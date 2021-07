Palot eivät ole aiheuttaneet henkilövahinkoja, mutta 21 kotia ja 54 muuta rakennelmaa on tuhoutunut. Sadat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan.

Palomiehillä on ollut Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa vaikeuksia saada hallintaan valtavaa Bootleg-maastopaloa. Palo on pakottanut satoja ihmisiä lähtemään kodeistaan ja on levinnyt myös naapuriosavaltioihin. Asiasta raportoi uutistoimisto Reuters.

Yli 1 700 työntekijää, joita avusti 12 helikopteria, pyrki eristämään Bootleg-paloksi nimettyä maastopaloa keskiviikkona. Nopeasti liikkuva palo uhkaa noin 2 000 kotia. Luvuista kertoi Yhdysvaltain virastojen välinen tiedotuskanava Inciweb.

Palo on riehunut valtion omistamassa metsässä Fremont-Winemassa ja sen ulkopuolella, noin 400 kilometriä Portlandin kaupungissa etelään heinäkuun 6. päivästä lähtien. Tällä hetkellä se kattaa Reutersin mukaan noin 91 860 hehtaarin alueen.

”Tämä tulee jatkamaan kasvamistaan – äärimmäisen kuiva kasvisto ja sää eivät ole puolellamme”, tapauksesta vastaava viranomainen Joe Hessel kertoi Twitteristä.

Viranomaisten mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, mutta se on tuhonnut 21 kotia ja 54 muuta rakennelmaa. Lisäksi sadat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan.

Bootleg-palo on suurin kymmenestä aktiivisesta maastopalosta Pacific Northwestin alueella. Se on Yhdysvaltain metsätilastojen mukaan myös seitsemänneksi suurin maastopalo Oregonissa sitten vuoden 1900.

Useat läntiset Yhdysvaltain osavaltiot kärsivät kuivuudesta ja helleaallosta. Boisessa Idahon osavaltiossa sijaitseva valtakunnallinen virastojenvälinen palokeskus raportoi, että 71 suurta paloa on polttanut noin 404 680 hehtaaria maastoa.