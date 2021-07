Euroopan maista Belgiasta on Ranskan ohella lähtenyt eniten ulko­maalaisia taistelijoita Syyriaan.

Belgian hallitus kertoi lauantaina palauttaneensa kymmenen belgialaista lasta ja kuusi äitiä Pohjois-Syyriassa sijaitsevalta al-Rojin leiriltä Belgiaan.

Uutis­toimisto AFP:n mukaan naiset pidätettiin myöhään perjantaina heidän saavuttuaan Belgiaan ja alaikäiset ohjattiin lasten­suojelu­­viranomaisten haastateltaviksi. AFP:n mukaan lapset sijoitetaan myöhemmin sosiaali­palveluiden piiriin.

”Ensisijaisena tavoitteena on ollut saada lapset turvaan. Toimenpiteet toteutettiin ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti”, Belgian pääministeri Alexander de Croo sanoi AFP:n mukaan.

Samalta al-Rojin leiriltä palautettiin Suomeen perjantaina äiti ja kaksi alle kouluikäistä lasta.

De Croo kiitti lausunnossaan Belgian virkamiehiä ja Irakin viranomaisia, Kurdistanin aluehallitusta ja Koillis-Syyrian paikallisia viranomaisia.

AFP:n mukaan de Croo ilmoitti maaliskuussa, että Belgia tekee kaikkensa varmistaakseen nuorimpien lasten paluun ja kuvaili asiaa kansallisen turvallisuuden kysymykseksi.

Naisten ja lasten palauttamisen kerrotaan alkaneen jo kesäkuussa, kun Belgian konsuli­edustusto kävi al-Rojin leirillä varmistaakseen lasten vanhemmat ja heidän kansalaisuutensa.

Belgian ääriliikkeitä valvova virasto OCAM on todennut, että leirillä olleita äitejä ja lapsia on valvottava, mikä on helpompaa, jos he ovat Belgiassa.

Euroopan maista juuri Belgiasta on Ranskan ohella lähtenyt eniten ulkomaisia taistelijoita Syyriaan sen jälkeen, kun Syyrian sota puhkesi vuonna 2011. Vuodesta 2012 alkaen yli 400 belgialaisen kerrotaan lähteneen taistelemaan äärijärjestö Isisin joukkoihin.

Aiemmin tänä vuonna belgialaiset tutkijat ovat arvioineet noin 40 alaikäisen olleen edelleen Syyriassa.

Oikaisu 17.7. klo 16.08: Jutun kuvatekstissä kirjoitettiin virheellisesti, että Belgia olisi palauttanut äidit ja lapset Syyriasta lauantaina. Todellisuudessa Belgian hallitus kertoi lauantaina palauttaneensa heidät al-Rojin leiriltä Belgiaan.