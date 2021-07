The Guardian: Putin valtuutti venäläiset vakoilu­toimistot tukemaan ”henkisesti epävakaan” Trumpin voittoa vuoden 2016 presidentin­vaaleissa

The Guardianin saamissa venäläis­asiakirjoissa sovittiin väitetysti Trumpin presidentiksi valitsemisen aktiivisesta tukemisesta vuonna 2016. Kreml kiistää asiakirjojen todenperäisyyden.

Venäjä vaikuttaa toteuttaneen monen eri tahon välistä salaista toimintaa sekaantuakseen Yhdysvalloissa vuoden 2016 presidentin­vaaleihin ja avittaakseen Donald Trumpin valintaa, selviää brittilehti The Guardianin haltuunsa saamista asiakirjoista.

”On välttämätöntä, että käytämme kaikkea mahdollista valtaamme [Trumpin] valinnan Yhdysvaltain presidentiksi helpottamiseksi”, sanotaan eräässä asiakirjassa.

Lehden mukaan toiminnan valtuutti presidentti Vladimir Putin Venäjän federaation turvallisuusneuvoston kokouksessa tammikuussa 2016, jolloin Trump oli ennakkosuosikki Yhdysvaltain republikaani­puolueen presidentti­ehdokkaaksi marraskuun vaaleissa.

Paikalla kokouksessa oli Putinin lisäksi esimerkiksi johtavia ministereitä, kuten silloinen pääministeri Dmitri Medvedev sekä vakoilusta vastaavia johtajia. Virallisesti kokouksessa keskusteltiin taloudesta ja Moldovan tilanteesta.

Kokouksessa keskusteltiin väitetysti siitä, miten ”impulsiivisen, henkisesti epävakaan ja epätasapainoisen sekä alemmuus­kompleksista kärsivän” Trumpin valinta presidentiksi voisi johtaa Yhdysvaltojen sisäiseen ”yhteiskunnalliseen kuohuntaan” ja heikentää maan presidentin neuvottelu­asemaa, ja siten parantaa Venäjän omaa asemaa.

Yhdessä dokumentissa sanotaan, että Trump olisi ”lupaavin ehdokas” Venäjälle, jota vastaan Yhdysvallat oli asettanut pakotteita. Asiakirjojen mukaan kolme Venäjän vakoilujärjestöä määrättiin Putinin allekirjoittamalla säädöksellä löytämään käytännön tapoja tukea Trumpin valintaa.

The Guardianin torstaina tavoittama Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti asiakirjojen todenmukaisuuden. Peskovin mukaan väite siitä, että Venäjän johto olisi sopinut Trumpin tukemisesta alkuvuodesta 2016, on ”sensaatio­hakuista fiktiota”.

Putin itse on toistuvasti kieltänyt osallistuneensa länsimaisten demokratioiden häiritsemiseen.

Asiakirjoissa näyttäisi myös olevan vahvistus sille, että Venäjällä olisi ollut hallussaan materiaalia, joka voisi asettaa Trumpin epäilyttävään asemaan. The Guardianin mukaan materiaalit olisi kerätty Trumpin aiempien ”epävirallisten Venäjän-vierailujen” aikana.

Asiakirjat eivät kuitenkaan paljasta erilliselle liitteelle kirjattuja yksityiskohtia.

Asiakirjat on The Guardianin arvion mukaan vuodettu Venäjän hallintoelimistä. Vastaavanlaiset vuodot Kremlistä ovat hyvin harvinaisia. Lehden mukaan länsimaiden tiedustelu­palvelut näyttävät olleen tietoisia vuodoista jo kuukausia ja ovat tarkastelleet asiakirjoja huolellisesti. Myös The Guardianin konsultoimat riippumattomat asiantuntijat ovat arvioineet asiakirjojen aitouden.

Asiakirjoissa mainitaan lehden mukaan myös tapoja, joilla mediassa voitaisiin horjuttaa Yhdysvaltain poliittisia johtajia. Trumpin vuoden 2016 vaalien vasta­ehdokasta Hillary Clintonia asiakirjoissa ei kuitenkaan mainitse nimeltä.

Joitain viikkoja turvallisuus­neuvoston kokouksen jälkeen Yhdysvaltain demokraatti­puolueen palvelimelle hakkeroiduttiin, ja tuhansia Clintonin lähettämiä sähköposti­viestejä vuodettiin julkisuuteen. Yhdysvallat syytti hakkeroinnista Venäjää.

