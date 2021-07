Lapset vietiin ambulanssilla sairaalaan. Jalkoihin ammutut lapset eivät saaneet hengenvaarallisia vammoja.

Kahta ulkona leikkimässä ollutta lasta ammuttiin Ruotsissa lauantai-iltana. Esikouluikäinen ja alakouluikäinen lapsi haavoittuivat Visättrassa Huddingen kunnassa Tukholman eteläpuolella.

Poliisi sai hälytyksen ampumisesta lauantaina kello 20.16 paikallista aikaa.

Yhteensä yhdeksän ihmistä on otettu kiinni ampumiseen liittyen. Poliisin mukaan heidän joukossaan on henkilöitä, joilla on yhteyksiä rikollisverkostoihin.