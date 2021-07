Raivaustyöt ja kadonneiden etsintä ovat edelleen käynnissä monissa paikoissa Saksaa ja Belgiaa. Yli 150 ihmistä on edelleen kadoksissa Belgiassa.

Poikkeuksellisen suuret tulvat ovat vaatineet tähän mennessä jo 165 uhria Saksassa. Sunnuntai-iltaan mennessä kuolleita oli löydetty 157.

Kadonneita on edelleen uutistoimisto AFP:n mukaan useita kymmeniä.

Raivaustyöt ja kadonneiden etsintä ovat edelleen käynnissä monissa paikoissa Saksaa. Erityisen pahasti tulvasta kärsineessä Rheinland-Pfalzin osavaltiossa, joka sijaitsee Saksan länsiosassa, on kuollut AFP:n mukaan ainakin 117 ihmistä.

Satoja on saanut vammoja tulvissa. Viereisessä Nordrhein-Westfalenissa on kuollut 47 ihmistä.

Useita ihmisiä on AFP:n mukaan löydetty kuolleena muun muassa tulvineista kellareista, osa on kuollut yksinkertaisesti virtauksen kovaan voimaan. Infrastruktuuri on tuhoutunut monissa paikoissa pahasti, ja jälleenrakentamisen arvioidaan kestävän pitkään.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer ja Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet vierailivat maanantaina Euskirchenin kaupungissa Nordrhein-Westfaleninissa.

Reilun 55 000 ihmisen Euskirchenin kaupunki ja samanniminen piirikunta ovat Rheinland-Pfalzin lisäksi kärsineet tulvista laajasti.

”Jälleenrakennus vie kuukausia, jopa vuosia”, Laschet sanoi maanantaina Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan.

Euskirchenin alue Saksassa on yksi eniten tulvista kärsineistä alueista. Viikonloppuna rankkasateet rauhoittuivat alueella, ja raivaustyöt alkoivat. Kuva on otettu sunnuntaina 18. heinäkuuta Bad Münstereifelistä.

Liittokansleri Angela Merkel vieraili sunnuntaina eniten tulvista kärsineillä alueilla.

”Voin melkein sanoa, että saksan kielessä ei ole sanoja tuholle, joka on nyt koettu”, Merkel sanoi toimittajille.

Rankkasateet yltyivät Länsi-Euroopassa viime viikon torstaina, 15. heinäkuuta. Harvinaisen suuret sademäärät ovat johtaneet yllättävän suuriin tulviin. Jo keskiviikkona raportoitiin useista kymmenistä kuolonuhreista.

Tulvat ovat runnelleet myös naapurimaa Belgiaa. Ainakin 31 ihmistä on kuollut.

Belgia aikoo hakea useita satoja miljoonia euroja tukea Euroopan unionin solidaarisuus­rahastosta, kertoo EU-maiden tapahtumia seuraava Euroactiv-uutis­sivusto.

Solidaarisuusrahaston avulla EU voi reagoida vakaviin luonnonkatastrofeihin ja osoittaa solidaarisuutta katastrofeista kärsiville Euroopan alueille. Rahaston perustamispäätökseen vaikuttivat Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleet ankarat tulvat.

Sittemmin rahastosta on myönnetty tukea 80 katastrofin jälkihoitoon. Katastrofit ovat olleet tulvia, metsäpaloja, maanjäristyksiä, myrskyjä ja kuivuutta.

Viime päivien tulvat ovat koetelleet rajusti Belgian kaakkoisosia. Maassa on kuollut tähän mennessä uutistoimistojen mukaan 31 ihmistä.

”Paljon vahinkoa on aiheutunut, ja kunnat eivät pysty maksamaan jälleenrakennusta yksin”, totesi Belgian pääministeri Alexander De Croo viikonloppuna.

Sunnuntai-iltapäivänä noin 3 700 taloutta Vallonian alueella oli ilman juoksevaa vettä. Ainakin 11­000 kotia oli ilman sähköjä, kertoi belgialainen The Bulletin.

Myöhään sunnuntai-iltana The Bulletin kertoi, että 163 ihmistä oli vielä kadoksissa.

Pepinsterin kunnassa Valloniassa 12 ihmistä on kuollut tulvissa. 20 on edelleen kadoksissa, ja yli tuhat on evakuoitu.

”Ihmiset ovat tulleet Flanderista, muualta Valloniasta ja jopa Ranskasta asti auttamaan”, kertoi kunnan pormestari Philippe Godin The Bulletinille.

Viikonloppuna rankat sateet ja tulvat levisivät myös Itävaltaan. Muun muassa historiallinen Halleinin kaupunki oli veden valtaama.

Raivaustyöt alkoivat maanantaina. Yö oli sujunut rauhallisesti Halleinissa, kertoivat viranomaiset DerStandard-lehdelle.