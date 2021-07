Ilmaston lämmetessä ilman kyky sitoa kosteutta paranee, mikä aiheuttaa voimakkaita sateita ja tulvia. Tutkimusten mukaan rankka­sateiden odotetaan voimistuvan tulevaisuudessa myös Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Laajat tulvat koettelevat Saksaa, Sveitsiä ja Belgiaa, kun voimakkaat rankkasateet iskivät Keski-Eurooppaan kuluvalla viikolla. Saksassa ainakin 103 ihmisen on kerrottu kuolleen ja yli tuhannen olevan kateissa. Yhteensä Euroopan tulvissa on kuollut jo ainakin 126 ihmistä. Myös kaupunkien infrastruktuuria on tuhoutunut.

Mikä saa aikaan rankkasateet ja tulvat, jotka hajottavat kokonaisia taloja ja vaativat ihmishenkiä?

Rankkasateita ja niiden aiheuttamia tulvia selittää pitkään Saksan ja keskisen Euroopan yllä vaikuttanut matalapaine. Viime lauantaina alueella vallitsi tilapäisesti korkeapaineen vyöhyke, mutta maanantaina Saksan yllä syventynyt matalapaine on voimistanut sunnuntaina alkaneet sateet rankkasateiksi kuluneen viikon aikana.

Alueella on satanut joinakin päivinä jopa 50 millimetriä vettä vuorokaudessa. Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy litra sadevettä. 50 millimetrin sademäärä tarkoittaa siis, että yhden neliömetrin alalle sataa 50 litraa vettä.

Rekat juttuneena tulviville kaduille perjantaina Erftstadtin kaupungissa Saksassa.

Ilmatieteenlaitoksen ylimeteorologi Kaisa Solinin mukaan yksittäisen päivän kohdalla useamman kymmenen millimetrin sademäärä ei välttämättä aiheuta haittaa, mutta useampana peräkkäisenä päivänä vastaavan­laisesta sateesta voi koitua jo todennäköisemmin suuria tuhoja.

”Pitkään yhdessä paikassa jatkuneet sateet nostavat jokien virtaamaa vesimäärää, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi maansortumia.”

Saksan tämän viikkoisia sademääriä voi Solinin mukaan pitää perustellusti poikkeuksellisina.

”Sademäärät vastaavat kaksin- tai kolminkertaista kuukausi­sademäärää, mitä siellä on nyt tullut muutamassa päivässä. Se antaa osviittaa, että kovasti on siis satanut.”

Pitkään paikallaan pysyttelevä matalapaine ei kuitenkaan ole epätavallinen ilmiö. Solinin mukaan on tyypillistä, että säätilassa on niin sanottuja lukkiutuneita tilanteita, eikä niiden taustalta ole välttämättä löydettävissä tiettyjä yksittäisiä taustatekijöitä.

”Se kuuluu näiden leveysasteiden säähän, että on matala-korkeapainetoimintaa, ja että se on toisinaan pysyvämpää. Siinä ei ole mitään poikkeuksellista.”

Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin vaikuttaa olennaisesti paikka, johon sateet iskevät. Globaalisti ajateltuna esimerkiksi monsuunisateet merkitsevät suuria sademääriä vuorokaudessa monille alueille, mutta eivät välttämättä aiheuta tuhoja.

”Ne tulevat kuitenkin paikkoihin, jonne ne tulevat joka vuosi. Eli esimerkiksi luonto on tottunut sellaiseen.”

Sen sijaan vähäisempien rankkasateiden osuminen esimerkiksi Suomen kaupunkien keskustoihin voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten kellarien tulvimista ja teiden katkeamisia. Solin huomauttaa, että jokaisessa maassa on alueita, joiden voidaan katsoa olevan alttiimpia tulville kuin toiset, minkä vuoksi valtiot usein määrittelevät erikseen niin kutsuttuja tulva­riski­alueita.

Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset on yhdistetty Keski-Euroopan luonnon­katastrofeihin, ja muun muassa Saksan johtavat poliitikot nostivat reaktioissaan esille ilmastonmuutoksen. Solinin mukaan ilmaston lämpenemisen seuraus on se, että lämmin ilma kykenee sitomaan enemmän kosteutta itseensä.

Tämä puolestaan merkitsee juuri rankkasateiden lisääntymistä ja siten tilanteita, joita muun muassa Saksassa nyt koetaan.

”Ja rankkasateiden seuraustahan tämäkin on.”

Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta toteaa, että kohoavien lämpötilojen ja lisääntyvien rankkasateiden lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös kuivuutta.

”Voidaan pohtia, että miten rankkasateet ja kuivuus voivat lisääntyä ilmaston lämmetessä. Hydrologisen kierron eli veden kiertokulun kautta äärevöityminen voi kuitenkin tapahtua molempiin suuntiin.”

Kun ilmakehän lämpötila kohoaa, ilmamassa pystyy sitomaan enemmän kosteutta, minkä seurauksena muodostuu sadetta. Koska lämmin ilmamassa on kuitenkin kuivaa, haihdunta maan pinnalta kasvaa, jolloin kuivuus lisääntyy, Tuomenvirta selvittää.

Tuomenvirran mukaan ilmastonmuutoksen osuus käsillä oleviin Keski-Euroopan tulviin pystytään selvittämään ajan kanssa.

Selvitykseen käytetään menetelmiä, joiden avulla arvioidaan, miten ilmastonmuutos on muuttanut kyseisen ilmasto- tai sää­tapahtuman todennäköisyyttä. Menetelmissä hyödynnetään muun muassa havainto­aineistoja, ilmasto­­simulaatioita sekä erilaisia analyysejä.

”Näillä tutkimuksilla voidaan arvioida, mikä on ilmaston­muutoksen rooli juuri tässä yksittäisessä tapahtumassa, mutta ne tutkimukset vievät aikaa.”

Vesi oli tulvinut useisiin rakennuksiin Erftstadtin kaupungissa Länsi-Saksassa perjantaina.

Myös niin sanottuja lukkiutuneita säätiloja eli pitkään paikallaan pysyviä tiloja ja niiden suhdetta ilmastonmuutokseen on tutkittu.

”On jonkin verran tutkimuksia, joissa on osoitettu, että lukkiutuneet säätilat voisivat lisääntyä ilmaston­muutoksen edetessä, mutta vahvaa näyttöä siitä, että näin on käynyt tai näin varmasti tulee käymään, ei kuitenkaan ole.”

Tuomenvirran mukaan tutkimukseen perustuen on nähtävissä, että rankkasateet voimistuvat Pohjois- ja Keski-Euroopassa, mikä vaikuttaa sään ääri-ilmiöihin ja ilmaston­muutoksen seurauksiin varautumiseen tai sopeutumiseen.

Hänen mukaansa Keski-Euroopassa nyt nähtävät sään ja luonnon ääri-ilmiöt osoittavat, että säähän liittyy myös ”vahinkoa tuottavia ja vaarallisia ilmiöitä”.

”Näemme, että kyseessä ei ole vain kehittyvien yhteisöjen ja valtioiden ongelma, vaan kyllä ihan vauraissa ja korkean varautumistason yhteiskunnissakin vahingot voivat muodostua suuriksi.”