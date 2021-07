Miehensä kuolemaan johtaneessa hyökkäyksessä haavoittunut Martine Moise asteli lentokoneesta turvamiesten ympäröimänä käsi kantositeessä ja luotiliivit päällään.

Karibialla sijaitsevan Haitin salamurhatun presidentin Jovenel Moisen leski on palannut kotiin, kertoo maan viestintäministeri Twitterissä.

Twitteriin jaetuissa kuvissa näkyy, kuinka Martine Moise saapuu lentokentälle käsi kantositeessä ja luotiliiveihin pukeutuneena. Häntä oli maan pääkaupungin Port-au-Princen lentokentällä vastassa maan virkaa tekevä pääministeri Claude Joseph.

Martine Moise, 47, haavoittui pariskunnan kotiin viime viikon keskiviikkona tehdyssä iskussa, jossa hänen miehensä sai surmansa. Tämän jälkeen hänet vietiin hoitoon Yhdysvaltain Miamiin, jossa hän oli sairaalahoidossa kymmenen päivän ajan.

Leskeksi jäänyt Martine Moise palasi Haitille miehensä hautajaisten alla. Viestintäministerin mukaan hänen on määrä osallistua miehensä hautajaisten valmisteluihin.

Jovenel Moise on määrä haudata ensi perjantaina. 53-vuotiaana surmansa saanut presidentti saatellaan suunnitelmien mukaan haudan lepoon Cap-Haitienissa, joka on maan pohjoisosassa sijaitseva historiallinen kaupunki.

Poliisipäällikkö Leon Charles kertoi perjantaina lehdistötilaisuudessa, että haitilaisviranomaiset tekevät yhteistyötä kansainvälisten virastojen kanssa. Hänen mukaansa yhteistyötä tehdään muun muassa Yhdysvaltain liitovaltion poliisin FBI:n ja kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin kanssa.

Kansainvälisten viranomaisten edustajia on Charlesin mukaan saapunut Haitille analysoimaan todisteita, jotta päästäisiin salamurhan suunnitelleiden jäljille.

Moise surmattiin hyökkäyksessä varhain viime viikon keskiviikkona kotonaan lähellä Port-au-Princeä. Salamurhaajien ryhmän on kerrottu koostuvan lähestulkoon täysin kolumbialaisista palkkasotureista. Monet yksityiskohdat hyökkäyksen ympärillä ovat kuitenkin edelleen pimeän peitossa.

Kolumbian poliisipäällikkö Jorge Vargas kertoi, että Haitin oikeusministeriön entinen virkamies Joseph Felix Badio olisi antanut kahdelle kolumbialaiselle palkkasoturille käskyn tappaa presidentti. On kuitenkin epäselvää, onko Badio itse saanut käskyjä toiselta taholta.

Badion kerrotaan toimineen aiemmin oikeusministeriössä korruption vastaisessa yksikössä. Hän on kuitenkin vain yksi useista Haitin poliisin etsintäkuuluttamista. Lisäksi poliisi etsii muun muassa entistä oppositiosenaattoria John Joel Josephia.

Etsintäkuulutuksissa molempien kerrotaan olevan "aseistettuja ja vaarallisia".

Yli 20 ihmistä on otettu kiinni surmaan liittyen. Haitin poliisi on syyttänyt 63-vuotiaan haitilaislääkärin Christian Emmanuel Sanonin olevan aivot salamurhajuonen takana. Viranomaisten mukaan hänellä on takanaan poliittiset tavoitteet. Lääkärillä on myös vahvoja kytköksiä Floridaan.

Pääministeri Josephin mukaan Moisen turvatiimissä olleet 24 poliisia on määrätty kuultavaksi.

Päivä ennen Martine Moisen paluuta Haitille noin 40 ihmistä kokoontui Miamissa häntä hoitaneen sairaalan ulkopuolelle osoittaakseen hänelle tukea. Moisen kerrotaan saaneen iskussa ampumahaavan käteensä.

Torstaina Martine Moisesta julkistettiin ensimmäiset kuvat viimeviikkoisen hyökkäyksen jälkeen. Hän esiintyi kuvissa sairaalassa käsi siteessä ja kiitti kuvien yhteydessä "suojelusenkelten ryhmää", joka auttoi häntä vaikeana aikana.