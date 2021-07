HS sortuneen kylän reunalla: Valtatie on täynnä viranomaisia, mutta enää etsitään ainoastaan kuolleita – Saksalaisperhe pääsi tyhjentämään kotiaan vain satojen metrien päässä sortuma-alueesta

Rankkasateiden vuoksi Erftjoki tulvi Blessemin laidalla olevaan hiekkakuoppaan. Sen reunat lähtivät murenemaan ja veivät mukanaan myös asuntoja.

Erftstadt

Maailmalle levisi perjantaina hätkähdyttävä kuvapari, jossa näkyi hiekkakuoppaan romahtanut Blessemin kylän reuna.

Ihmiset olivat kaivaneet Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksan länsiosassa sijaitsevan Blessemin laidalle kuopan, sillä he olivat tarvinneet hiekkaa. Rankkasateiden seurauksena läheinen Erftjoki tulvi kuoppaan, jonka reunat alkoivat keskiviikkoiltana murentua.

Asiantuntijat ovat verranneet tilannetta rannalle kaivettuun hiekkakuoppaan. Kun kuoppaan kaataa vettä, se lähtee leviämään reunoilta.

Tulvatuhoja Erfstadtissa.

Juuri näin kävi Blessemissä, ja 300 metriä edennyt murtuma vei mukanaan kylän asuntoja ja palan linnaa.

Sunnuntaina aamupäivällä kello kymmenen aikaan Blessem on yhä suljettu ihmisiltä. Poliisi kuitenkin päästää alueelle henkilökorttia vastaan yksittäisiä ihmisiä. Moni heistä on herkistynyt. Nainen itkee.

Samalla alueelta palaa ihmisiä laukkujen kanssa. He ovat Blessemin kylän asukkaita, joista osa pääsee ensimmäistä kertaa hakemaan omaisuuttaan sortuman laidalla sijaitsevista asunnoistaan.

Toiset ovat jo toisella kierroksella. Jotkut eivät pääse alueelle vieläkään, koska heidän kotinsa ovat yhä romahdusvaarassa.

Sunnuntaiaamuna poliisit päästivät Blessemin asukkaita hakemaan tavaroitaan sortuman lähellä sijaitsevista kodeistaan.

Blessemistä palaa matkalaukkujen ja korin kanssa myös Kleinschmidtin perhe: Isä Rolf, äiti Sonia ja 15-vuotias tytär Sophia. Kyseessä oli jo toinen kerta, kun perhe pääsi hakemaan omaisuuttaan.

Korissa on papereita ja kirjekuoria, seasta pilkistää lahjanarua.

Sonia (vas.), Sophia ja Rolf Kleinschmidt pääsivät hakemaan omaisuuttaan Blessemissä sijaitsevasta kodistaan. Perhe nukkuu Sonian vanhempien luona, kun oma koti on kielletyllä alueella.

Sonia Kleinschmidtiä itkettää aluksi, mutta pian puhe vilkastuu.

”Emme olleet ymmärtäneet, että pieni jokemme on noin voimakas”, hän sanoo.

”Tämä saa meidät tuntemaan olomme turvattomaksi.”

Perheen koti sijaitsee noin 350 metrin päässä sortuman reunasta. Se on yhä veden varassa – mutta pystyssä. Kleinschmidtit toivovat voivansa muuttaa vielä samaan paikkaan takaisin.

Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka paljon talon alle on kertynyt vettä. Viranomaiset ovat hälyttäneet geologeja ja erikois­asiantuntijoita arvioimaan tilannetta, mutta kaikki on yhä epäselvää.

Paikalla on myös Kleinschmidtien sukulaisperhe puolivuotisen vauvansa kanssa. Heillä oli sunnuntaina vain 20 minuuttia aikaa kerätä vauvan välineet mukaansa Blessemissä sijaitsevasta kodistaan.

Viime päivinä myös ruoan hankkiminen on ollut Erftstadtissa vaikeaa, sillä monet kaupat ovat tuhoutuneet tai kiinni. Omat ruokavarastot ovat jääneet suljetulle alueelle.

”Mutta ihmisten apu on ollut mahtavaa”, Sonia sanoo.

Kleinschmidtin perhe kokee olevansa onnekas, koska monella asiat ovat huonommin.

Esimerkiksi ystäväperheen talo romahti kuoppaan, Rolf kertoo. Perhe ehti ulos talosta ennen sortumista, mutta he menettivät kotinsa ja lähes koko omaisuutensa.

Erftstadt on täynnä viranomaisia: pelastustyöntekijöitä, poliiseja, sotilaita. Taivaalla kiertää aika ajoin helikopteri. Hälytysajoneuvojen pillit huutavat.

Viranomaiset etsivät sunnuntaiaamuna ruumiita valtatie 265:tä reunustavien puskien katveesta. Tiellä vesi oli noussut metrien korkeuteen.

Alueella kulkevan tie pysähtyy tuon tuosta punakeltaisiin huomionauhoihin. Myös valtatie 265 eli Bundesstraße on suljettu, samoin sen yllä kulkeva silta, jonne poliisit kuitenkin päästävät toimittajia.

Valtatiellä on käynnissä operaatio, johon osallistuvat poliisi, palokunta ja armeija. Paikalle saapuvat myös vesipelastajat seitsemän veneen kanssa.

”Kyseessä ei ole pelastusoperaatio”, Erftstadtin palolaitoksen puhemies Elmar Mettke sanoo.

Paikalla olevan poliisin mukaan pusikoissa ja sillan alla vaeltavat pelastustyöntekijät etsivät ruumiita. Lisäksi etsitään enää tavaraa.

Viranomaiset aloittivat työn lauantaina aamuseitsemältä ja jatkoivat iltaseitsemään. Silloin alue oli vielä veden alla. Etsinnät käynnistettiin uudelleen sunnuntaiaamuna kahdeksan jälkeen.

Erftstadtin palolaitoksen puhemies Elmar Mettke kertoo, etteivät pelastustyöntekijät olleet varautuneet Erfstadtia kohdanneeseen tuhoon.

Mettken mukaan alueella on yhä 59 ihmistä, joihin ei saada yhteyttä. Hän korostaa, ettei kyse ole kuitenkaan varsinaisesti kadonneista. Moni saattaa vain olla tavoittamattomissa esimerkiksi puhelimen hajottua.

Mettken mukaan palolaitos ei ollut varautunut tapahtuneeseen.

”Vesi nousi noin neljän tai viiden metrin korkeuteen. Pahimmillaan autojen päällä oli 12 metriä vettä”, hän sanoo.

”Vanhukset sanovat, etteivät muista koskaan nähneensä tällaista.”

Tavallisesti vesi on yltänyt noustessaan vaivoin polviin asti, Mettke muistelee.

Ihmiset siivoavat tulvatuhoja Erftstadtissa.

Erftstadtissa on paljon vahingoittumattomia taloja, mutta tuhon jälkiin törmää kaikkialla. Peltoja on laonnut, eivätkä edes kuolleet ole saaneet olla rauhassa.

Liblarin hautausmaa on suljettu, sillä vesi on peittänyt alleen osan hautausmaan haudoista. Aluetta reunustavalle kivimuurille on nostettu pieniä enkelipatsaita, muistokiviä ja kastelukannuja. Punavalkeat nauhat peittävät sisäänkäynnin.

”Katastrofi!” ohi kulkeva mies puhahtaa.

Hautausmaan laidalla törmäämme myös hautausmaan edustajaan, joka kertoo, että alue on tällä hetkellä vaarallinen. Vesi voi paikoin olla monta metriä syvää, ja hautausmaalla on myös paljon kuoppia.

”Siellä ui aiemmin myös kaloja”, hän kertoo.

Mudan ja veden alle peittyneet ristit ja hautakivet näyttävät synkiltä kauniina hellepäivänä. Veden alta pilkistävät myös symmetriset valkoisten kiviristien rivit.

Ne ovat toisen maailmansodan sankarihautoja.