Ilmastonmuutos on yhdistetty lisääntyviin tulviin Euroopassa, mutta joillain alueilla tulvien on arvioitu myös pienenevän.

Saksaa ja muuta Länsi-Eurooppaa ravistelevat harvinaisen suuren sademäärän aiheuttamat tulvat, jotka ovat vaatineet jo yli 40 kuolonuhria.

Helsingin yliopiston kaupunkiympäristö­politiikan professori Sirkku Juholan mukaan tulvissa on saattanut näkyä se, miten vaikeaa laajoihin tulviin varautuminen on.

”Saksa on sinänsä liittovaltiona kiinnostava tulviin varautumisen kannalta. Joethan voivat kulkea osavaltioiden rajojen yli, ja eri osavaltioissa voi olla erilaiset vaatimukset. Se voi johtaa siihen, että vesi valuu toiselle puolelle, kun toisella on korkeammat vallit.”

Juhola ei kuitenkaan tiedä varmaksi, ovatko juuri nyt koettavissa tulvissa eroavat varautumiset vaikuttaneet tuhoon. Ne ovat kuitenkin olennainen kysymys tulevien tulvien kannalta.

”Osavaltioiden väliset dialogit ovat saksalaisen tutkimuksen mukaan ainakin yksi ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu”, Juhola sanoo.

Juholan mukaan pahoin tulvista kärsineessä Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sekä muualla Saksassa on kiistelty tulvasuojelusta. Esimerkiksi tulvavallien rakentamiseen liittyy monia erimielisyyksiä.

”Maassa saatetaan esimerkiksi miettiä, että pitääkö yläjuoksun muka maksaa siitä, että alajuoksua pitää suojella? Tulvasuojelu ei koskaan ole ei-politisoitunut kysymys.”

Oma ongelmansa on myös se, että tuhoisatkin tulvat voidaan tutkimusten mukaan unohtaa nopeasti.

”Suurten vallien tai patojen rakentamiseen ja muuhun varautumiseen voi silloin olla haluttomuutta.”

Poikkeuksellisen suuren sademäärän myötä valtava vesimäärä voi myös tarkoittaa sitä, että täydellinen varautuminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Juhola muistuttaa, että pelastustoimen rooli ja selkeä koordinointi hätätilanteessa nousevat tällöin olennaisiksi.

Ilmastonmuutoksen myötä tulvien arvioidaan lisääntyvän ja kasvavan. Myös monet Saksan johtavat poliitikot nostivat reaktioissaan esille ilmastonmuutoksen.

Euroopan ympäristöministeriö toteaa, että jokien odotetaan tulevaisuudessa tulvivan valtaosassa Eurooppaa yhä useammin. Vuonna 2019 Nature-tiedelehdessä julkaistu tutkimus vahvisti laajan aineiston perusteella, että ilmastonmuutos on yhteydessä tulvien suurenemiseen.

Toisilla alueilla ilmastonmuutos tarkoittaa tulvien kutistumista. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa tulvatasot ovat laskeneet vähenevän sademäärän ja korkeampien lämpötilojen vuoksi.

Suomessa tulvien uhka on Keski-Eurooppaa matalampi, mutta Suomen ympäristökeskuksen mukaan on täysin mahdollista, että suurtulva tapahtuisi myös meillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuleviin tulviin ovat moninaisia, toteaa Suomen ympäristökeskuksen vesivarat-ryhmän päällikkö Jari Uusikivi.

”Etelä-Suomessa lunta on vähemmän, mikä johtaa siihen, että vuoden isoimmat tulvat eivät enää ole kevättulvat. Suurimmat tulvat voivat tulla myös talvella tai syksyllä tai jopa kesälläkin, jos rankkasadetulvia tulee paljon.”

Keski-Suomessa kevättulvat säilyvät vielä suurimpina, mutta talvitulvat voivat kuitenkin nousta lähes yhtä isoiksi. Lapissa kevättulvat säilyvät mittavimpina ainakin tämän vuosisadan.

”Ilmastonmuutoksen kasvattaman sademäärän myötä suurimmat tulvat voivat Lapissa hieman kasvaa.”

Ennakoidut muutokset ovat näkyneet Suomessa esimerkiksi tekoaltaiden käyttölupiin haetuissa muutoksissa.

”Aiemmin lupiin on kirjattu, että talvella altaat tyhjennetään ja keväällä kerätään tulvista täyteen. Nyt ollaan alettu varautua siihen, että niitä voitaisiin käyttää tulvatorjuntaan myös talvella.”

Uusikiven mukaan Suomessa on luultavasti luvassa tulvia, joita on hankala ennustaa ja joihin on siten vaikea varautua. Tulvia voi esimerkiksi ajankohtien muuttumisen myötä alkaa syntymään uusille alueille.

Lisäksi ennustettavuutta heikentävät jääilmiöiden aiheuttamat tulvat. Kovan pakkasjakson kohdatessa vielä avoimen joen voi syntyä hyyde- eli suppopatoja.

”Hyyde aiheuttaa padon jokeen ja nostaa vettä, sellainen tulee luultavasti yleistymään.”

Toinen jääilmiöiden tulvamekanismi liittyy kevätsäiden aikaistumiseen.

”Kun jäät lähtevät liikkeelle silloin, kun aurinko ei ole ehtinyt vielä heikentämään niitä, jäät synnyttävät lähtiessään jääpatoja. Nekin voivat yleistyä.”

Suurin osa tulvavirtaumista tulee kuitenkin Isokiven mukaan säilymään ennallaan. Tiedossa olevilla riskialueilla voidaan suojata rakennuksia ja parantaa tiedottamista alueen asukkaille.

”Etenkin haja-asutusalueilla, joissa suojausta ei voida tehdä.”

Rakennusten ohella tulevien tulvien tuho voi kohdistua ruoantuotantoon.

”Satovahinkoja voi alkaa syntymään rankkasateiden aiheuttamien tulvien seurauksena syksyllä ennen kuin pellot on puitu. Aikaisemmin [niitä] on syntynyt todella harvoin tai ei ollenkaan.”