myöntänyt hävinneensä vaaleja Bidenille, ja monet republikaanit ovat tukeneet häntä väitteessään.

Vaalien rehellisyyttä testattiin kymmenissä oikeudenkäynneissä, jotka päätyivät kaikki Trumpin tappioon. Uudelleenlaskennatkaan eivät muuttaneet tuloksia. Trumpin oikeusministeri Bill Barr totesi, ettei merkkejä petoksesta ollut.

Tuloksen kannalta merkityksellistä vilppiä ei havaittu yhdessäkään osavaltiossa. Texasissakin osavaltiosihteerin, republikaani Ruth Hughsin johtama toimisto julisti vaalit "sujuviksi ja turvallisiksi".

Miten kansalaiset reagoivat vaalien viralliseen tulokseen?

Suurin osa amerikkalaisista palasi nopeasti arkeensa. Trumpin hanakimmat kannattajat valtasivat kuitenkin tammikuussa kongressitalon ja vaativat Bidenin vaalivoiton kumoamista väkivaltaisessa ja historiallisesti poikkeuksellisessa mellakassa.

Kesäkuussa julkaistun Monmouth-yliopiston kyselyssä 63 prosenttia republikaaniäänestäjistä kertoi ajattelevansa, että Biden voitti vaalit huijaamalla.

Kyselyissä noin kaksi kolmasosaa republikaaneista on ilmaissut, että he haluaisivat Trumpin pyrkivän presidentiksi vuonna 2024.

Nämä kyselytulokset selittävät osaltaan, miksi niin monen osavaltion republikaanipoliitikot haluavat profiloitua suurina vaalivilpin vastaisina taistelijoina: se on poliittisesti turvallista.