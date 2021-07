Kyseessä on viides kerta, kun al-Holin Isis-vankien leirille vietyjä äitejä ja lapsia saapuu takaisin Suomeen.

Äiti ja kaksi alle kouluikäistä lasta kotiutettiin perjantaina Rojavan kurdialueella Pohjois-Syyriassa sijaitsevalta al-Rojin leiriltä Suomeen. Ulkoministeriö vahvistaa HS:n tiedon, jonka mukaan ministeriö järjesti kotiutusoperaation.

Äiti ja hänen lapsensa, jotka ovat syntyneet terroristijärjestö Isisin niin kutsutussa kalifaatissa, ovat Suomen kansalaisia. Perheen matka Suomeen alkoi keskiviikkoiltana.

Al-Rojin leirille on sijoitettu suuremmasta al-Holin leiristä vähemmän radikaaleina pidettyjä niin sanottuja Isis-vaimoja ja heidän lapsiaan. Heitä ryhdyttiin tuomaan leirille keväällä 2019 Isisin menetettyä lähes kaikki hallitsemansa alueet Syyriassa ja Irakissa.

Nyt kotiutettu perhe saapui Suomeen perjantaina iltapäivällä reittilennoilla, kertoo ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner.

Perhe jatkoi lentokentältä matkaa kotikuntaansa. Ulkoministeriön vastuu kotiuttamisessa on nyt päättynyt, ja perheen jatko on nyt kotimaan viranomaisten hallussa. Keskusrikospoliisi on tehnyt asiassa esiselvitystä, ja lasten asioista tulevat huolehtimaan kotikunnan viranomaiset.

Al-Holin leirillä oli alun perin 11 suomalaista äitiä ja 30 suomalaista tai Suomen kansalaisuuteen oikeutettua lasta. Äideistä osa oli etnisesti suomalaisia ja osa maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien jälkeläisiä.

Tähän mennessä Rojavan leireiltä on saapunut Suomeen keskiviikkona tulleet mukaan lukien 21 lasta ja seitsemän äitiä. Ulkoministeriö teki ensimmäisen kotiutusoperaation joulukuussa 2019, jolloin Suomeen tuli kaksi orpolasta.

Poliitikot aloittivat tuolloin pitkän kiistelyn aikuisten kotiuttamisesta, ja operaatiosta ulkoministeriössä käyty sisäinen vääntö johti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien tutkintaan.

Perustuslaki­valiokunta antoi viime joulukuussa mietinnön, jonka mukaan Haavisto ei menetellyt perustuslaissa tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti siirtäessään konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin kiistan vuoksi. Valiokunta piti Haaviston menettelyä kuitenkin hallintolain vastaisena ja siten moitittavana.

Al-Holin leiri sijaitsee Hasakan maakunnassa Koillis-Syyriassa kurdien hallitsemalla alueella.

Kiistan aikana osa al-Holin ulkomaalaisista vangeista onnistui pakenemaan leiriltä. Viime vuoden toukokuussa kolme suomalaista naista ja yhdeksän lasta onnistui pääsemään Syyrian puolelta Turkkiin. Suomen viranomaiset auttoivat heidät Suomeen yhteislennolla Saksan kanssa.

Viime elokuussa yksi äiti alaikäisine lapsineen onnistui niin ikään pääsemään Suomeen Turkin kautta.

Toinen varsinainen ulkoministeriön kotiuttamisoperaatio tehtiin viime joulukuussa, jolloin Syyrian leiriltä tuotiin Suomeen kaksi aikuista ja kuusi lasta. Keskiviikon ja torstain kotiutusoperaatio oli siten lajissaan kolmas ja toinen kerta, kun Suomeen tuotiin lasten lisäksi myös aikuinen.

Al-Holin leirillä on yhä noin 60 000 Isis-vaimoa ja lasta, joista suurin osa on Syyrian tai Irakin kansalaisia. Muita ulkomaalaisia kuin irakilaisia on tuhansia, ja heidät on sijoitettu leirillä omaan osastoonsa.

Al-Roj on puolestaan parin tuhannen asukkaan telttaleiri Syyrian koilliskulmassa Turkin ja Irakin rajojen tuntumassa. Kotiutettavia Isis-vankeja on kuljetettu tavallisesti kotimaihinsa Irakin kurdialueella sijaitsevan Erbilin lentokentän kautta.

