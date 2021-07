Rankkasateet ja tulvat ovat iskeneet myös Belgiaan. Maassa evakuoidaan ihmisiä laajoilta alueilta.

Rankkasateet ja tulvat ovat iskeneet myös Belgiaan. Perjantai­aamuun mennessä Ainakin 12 ihmistä oli kuollut ja viisi oli kateissa. Kuolleiden määrästä uutisoi muun muassa Belgian yleisradioyhtiö VRT.

Kuolemia oli aamuun mennessä raportoitu ainakin Eupenissa, Aywaillessa, Verviersissa, Pepinsterissa, Philippevillessä ja Chaudfontainessa.

Maassa evakuoidaan ihmisiä laajoilta alueilta.

Liègen maakunnassa sijaitsevassa Pepinsterissä tulvavedet täyttivät talojen alimmat kerrokset. Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin kymmenen taloa huuhtoutui veden mukana pois.

”Eilen tulvivat kellarit, tänään olohuone”, kuvailee evakuoitu paikallinen asukas Van Dael Reutersille.

Vesi tulvi kaduille Pepinsterissa torstaina.

Myös Limburgin provinssissa kuuden kaupungin asukkaita on evakuoitu, ja kustakin vapaaehtoisesti evakkoon on lähtenyt noin 30–40 ihmistä. Esimerkiksi Dilsen-Stokkemin kunnassa tilanne on ollut ”todella vaarallinen” kuvaili kaupungin pormestari Twitterissä VRT:n mukaan.

Yksi evakuointikehotuksen saaneista kaupungeista on Maasmechelen, jossa veden korkeus jatkoi perjantaiaamuna nousuaan. Vastaava tilanne oli aamulla ainakin Maaseikissa, jossa ihmisiä kehotettiin välttämään kaupungin keskustaa.

Tulvat ja sateet ovat aiheuttaneet laajaa vahinkoa. Vesi on tulvinut satoihin koteihin ja useita koteja on romahtanut, kuvailee belgialainen Het Laatste Nieuws -sanomalehti. Lisäksi kymmenet tiet ja sillat ovat kärsineet vahinkoja.

Vallonian alueella muun muassa Durbuyssä, Eupenissa, Rochefortissa, Spassa, Theuxissa ja Verviersissä oli yli 21 000 ihmistä perjantai­aamuna ilman sähköä.

Nainen kulki veden täyttämillä kaduilla Rochefortissa torstaina.

Kulttuurista ja taiteestaan tunnetun Liègen maakunnan pääkaupungin Liègen asukkaita kehotettiin lähtemään evakkoon Maasjoen lähettyviltä.

VRT:n paikalla oleva toimittaja kertoi, että perjantaiaamuun mennessä vanhan kaupungin keskustassa ei ollut ainakaan toistaiseksi tulvinut ja tilanne oli vakaa. Veden pinta oli hieman laskenut torstai-illasta, ja myrskyinen sää oli laantunut.

Maasjoen varrella sijaitsevassa kaupungissa oltiin varauduttu vedenpinnan nousuun muun muassa hiekkasäkkiestein. Ainakaan perjantaiaamuun mennessä niille ei ollut tarvetta, VRT:n toimittaja kertoi.