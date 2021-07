Presidentti Macron aikoo ottaa kovat keinot käyttöön korona­rokotuksissa – Yli 100 000 ihmistä protestoi uusia toimia vastaan Ranskassa, mutta rokottaminen on vilkastunut

Mielenosoituksista huolimatta toimille on tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansan enemmistön tuki.

Ranskassa vastustettiin lauantaina laajasti presidentti Emmanuel Macronin suunnitelmia edistää maan rokotekattavuutta. Asiasta kertovat muun muassa ranskalaislehti Le Monde ja uutistoimisto Reuters.

Macron ilmoitti televisiopuheessaan aiemmin viikolla uusista toimista. Muun muassa koronarokotuksista tulee pakollisia terveydenhuollon työntekijöille.

Le Monden mukaan Macron väläytti puheessaan myös mahdollisuutta pakkorokottaa kaikki ranskalaiset, jos tartuntatilanne heikkenee, mutta hän toivoi, että ihmiset menisivät menisivät mahdollisimman pian rokotukseen vapaaehtoisesti.

Jatkossa pääsy esimerkiksi ravintoloihin, festivaaleille, juniin ja elokuvateattereihin edellyttää terveyspassia. Terveyspassilla todistetaan tuore negatiivisen koronatestin tulos tai molempien rokoteannosten saaminen. Passivaatimus astuu voimaan vaiheittain elokuun alkuun mennessä.

Passi otettiin käyttöön jo aiemmin, mutta nyt sen käyttö on laajenemassa.

Lisäksi koronavirustesteistä tulee maksullisia syksyllä, jotta ihmiset hankkisivat ennemmin rokotteen kuin kävisivät toistuvasti testeissä.

Rokotuksia vastustavat kokevat toimet käytännössä pakkorokottamiseksi. Mielensoittajien kylteissä vaadittiin vapautta ja Macronia kutsuttiin diktaattoriksi.

Sisäministeriön mukaan lauantaina järjestettiin 137 mielenosoitusta ympäri maata. Protestoijia oli lähes 114 000, joista 18 000 pääkaupunki Pariisissa.

Pienempiä mielenilmauksia järjestettiin jo aiemmin viikolla. Joissain paikoissa poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua, kun poliiseja on heitelty muun muassa lasipulloilla.

Protestoijien joukossa oli myös niin kutsuttuja keltaliivejä, jotka pyrkivät saamaan hallituksenvastaiseen liikkeeseen uutta virtaa.

Pääministeri Jean Castex kommentoi lauantaina, että rokotukset ovat ainoa keinoa taistella koronavirusta vastaan.

Mielenosoittajan kyltissä on tehty muunnos Macronin puolueen La République En Marcheen (Tasavalta liikkeessä) nimestä. Tasavalta on korvattu diktatuurilla. Kuva mielenosoituksesta 14. heinäkuuta Pariisista.

Mielenosoituksista huolimatta toimille on tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansan enemmistön tuki. Perjantaina julkaistun kyselyn mukaan 60 prosenttia ranskalaisista kannattaa terveydenhuollon rokotuksia ja terveyspassin vaatimista.

Suunnitelluilla toimilla on ollut jo muutamassa päivässä vaikutusta rokotusmääriin, kertoo brittilehti The Guardian. Kolmen vuorokauden sisällä Macronin ilmoituksesta yli kolme miljoonaa ranskalaista oli jo varannut rokotusajan.

Rokotteita annettiin myös ennätysmäärä yhdessä päivässä, 800 000 annosta.

Lakiehdotuksen mukaan uhkana kansalaisille on puoli vuotta vankeutta ja jopa 10 000 euron sakko. Jos taas esimerkiksi ravintola ei tarkastaisi passeja, se voisi aiheuttaa omistajille vuoden vankeusrangaistuksen ja 45 000 euron sakon.

Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Ranskassa tartuntojen määrä on kasvanut kesällä. Uusia tartuntoja todettiin lauantaina lähes 11 000. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä noin 109 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti kahden viikon ajalta.

Lakiehdotus esitellään maan parlamentille alkavalla viikolla.

Perustuslaki­asiantuntijoiden mukaan suunnitelmat noudattavat Ranskan lakeja. Suurin osa oppositiosta kannattaa toimia.

Hallitus puolusti suunnitelmia tiistaina toteamalla, että kyse ei ole pakosta vaan kovasta houkuttelusta.

”Minun on vaikea ymmärtää, että maassa, jossa 11 rokotetta on jo pakollisia –– tämä voitaisiin nähdä diktatuurina”, sanoi hallituksen tiedottaja Gabriel Attal The Guardianin mukaan.

Ranskassa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut yli 54 prosenttia väestöstä ja molemmat annokset noin 40 prosenttia.