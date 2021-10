Linus Blom rakasti merta ja pikkuveljeään. Veljesten kuva on esillä perheen kotona Kalifornian Los Gatosissa.

Reseptilääkkeistä alkanut kriisi on tappanut satojatuhansia ihmisiä Yhdysvalloissa. Yksi uhreista on suomalainen Linus Blom. Vuosi sitten hän nielaisi väärennetyn pillerin ja kuoli huoneeseensa. HS tapasi Blomin vanhemmat ja kuuli tarinan pojasta, joka paini muita paremmin ja haaveili lentäjän ammatista.

Los Gatos

Kaipaatko hyvää lomaluettavaa? HS julkaisee uudelleen parhaita lukemistojuttujaan. Tämä juttu on julkaistu alun perin heinäkuussa 2021.

Viisi viikkoa ennen kuolemaansa Linus Blom hyppäsi korkealta kalliolta kirkkaansiniseen Tahoejärveen. Satoi rakeita, ja vesi oli kylmää, mutta 17-vuotias polskutteli siitä välittämättä.

Jan Blom ihaili rannalta poikansa raakaa elämänvoimaa. Linus oli oma uskalias itsensä. Sama poika, joka oppi uimaan neljävuotiaana, jutteli aina rohkeasti tuntemattomille ja haaveili toisinaan lentäjän ammatista. Suomen nuorten maajoukkueeseen ehdolla ollut painijalupaus.

Isää raastoi syyllisyys. Hän tiesi, että kahden tunnin päästä tuntemattomat lihaskimput tulisivat hakemaan Linuksen pakolla päihde­kuntoutukseen. Hän tiesi pettävänsä pojan luottamuksen. Oman lapsen lähettäminen pois teki kipeää, vaikka sen teki rakkaudesta.

Suomessa viikkoja aiemmin tehtyjen huumetestien tulokset olivat vihdoin valmistuneet. Linus oli käyttänyt sekä opiaatteja että bentsodiatsepiineja.

Jos käyttö jatkuisi, hän olisi hengenvaarassa, Suomen viranomaiset sanoivat. Vanhemmat tiesivät sen jo.

Käyttö jatkui. Ennen matkaa järvelle Linus oli ollut kateissa kaksi päivää. Hän ei ollut lähdössä hoitoon vapaaehtoisesti.

Siksi vanhemmat olivat palkanneet avukseen näihin tilanteisiin erikoistuneen yrityksen. Niitä oli tarjolla useita. Kaliforniassa on kysyntää, joten on myös tarjontaa.

Paluumatkalla vuokramökille isä pysähtyi supermarketissa ostamassa Linukselle tavaroita, joita tiesi tämän tarvitsevan hoitopaikassa. Uintiretkestä iloinen Linus odotti autossa, jonka lämmitys puhalsi täysillä.

Kun päästiin mökille, poika meni kylpyyn lämmittelemään.

Irena ja Jan Blomin esikoinen kuoli fentanyylimyrkytykseen 22. heinäkuuta 2020.

Espoolaiset Jan ja Irena Blom rakastuivat teini-ikäisinä 1990-luvun alussa ja ovat olleet yhdessä siitä asti. Lukion jälkeen he opiskelivat Englannissa ja palasivat sen jälkeen Helsinkiin.

Kun Linus syntyi vuonna 2002, Jan oli 27-vuotias ja teki väitöskirjaa. Vuotta nuorempi Irena opiskeli vielä maisteriksi. Pieni perhe asui ensin pienessä kaksiossa Unioninkadulla ja muutti sitten Tapiolaan. Pikkusisko syntyi kaksi vuotta myöhemmin.

Jan sai töitä Nokian tutkimus­keskuksesta. Työ vei perheen maailmalle: ensin Intiaan ja sitten pikkukylään Sveitsiin.

Elämä oli onnellista ja hyvää. Perhe lasketteli ja vaelsi yhdessä vuorilla. Linus hyppi voltteja Genevenjärveen. Kyläläiset katsoivat kaikkien lasten perään.

Sitten Iphone alkoi vallata markkinoita ja Nokialla alkoi mennä huonosti. Vuonna 2013 Jan sai työtarjouksen Googlelta. Seuraavana vuonna perhe muutti Kalifornian Piilaaksoon.

11-vuotias Linus oli innoissaan siitä, että pääsi Amerikkaan.

Aluksi perheen piti viipyä vain vuosi. Se muuttui toiseksi, ja vaivihkaa lapset olivatkin kotiutuneet niin, että lähteminen alkoi tuntua vaikealta. Siis päätettiin jäädä.

Vuonna 2014, jolloin Blomit muuttivat Yhdysvaltoihin, maassa kuoli 47 055 ihmistä huumaus­aineiden yliannostukseen. Luku oli suurempi kuin koskaan ennen. Nyt se näyttää pieneltä.

Viime vuonna yliannostus­kuolemien määrä kasvoi Yhdysvalloissa jyrkemmin kuin kertaakaan historiassa. Huumeisiin kuoli alustavien tietojen mukaan 93 331 ihmistä. Uhrien määrä kasvoi noin 30 prosenttia edellis­vuodesta.

Asiantuntijat uskovat, että koronavirus­pandemia lisäsi huumekuolemia. Se toi ahdistusta, sulki hoitopaikkoja ja eristi ihmisiä toisistaan niin, ettei yli­annostusta välttämättä havaittu ajoissa.

Huumekuolemien määrä kasvoi silti myös ennen pandemiaa. Opioidi­kriisi sai alkunsa jo 1990-luvulla, kun lääkeyhtiöt markkinoivat voimakasta riippuvuutta aiheuttavia kipulääkkeitä turvallisina kivunlievittäjinä.

Kun ongelmaan alettiin puuttua, oli jo myöhäistä. Jos pillereitä ei saanut apteekista, riippuvaiset ihmiset kääntyivät diilerien puoleen. Huumekauppiaat ottivat haltuun lääkeyhtiöiden avaamat markkinat.

” Pahin tappaja on fentanyyli, joka on kymmeniä kertoja heroiinia vahvempaa.

Pahin tappaja on fentanyyli. Se on synteettinen opioidi, joka on kymmeniä kertoja heroiinia vahvempaa.

Lääke kehitettiin helpottamaan vakavasti sairaiden syöpäpotilaiden kipuja, mutta Yhdysvalloissa sitä markkinoitiin laittomasti myös muille.

Nyt fentanyyli leviää ennen kaikkea katukaupassa. Rikolliset lisäävät sitä muihin huumeisiin ja myyvät väärennettyjä pillereitä, joiden ostajat eivät tiedä saavansa fentanyyliä.

Fentanyyli­takavarikkojen määrä Yhdysvaltain rajoilla on kasvanut räjähdysmäisesti. Tänä vuonna on jo nyt takavarikoitu 55 prosenttia enemmän fentanyyliä kuin koko viime vuoden aikana.

Huume­kartelleille fentanyyli on houkutteleva bisnes. Sen valmistaminen ja salakuljettaminen on muihin huumausaineisiin verrattuna helppoa.

Se aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Vaikka moni kuolee, vielä useampi palaa asiakkaaksi uudestaan.

Sunnuntaiaamuna Los Gatosin tori on täynnä asiakkaita, jotka ostavat probioottisia mehuja, croissanteja ja luomuvihanneksia. Ihmiset jonottavat latteja kahviloista, tervehtivät tuttuja. Ihmiset ulkoiluttavat koiria joogahousut jalassa.

Amerikkalaisten mielikuvissa opioidikriisi on Appalakkien köyhän vuoristoseudun ja taantuneiden teollisuuspaikkakuntien ongelma. Blomien kotikaupunki Los Gatos on sen kaiken vastakohta.

Jan Blom esittelee perheen kotikulmia. Blomit asuvat vauraassa Los Gatosin kaupungissa Piilaaksossa.

Viime vuosina opioidi­epidemia on silti levinnyt myös tänne. Yliannostus­kuolemat lisääntyivät Kaliforniassa viime vuonna maan keskiarvoa nopeammin, 45 prosenttia edellisvuodesta. Jo edellisvuonna eli 2019 fentanyyli­kuolemat lisääntyivät suhteellisesti eniten maan länsiosissa.

Los Gatosin sievä ja vauras esikaupunki kuuluu kahden miljoonan asukkaan Santa Claran piirikuntaan. Jääkiekkoilija Teemu Selänne asui kaupungissa pelatessaan San Jose Sharks -joukkueessa. Los Gatosissa on myös Netflixin pääkonttori. Applen pääkonttorille ajaa vartissa.

Täällä ei kärsitä siitä, että työpaikat olisivat kadonneet Kiinaan, tai siitä, että raskas fyysinen työ olisi johtanut kipulääke­riippuvuuteen.

Silti pinnan alla on kasvava määrä tragedioita. Vuonna 2018 piirikunnassa kuoli 12 ihmistä fentanyylin yli­annostukseen. Vuotta myöhemmin kuolleita oli 29. Viime vuonna fentanyyli tappoi Blomien kotiseudulla jo 86 ihmistä, ennen kaikkea nuoria.

Yksi heistä oli Linus.

Vanhemmat tiesivät aina, että Linus olisi menevä teini. Huumorintajuisella ja sosiaalisella pojalla oli paljon kavereita. Opettaja oli pannut jo varhain merkille myös sen, että hän osasi puhua tytöille.

Yläasteikäisenä Linus löysi painin. Hän oli aina ollut urheilullinen, mutta painissa hänen lahjakkuutensa erottui joukosta. Linus voitti heti kovia turnauksia. Pian häntä pidettiin yhtenä koulunsa historian lupaavimmista painijoista. Rehtorikin tuli katsomaan otteluita.

Yhdysvalloissa nuorten urheilu otetaan vakavasti. Urheilu­menestys voi tuoda opiskelu­paikan hyvässä yliopistossa.

Linus kävi lukiota, jossa paini ei ollut ykköslaji. Mutta lähistöllä oli Los Gatos High School, joka oli kuuluisa paini­valmennuksestaan. Valmentajat ottivat asian puheeksi, ja vanhemmat ja Linus alkoivat pohtia koulunvaihtoa. Linus teki lopulta valinnan itse: painin takia koulua kannattaisi vaihtaa.

Samalla vaihtuivat myös kaverit. Uusi koulu oli suurempi kuin vanha. Siellä on yli 2 000 oppilasta. Kampus on suuri: on uima-allas, tenniskenttiä ja tietenkin amerikkalainen jalkapallokenttä.

Irena ja Jan Blom poikansa entisen koulun pihalla. Linuksen piti valmistua tänä kesänä.

Pian Linuksen ja vanhempien välillä alkoi olla kiistaa kotiintulo­ajoista. Kerran poika tuli juovuksissa kotiin. Hän myös kertoi vanhemmilleen, että jo yläasteikäisillä oli tapana tulla lukion alueelle polttelemaan kannabista.

Jonkin ajan kuluttua vanhemmat huomasivat, että kannabis kuului myös Linuksen elämään. Sen haistoi vaatteista, kun Irena haki likapyykkejä Linuksen huoneesta.

Vanhemmat alkoivat ottaa polttelusta toistuvasti yhteen Linuksen kanssa.

Koulu sujui silti yhä hyvin. Linus teki kavereidenkin läksyjä.

” Kaliforniassa oppilaat kävivät polttamassa kannabista kesken koulupäivän.

Kun Jan ja Irena olivat nuoria Espoossa 1990-luvulla, juhlissa juotiin alkoholia ja poltettiin tupakkaa. Juhlia oli yleensä vain perjantai-iltaisin.

Kaliforniassa oli toisin. Oppilaat kävivät polttamassa kannabista kesken koulupäivän. Juhlissa teinit käyttivät alkoholin ja pilven lisäksi reseptilääkkeitä: varsinkin adhd:n hoitoon tarkoitettua Adderallia ja ahdistuslääke Xanaxia. Edellinen on amfetamiini­johdannainen, jälkimmäinen bentsodiatsepiini.

Myös vahvat opioidi­kipulääkkeet, kuten oksikodonia sisältävät Oxycontin ja Percocet, kiersivät teinien käsissä. Samoin psykedeelit.

Pillereitä ostettiin sosiaalisen median kautta, ennen kaikkea nuorten suosimassa Snapchatissa. Niitä oli helpompi saada käsiin kuin alkoholia.

Lapset tulivat vauraista perheistä. Aina löytyi joku, joka tarjosi muille.

Kaikki tämä selvisi Linuksen vanhemmille vähitellen.

Ensin Linuksen huoneesta löytyi pari kaverin Adderall-pilleriä. Sitten hän tuli kotiin huonossa kunnossa ja väitti ottaneensa vahingossa kaverin isän Xanaxia päänsärkyyn.

Seurasi jatkuvia konflikteja. Kerran Jan yritti puhua Linukselle järkeä, kunnes purskahti itkuun. Isä sanoi, että pillerit voivat olla pojan kuolemaksi.

Isän kyyneleet pysäyttivät Linuksen. Hän lupasi lähteä päihde­kuntoutukseen. Vanhemmat olivat jo löytäneet sopivan paikan. Kassi pakattiin yhdessä.

Oli lokakuu 2019. Linuksen toiseksi viimeinen vuosi lukiossa oli alkanut.

Sekä vanhemmat että Linus järkyttyivät siitä, kuinka huonossa kunnossa useimmat muut hoitoon hakeutuneet teinit olivat. Heillä oli erilaisia psyykkisiä ja neurologisia ongelmia, ja heistä näki, että heitä lääkittiin vahvasti.

Linus ei ajatellut olevansa samassa jamassa, eivätkä vanhemmatkaan ajatelleet niin. Kun Irena kuuli, miten moni hoitoon asti päätyneistä kuolee tai joutuu kadulle, hän ajatteli, että eihän nyt Linus.

Linus oli tavallinen teini, jonka juhliminen oli lähtenyt lapasesta. Tämä olisi väliaikaista.

Hoito tuntui auttavan. Seuraavat viikot sujuivat rauhallisemmin. Perhe pystyi myös puhumaan Linuksen ongelmasta avoimemmin keskenään.

Samalla vanhemmat huomasivat, että moni amerikkalais­vanhemmista suhtautuu huumeiden käyttöön heitä liberaalimmin. Ne olivat olleet osa jo vanhempien nuoruutta eri tavalla kuin Suomessa. Nyt kannabis on Kaliforniassa laillista ja kuuluu usein myös aikuisten illallisiin.

Loppuvuodesta Linus retkahti taas. Perhe päätti yhdessä, että hänen on vaihdettava ympäristöä. Los Gatosissa ystävät tervehtivät päihdehoidosta palaavaa poikaa antamalla tälle lahjaksi psykedeelejä. Vanhemmat ajattelivat omaa nuoruuttaan ja uskoivat, että Suomessa olisi toisin.

Suomi oli aina ollut Linukselle tärkeä. Hän oli viettänyt pitkiä kesiä isovanhempien luona ja aikoi mennä lukion jälkeen armeijaan.

Yhdessä sovittiin, että Irena lähtisi Linuksen ja neljävuotiaan kuopuksen kanssa ainakin kevät­lukukaudeksi Tapiolaan. Jan ja teini-ikäinen keskimmäinen jäisivät Kaliforniaan. Linukselle järjestyi paikka Helsingin kansainvälisestä koulusta.

Tapiolassa Irena ja Linus kävivät yhdessä uimassa, elokuvissa ja kaupassa. Kumpikin meni sekaisin suomalais­kauppojen karkkihyllyistä. Linus rakastui lihapiirakoihin.

Uimahallissa Linus teki temppuja.

”Kato, äiti!” hän huusi.

Iltaisiin juotiin teetä yhdessä. Linuksen lapsuudenystävä oli usein kylässä. Pojat nauroivat niin, että teet tulivat nenästä. Linus paini hyvin. Häntä pyydettiin kansainväliseen turnaukseen, joka olisi voinut tuoda paikan nuorten maajoukkueesta. Mutta lievä loukkaantuminen keskeytti treenit.

Isällä on kädessään Linuksen painikengät. Suomessa pojan painitaidot pantiin nopeasti merkille ja häntä pyydettiin arvokisakarsintoihin.

Kerran Irena yllätti Linuksen polttamasta kannabista parvekkeella. Luottamus mureni siihen.

Kaiken taustalla uutisissa puhuttiin koronaviruksesta, mutta siihen ei tullut kiinnittäneeksi huomiota ennen maaliskuuta. Sitten koulut, painitreenit ja rajat menivät kiinni.

Päivistä hävisi rytmi, ja Linus ajautui taas käyttämään. Suomi ei ollutkaan lintukoto. Los Gatosissa Linus oli käyttänyt huumeita omien lukio­kavereidensa kanssa, mutta Suomessa piirit muuttuivat. Käyttö alkoi määrittää kavereita koulun sijaan.

Apua saadakseen vanhemmat ottivat yhteyttä lastensuojeluun. Linukselle tehtiin huumetestit, mutta tuloksia piti odottaa viikkoja.

Huhtikuusta alkaen koko perhe oli yhdessä Suomessa. Kesäkuun alussa päätettiin, että Jan lentää vanhempien lasten kanssa takaisin Kaliforniaan. Siellä Linus saisi nopeammin apua. Irena seuraisi kuopuksen kanssa perässä myöhemmin.

Huumetestien tulokset tulivat samana päivänä, kun Jan ja lapset laskeutuivat Kaliforniaan.

Suomessa lastensuojelu olisi huolehtinut seuraavista askeleista, mutta nyt kaikki piti tehdä itse.

Blomit soittelivat hoitopaikkoja läpi. Kun Linus katosi kahdeksi päiväksi eikä poliisi tehnyt mitään, he palkkasivat interventio­firman hakemaan Linuksen Tahoejärveltä.

Sen ajatteleminen saa Irenan yhä itkemään. Jan ei tiedä, voiko enää palata Tahoelle.

Poika oli kylvyssä, kun noutajat tulivat.

”Se katsoi mua niin pettyneenä”, Jan kertoo. ”Ilme oli sellainen, että vitun isä. Täynnä vihaa.”

” ”Se katsoi mua niin pettyneenä.”

Irena Blom katsoo kuvaa, joka Linuksesta otettiin päihdekuntoutuspaikan pihalla kesäkuussa 2020.

hoito Etelä-Kaliforniassa kesti kuukauden. Ensimmäiset kaksi viikkoa Linus huusi puhelimessa vanhemmilleen.

Hän rauhoittui siitä, mutta hoito ei auttanut. Heti kotiin palattuaan Linus alkoi taas kadota omille teilleen.

21. heinäkuuta oli Janin syntymäpäivä. Kotiinpaluusta oli kulunut kymmenen päivää. Linus oli liesussa. Vanhemmat pyysivät häntä palaamaan kotiin edes isän syntymäpäiväksi.

Linus tuli vasta yöllä. Aamulla huoneesta kuului meteliä. Jan kävi katsomassa poikaa, joka istui tietokoneella ja vaikutti olevan selvin päin.

Isä meni piha­rakennukseen etätöihin. Irena touhusi muiden lasten kanssa.

Jan Blom leikkii perheen nuorimmaisen ja Maisa-koiran kanssa.

Iltapäivällä vanhemmat etsivät taas uutta hoitopaikkaa Linukselle. Erilaisia vaihtoehtoja oli kolme tai neljä. Niistä jotakin yritettiin saada järjestymään.

Linus vaikutti nukkuvan yläkerrassa. Tietenkin häntä väsytti. Ainakin hän oli kotona ja turvassa.

Kun Linusta mentiin seuraavan kerran katsomaan, hän oli kuollut.

Omakotitalon edessä on kiinteistön­välittäjän kyltti. Talo on myynnissä. Liikaa muistoja.

Kun Irena ja Jan avaavat oven, suru paistaa heistä kauas.

Siitä on vain runsas vuosi, kun Irena ajatteli haikeana, miten nopeasti elämä menee. Nyt hän ajattelee sitä, miten kauan täällä pitää vielä olla. Oma kuolema ei enää pelota.

Linuksen kuoleman jälkeen Irena Blom tatuoi poikansa nimen käsivarteensa.

Linus kuoli väärennettyyn Percocet-pilleriin. Hän nielaisi tietämättään fentanyyliä.

Blomit haluavat antaa haastattelun varoittaakseen suomalaisia. Heistä on vain ajan kysymys, että vahingossa tapahtuvat fentanyyli­kuolemat yleistyvät myös Suomessa. Huume­kauppiaiden bisnes on kansainvälistä.

Suomessa epäiltiin keväällä, että Turussa tapahtuneet nuorten miesten huume­kuolemat olisivat johtuneet väärennöksistä, mutta epäily osoittautui lopulta kuolinsyyn­tutkimuksissa vääräksi.

A-klinikkasäätiön tutkija Teemu Kaskela pitää silti Blomien huolta aiheellisena. Suomessa pitää hänen mukaansa valmistautua siihen, että väärennetyt, fentanyyliä sisältävät pillerit tulevat markkinoille. Hänestä epäilyttävien erien tunnistamiseen pitäisi olla nykyistä paremmat valmiudet.

Kaikki tapahtui niin nopeasti, Blomit ajattelevat. Linuksen alamäki oli kestänyt alle vuoden. Monet elävät riippuvuuden kanssa vuosikymmeniä – tai elivät ennen fentanyyliä.

Voi ajatella, että riippuvuus tappoi Linuksen, koska ilman sitä hänen käsiinsä ei olisi päätynyt tappavaa pilleriä, vanhemmat sanovat. Mutta se olisi voinut tappaa ensikertalaisenkin. Nuorin Santa Claran piirikunnassa kuollut on ollut 12-vuotias.

”Linus kuoli fentanyyli­myrkytykseen. Hänet myrkytettiin. Hän ei hakenut fentanyyliä”, Irena sanoo.

Linus vetosi usein siihen, että hän käytti reseptilääkkeitä. Eivät ne voineet olla niin vaarallisia. Lääkäritkin määräävät.

”Me emme tiedä, oliko Linus jo aiemmin saanut pillereitä, joissa on ollut pieni määrä fentanyyliä. Se on mahdollista”, Irena sanoo.

Se olisi pahentanut riippuvuutta.

Linuksen poismenon jälkeen vanhemmat ovat tutkineet tämän sosiaalisen median tilejä ja ymmärtäneet paremmin, miten nuoret hankkivat pillereitä.

Heistä sekä yhtiöiden, kuten Snapchatin, että yhteiskunnan pitäisi kantaa enemmän vastuuta siitä, mihin digitaalisia ympäristöjä käytetään. Jan haluaa käyttää osaamistaan kognitio­tieteilijänä ja teknologian käyttäjä­tutkijana siihen, ettei muille kävisi samoin.

Blomit ovat löytäneet rinnalleen myös muita saman kokeneita vanhempia. Yhdessä he yrittävät herätellä perheitä, kouluja ja päättäjiä koronaviruksen varjossa levinneeseen epidemiaan.

Se on ollut vaikeaa.

Linuksen koulu on Blomien mukaan pysynyt enimmäkseen hiljaa, vaikka alueella on kuollut useita nuoria. Nuoret tietävät vaaran, mutta eivät ota sitä vakavasti, koska ovat nuoria. Vanhemmat taas eivät tiedä.

Jan Blom haluaa herätellä yhteiskuntaa nuorten päihdeongelmiin ja fentanyylin luomiin uusiin riskeihin.

” Vaikeneminen on helppoa.

Blomit uskovat, ettei vauraalla alueella puhuta lasten huumekuolemista, koska se voisi vaikuttaa koulun maineeseen ja asuntojen hintoihin.

Vaikeneminen on helppoa. Ongelman voi ulkoistaa. Ei meidän lapsi.

Opioidiriippuvuus painottuu Yhdysvalloissakin yhteis­kunnallisesti heikossa asemassa oleviin, mutta epidemia on levinnyt niin laajalle, että se koskee kaikkia yhteiskuntaluokkia.

Vasta, kun Blomit ovat puhuneet Linuksesta, on alkanut paljastua, että muillakin on samankaltaisia menetyksiä. Kollegalla, naapurilla.

Tuttu ensihoitaja kertoi, että sairaanhoito­piirin köyhällä puolella hoidetaan puukotuksia ja ampumisia, mutta rikkaalla puolella yli­annostuksia.

Linuksen kuoleman jälkeen maastopalot riehuivat Blomien kotiseudulla viikkoja. Ulos ei voinut mennä. Savu löi leimansa suruaikaan.

Linuksen hautajaisiin sai koronapandemian vuoksi tulla vain 50 ihmistä. Sukulaiset Suomessa seurasivat netistä. Irenasta tuntui kuin hän olisi joutunut elokuvaan, tuntuu yhä.

Kaverit kirjoittivat muistotilaisuuteen viestejä Linukselle. He kertoivat, miten Linus toi aina ilon huoneeseen. Hän piristi sitä, jolla oli huono päivä, ja ajatteli kavereita ennen itseään. Oli aina ystävällinen.

Kavereista Linus oli turvallinen. Hänen seurassaan ei pelännyt. Painitaitojen lisäksi hänellä oli sosiaalista älykkyyttä. Hän selvisi tilanteista puhumalla.

Ja jos hän ei pitänyt jostakusta, hän piti tiedon itsellään.

Pieni pikkuveli oli hänelle rakas. Kaliforniassa veljekset kävivät yhdessä katsomassa valtamerta, Helsingissä he tekivät metroretkiä.

Pikkuveli ei luultavasti tule muistamaan niistä mitään.

Itseään Linus piti kuolemattomana niin kuin vain 17-vuotias pitää. Hänellä oli suunnitelmia opiskeluista, matkoista, tulevaisuudesta. Hän vaikutti uskovan, että kaikki hankaluudet kuuluivat vain siihen vaiheeseen.

Nuoruuteen.