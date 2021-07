Kuiva ja kuuma ilma tekevät tuli­palojen hallinnasta erittäin vaikeaa.

Kymmenet metsäpalot Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa ja Yhdysvaltojen länsirannikolla leviävät hallitsemattomina, ja lämpötila uhkaa jälleen nousta.

Sunnuntain ja maanantain aikana huipentuva uusi helleaalto jäänee Kanadassa kesäkuussa nähtyjä 50 asteen ennätyksiä vaisummaksi, mutta monin paikoin odotetaan jälleen 40 asteen helteitä, kertovat paikalliset viranomaiset.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Amerikan länsirannikon äärimmäiset lämpötilat kytkeytyvät selvästi ilmaston­muutokseen.

Lentokone sammutustöissä Blyssä Oregonissa torstaina.

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa oli perjantaina 315 aktiivista paloa ja Yhdysvaltojen puolella 71. Kanadan palot näkyvät Brittiläisen Kolumbian metsäpalo­kartalla ja Yhdysvaltojen palot alue­viranomaisten yhteisellä kartalla. Palokunnat työskentelevät rajan molemmin puolin täydellä miehityksellä, mutta paloista oli perjantaina hallinnassa vain noin kolmannes.

The Washington Postin haastatteleman meteorologin Matthew Cappuccin mukaan lämpötilat ovat Yhdysvaltain länsirannikolla tulevan sunnuntain ja maanantain aikana jopa yli 16 astetta vuodenajan keskiarvoa korkeampia.

”Kuumuuden lisäksi painostava ilmamassa kasvattaa ja sytyttää metsäpaloja pitkin länsirannikkoa, missä roihuavat jo kymmenet palot”, Cappucci ennusti The Washington Postille.

The Guardianin mukaan Yhdysvaltojen selvästi suurin palo sijaitsee Oregonin osavaltiossa. Bootlegiksi nimetty palo on tuhonnut New Yorkin kaupungin kokoisen alueen, eikä se näytä leppymisen merkkejä. Torstain tietojen mukaan palosta oli hallinnassa vain noin seitsemän prosenttia ja se uhkasi tuhansia koteja.

Pelastustyöntekijät yrittivät rajata Bootleg-paloa lähellä Klamath Fallsia Oregonissa keskiviikkona.

The Guardianin haastatteleman Kalifornian osavaltion palokunnan tiedottajan Lynette Roundin mukaan viime vuonna paloja aiheuttivat erityisesti ukkosmyrskyt ja salamaniskut. Tänä vuonna ongelmaksi muodostunee kuivuus, sillä sateita on saatu pahimman hellejakson alla vähän.

Yli 60 prosenttia Yhdysvalloista kärsii erittäin poikkeuksellisesta kuivuudesta, ja kaikkien aikojen lämpöennätyksiä on rikottu kuukauden sisällä yhteensä 585 kappaletta.

”Kuivuus tekee polttoaineista helpommin syttyviä”, Round kommentoi lehdelle.

”Huolestumme aina kun meillä on näin kuumaa.”

Kanadan länsiosissa kesän helleaaltojen arvellaan vaikuttaneen lähes 500 ihmisen kuolemaan ja Yhdysvalloissakin lähes 200 kuolemaan.

Washingtonin terveysviranomaiset ovat muistuttaneet, että äärimmäiset lämpimät kaudet iskevät tulevaisuudessa yhä useammin ja kestävät yhä kauemmin, kun ilmasto muuttuu.

”Valtava nousu lämpöön liittyvässä kuolleisuudessa on traagista ja jotain, mitä monet ihmiset eivät ajatelleet koskaan näkevänsä luoteisella Tyynellämerellä, jossa ilmasto on pääosin kohtalainen”, totesi Washingtonin terveysvirkailija Scott Lindquist tiedotteessa heinäkuun alussa.