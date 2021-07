Euroopan tulvissa on viime päivinä kuollut jo ainakin 168 ihmistä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä myös Ahrjoki yllätti Ahrweilerin asukkaat.

Gentiana Sejdiu muutti kuukausi sitten Heimersheimiin aloittaakseen uuden elämän. Nyt virta on vienyt hänen autonsa.

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler on lauantaiaamuna kahdeksalta ruskeanharmaa ja hiljainen. Taivasta peittää paksu pilvikerros, maata liete ja jäte.

Kaikki on pysähdyksissä Ahrjokea lukuun ottamatta. Sen virtaus jatkaa yhä kovaa vauhtia. Seassa on puunrunkoja ja tavaroita, jotka vielä muutama päivä sitten olivat hyötykäytössä.

Euroopan tulvissa on viime päivinä kuollut jo ainakin 168 ihmistä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä myös Ahrjoki yllätti Ahrweilerin asukkaat. Talojen seiniin on piirtynyt ruskeat viivat merkiksi siitä, kuinka korkealle vesi nousi.

Ahrin varrella olevat omakotitalot ovat olleet kauniita, mutta nyt puutarha­istutukset ovat rusentuneet, koristepatsaat ja veistokset makaavat maassa lohduttomina, rikkinäisiä ikkunoita koristavat repaleiset verhot. Autot ovat säpäleinä kyljellään ja pystyssä.

Kaikki joenrannan talot on merkitty keltaisella ruksilla. Näin pelastustyöntekijät merkkasivat asunnot, joista ihmiset oli saatu turvaan. Niissä muutamissa, joita omistajat ovat lauantaina saapuneet siivoamaan, on hiljaista. He eivät halua puhua.

Vähän ennen yhdeksää Ahrweiler herää. Kadut täyttyvät ihmisistä, jotka ovat varustautuneet keltaisin ja maastonvihrein saappain, harjoin ja lapioin. Ohi ajaa traktoreita, ambulansseja, poliisiautoja ja paloautoja.

Mutaisella kadulla vastaan kävelee toimistotyöntekijä Thomas Gorba, 53. Hän on valmis viemään meidät asunnolleen.

Thomas Gorba joutui selviämään tulvan läpi ilman insuliiniä.

Viime päivät ovat olleet Gorballe ja kaikille Ahrweilerin asukkaille raskaita. Ahrjoen varrella asuvat ihmiset ovat varautuneet tulviin, mutta eivät siihen, mitä keskiviikko­iltana tapahtui.

”Se oli kuin maailmaloppu. Tämä oli kuin kanjoni”, Gorba kertoo ja osoittaa pääkatu Schützenstraßea.

”Virtaavan veden vauhti oli niin nopea, että se ei ainoastaan vahingoittanut puita, autoja ja siltoja vaan vei ne mukanaan.”

Gorban oma asunto kellarikerroksessa pääkadulla ja on veden varassa. Gorba ei ole päässyt kotiinsa sisälle sen jälkeen, kun hän keskiviikko­iltana lähti evakkoon yläkerran naapurinsa luo.

Asunnon ovelle vievien portaiden vierellä on pystyssä vahingoittumaton auringonkukka. Kaikki muu on mudassa ja rikki. Portaat ovat peittyneet veteen.

”Toivon, että pääsen sisälle vielä tänään, mutta en ole varma siitä”, Gorba sanoo. ”Sitten kun pääsen, otan sisällä muutaman minuutin vain itselleni.”

Kun tulvavaroitus tuli, Gorban ystävä kävi hakemassa tärkeitä tavaroita turvaan. Monet naapurit siirsivät autonsa suojaisempiin paikkoihin. Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä vesi nousi korkeammalle kuin koskaan ennen.

”Kaikki tapahtui nopeammin kuin kukaan osasi odottaa.”

Gorba suojautui yhdessä kahdeksan perheen kanssa ylimmässä kerroksessa asuvan naapurinsa, 55-vuotiaan siivoojan Sinica Ibrahimovicin, luo. Yö oli raskas. Naapurukset valvoivat, odottivat ja toivoivat parasta.

Siivoojana työskelevä Sinica Ibrahimovic siivoaa nyt omassa pihassaan. Tulvayön aikana naapurit pääsivät suojaan hänen asuntoonsa.

”Aamuyöstä torkuimme, mutta se ei ollut nukkumista.”

Diabetesta sairastava Gorba oli ongelmissa, sillä hän oli unohtanut insuliininsa alimpaan kerrokseen. Kun hän yritti hakea sitä, oli jo liian myöhäistä.

”Kun näin, miten vesi painautui paineella ikkunoita vasten, tiesin, etten voi mennä askeltakaan pidemmälle.”

Lisäksi naapurustosta kantautui ikäviä uutisia. Yksi naapuri oli liimannut ikkunaansa numeronsa ja pyytänyt ihmisiä soittamaan. Kun he soittivat, naapuri kertoi 80-vuotiaasta Parkinsonin tautia sairastavasta miehestä, jonka virta vei.

”Hän on mennyttä.”

Gorba ja hänen naapurinsa pääsivät ulos asunnosta torstaina puolen päivän aikaan. Insuliinia Gorba sai vasta perjantaina. Epätietoisuus asunnosta kalvaa yhä.

Veden seassa lojuu puunrunkoja ja tavaroita, jotka vielä muutama päivä sitten olivat hyötykäytössä.

On kuin Ahrweilerissa olisi käynnissä talkoot, mutta kottikärryillä kuljetetaan lehtien sijaan mutaa. Ihmiset tyhjentävät asuntojaan roskan peittämästä omaisuudestaan.

Osa tavaroista on kasattu järjestelmällisesti pinoihin: on kasa mutaisia tuoleja, toinen mudan peittämää elektroniikkaa.

Sitten on paljon suurempia kasoja, joissa ei ole minkäänlaista järjestystä: lastenrattaita, kenkiä, huulirasvoja, vaatteita, mallinukkeja ja kaikkea, mitä voi kuvitella ihmisen omistavan.

Monet asukkaat ovat saaneet siivousapua sukulaisiltaan ja ystäviltään. Andreas Sonntag, 34, päästää sisälle asuntoon, jossa hän asuu äitinsä kanssa. Sonntagin äiti oli keskiviikon ja torstain välisen yön yksin talossa.

Andreas Sonntagin äiti oli keskiviikon ja torstain välisen yön talossaan yksin.

Sonntag pyytää, ettemme häiritse järkyttynyttä vanhaa naista, mutta hän ohjaa meidät alakertaan. Siellä on keittiö, vessa ja olohuone. Kaikki on mudan peittämää.

Sisällä olohuoneessa opiskelija Sophia Kremers, 25, etsii kadonnutta taulua. Mutaisella lattialla makaa kirkkaita auringonkukkia.

25-vuotias Sophia Kremers saapui Ahrweileriin auttamaan jälkien siivouksessa.

Kremers on talon omistajan lapsenlapsi. Hän saapui tänään Ahrweileriin yhdessä poikaystävänsä Kilian Reintgenin kanssa auttamaan siivouksessa.

”Isoäidillä on paljon tauluja, kuten näet. Mutta tällä yhdellä oli paljon tunnearvoa”, Kremers sanoo.

Pian taulu löytyy, mutta se on jo tuhoutunut.

Sophia Kremersin poikaystävä Kilian Reintgen tutkii veden aiheuttamia tuhoja. Kaikki on mudan peitossa.

Lähes naapurissa kotiaan siivoaa myös Petra Reiternohnin, 59, miehensä ja vanhemman poikansa kanssa. Reiternohn työskentelee anestesia­hoitajana, hänen miehensä on viinikasvattajana.

He ovat edenneet siivoustöissä pitkälle. Asunnon alakerta on käytännössä tyhjä.

Perheen 20-vuotiaan kuopuksen piti mennä torstaina hakemaan ylioppilas­todistustaan. Hän ei saapunut paikalle, koska ei päässyt ulos asunnosta.

Koulun opettajista kolme kuoli. Koulua ei ehkä enää ole, 23-vuotias isoveli Alexander Nohn kertoo.

Alexander Nohn ei ollut kotonaan perheensä kanssa vedennousun aikana. Kun hän lopulta pääsi ajamaan kotiin, oli mudassa ajaminen kuin lumessa ajamista. Paikalla näky järkytti.

Myös urheiluopettajaksi opiskelevan Nohnin suunnitelmat muuttuivat yhdessä yössä.

”Olin menossa ystävien kanssa ulkomaan­matkalle ja ensimmäiseen triathloniin kahteen vuoteen. Mutta en mene.”

”Tämä on paskaa”, hän toistelee ja puistelee päätään.

Alexander Nohn nukkui tulvayön tyttöystävällään. Aamulla taloon jumiin jääneen perheen tavoittaminen oli vaikeaa, sillä Nohnilla ei ollut puhelimessa kenttää.

”Tämä on ilmastonmuutosta. Toivottavasti teille ei käy Suomessa näin”, Nohn sanoo väsyneesti.

Tulvien aiheuttaman tuhon hahmottaminen on vaikeaa. Ei ole kyse yhdestä kylästä eikä yhdestä joesta vaan lukuisista joista ja sivujoista ja niitä ympäröivistä alueista.

Tuhot ovat läheisilläkin paikoilla hyvin erilaisia. On paikkoja, joissa kadut ovat siistit ja järjestyksessä, kukkaistutukset paikallaan. Tulvista muistuttaa vain epävakaa netti tai vessa, jota ei voi käyttää, koska vesi on liian ylhäällä.

Toisaalla virta on vienyt mukanaan kaiken. Sillat, raiteet, rakennukset.

Jatkamme Bad Neuenahr-Ahrweilerin sisällä ja matkaamme Heimersheimiin, joka sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Ahrweilerista. Tulva alkoi siellä joitakin tunteja myöhemmin, sillä Heimersheimen on Ahrweilerin alajuoksulla.

Tulvien aiheuttaman tuhon hahmottaminen on vaikeaa. Toisaalla kadut ovat yhä järjestyksessä, toisaalla virta on vienyt mukanaan kaiken.

Siellä joen pientareella kulkee junarata, joka on repeytynyt sijoiltaan. Joiltain paikoin se on peittynyt soraan ja kiviin. Raiteiden alla ja laidalla on myös tavaraa lasten repusta taittuneisiin valokuviin.

Heimersheimin juna-aseman kyltti ja lippuautomaatti ovat repeytyneet paikoiltaan.

Rikkinäisten raiteiden päällä kävelee Gentiana Sejdiu, 31, aviomiehensä kanssa. Kosovolainen Sejdiu muutti Heimersheimiin vain kuukausi sitten.

”Tämän oli tarkoitus olla uusi alku. Heti kun saavuin, kaikki tuhoutui”, sanoo Heimersheimiin vastikään muuttanut Gentiana Sejdiu. Kuvassa Sejdiu aviomiehensä kanssa.

”Tämän oli tarkoitus olla uusi alku”, nuori nainen sanoo.

”Heti kun saavun, kaikki tuhoutui.”

Pariskunta oli saapunut Ahr-joen pientareelle tarkastamaan tulvatuhoja ja etsimään Sejdiun autoa, jonka virta vei mukanaan.

”Se on varmaan jo tosi kaukana. Mutta autolla ei ole väliä. Tärkeintä on, että olemme elossa ja kunnossa”, Sejdiu sanoo.

Sejdiu kertoo heidän olleen onnekkaita. Kylä on jyrkässä rinteessä, joka on täynnä viiniviljelmiä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä naapurusto valvoi ulkona. He vartioivat vuoroissa veden nousua.

Jos vesi olisi noussut vielä korkeammalle, kyläläisillä olisi ollut mahdollisuus nousta kukkulalle.

”Jossain vaiheessa kuulin miehen huutavan apua. En tiedä, mitä hänelle kävi. Lopulta minun oli pakko mennä sisälle, sillä öljyn haju sai minut niin huonovointiseksi.”

Heimersheimia halkoo joki. Kävelysilta, joka yhdistää kaupungin, on romahtanut jokeen. Sillan ympärillä työskentelevät kaivinkoneet ja piikkaajat. Meteli on kova. Junaradan varrella sahataan kaatuneita puita.

Kylän yli lentää aika ajoin poliisihelikopteri. Ohi ajaa hälytysajoneuvoja.

Joen toisella puolella asiat olivat huonommin, sillä mahdollisuutta paeta kukkulalle ei ollut. Ihmisiä jäi jumiin asuntoihinsa, kun vesi, muta ja hiekka peittivät uloskäynnit.

Tapaamme junaradan varressa katonrakentajana työskentelevän Leonhard Otterpohlin, 22. Nuori mies on väsynyt. Hän on tehnyt viimeiset kaksi päivää töitä romahtaneen sillan toisella puolella ja yrittänyt pelastaa taloihin jumiin jääneitä ihmisiä.

Leonhard Otterpohl on viime päivät pelastanut asuntoihin jumiin jääneitä ihmisiä traktorilla ja muoviveneellä.

Ensin hän lähti pelastusretkelle muoviveneellä. Otterpohl nosti ihmisiä veneeseen ja kuljetti heitä uimalla. Sitten vene hajosi, eikä sen avulla muutenkaan olisi saanut ihmisiä ulos rakennusten ylimmistä kerroksista.

Otterpohl pääsi kuitenkin jatkamaan pelastustöitä, kun hän sai esimieheltään lainaksi kaivurin. Sillä hän ylsi myös ylempiin kerroksiin.

Otterpohl jaksaa hymyillä muttei muista, kuinka monta ihmistä on pelastanut. Hän on nukkunut viime vuorokausina kaksi tuntia.