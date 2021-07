Sosiaalinen media mahdollistaa kuubalaisille pääsyn riippumattomien medioiden pariin. Kuuban johto syytti "Twitter-kampanjaa".

Yhdysvallat etsii keinoja palauttaa internetyhteydet Kuubaan, jossa on järjestetty harvinaisia kommunistihallinnon vastaisia mielenosoituksia. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa, joka järjestettiin hänen ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin tapaamisen yhteydessä.

Biden sanoi Kuuban katkaisseen pääsyn internetiin ja Yhdysvaltojen selvittävän, onko sen teknologisesti mahdollisesta palauttaa yhteydet.

Mielenosoitusten aikana internetyhteyksissä on ollut häiriöitä. Kuuban viranomaiset ovat osin palauttaneet yhteyksiä viikon aikana. Pääsy sosiaalisen median sovelluksiin 3g- ja 4g-yhteyksillä on internetyhteyksien palauttamisesta huolimatta ollut estettynä.

Kuuban johto on syyttänyt mielenosoituksista Twitter-kampanjaa.

"Minulla on kiistämätön todiste siitä, että suurin osa tähän (internetin) kampanjaan osallistuneista oli Yhdysvalloissa ja käytti automaattisia järjestelmiä ilman Twitterin rangaistusta”, Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoi.

Ministeri luonnehti tilannetta viestintä- ja informaatiosodaksi Kuubaa vastaan.

Kuubassa sosiaalinen media mahdollistaa pääsyn riippumattomien medioiden pariin, kun taas viestisovellukset ovat olennaisia kommunikaatiokanavia keskinäiseen yhteydenpitoon.

Mielenosoittajat ovat marssineet maassa viime päivinä useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Mielenosoitukset alkoivat spontaanisti paikallista aikaa sunnuntaiaamuna. Tavallisesti ainoastaan kommunistisen puolueen tapahtumat ovat sallittuja poliittisia kokoontumisia Kuubassa.

Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuodesta 1962.

Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, ja kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Lisäksi maan koronatilanne on ollut pahentumaan päin, ja Yhdysvaltain kauppasaarron alla olevassa maassa on ollut pulaa lääkkeistä koko pandemian ajan.

Biden sanoi lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvallat on halukas lähettämään Kuuballe koronavirusrokotteita.