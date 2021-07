Yökerhoissa ei enää puolenyön jälkeen ollut asiakasrajoituksia eikä vaatimusta turvaväleistä.

Niin sanottu vapauden päivä (Freedom Day) koitti Englannissa maanantaina, kun suurin osan koronavirusrajoituksista poistettiin keskiyöllä.

Vapautta juhlittiinkin heti maanantain vastaisena yönä. Lontoossa sijaitsevassa Oval Space -yökerhossa juhlittiin yhdessä maan ensimmäisessä rajoituksissa vapaassa livekonsertissa sitten pandemian alun.

”En ole saanut tanssia ikuisuuksiin, tai siltä ainakin tuntuu, kertoo 31-vuotias Georgia Pike Reutersille yökerhosta.

”Haluan tanssia, kuulla livemusiikkia, tuntea keikkatunnelman ja olla ihmisten ympäröimänä, Pike jatkaa.

Keskiyöstä alkaen esimerkiksi yökerhot, elokuvateatterit ja urheilustadionit saivat avata ovensa ilman asiakasmäärien rajoituksia. Asiakkaiden ei tarvitse käyttää maskia tai pitää turvaväliä.

Turvavälit jäivät historiaan englannin yökerhoissa, kun lähes kaikki rajoitukset poistettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Vapauden päivä koitti Englannissa, vaikka se on saanut ankaraa kritiikkiä muun muassa useilta asiantuntijoilta. Koronaviruksen kuolinluvut ovat Britanniassa maailman kärkeä ja tartuntamäärät kasvavat päivittäin.

Skotlanti ja Wales ovat päättäneet pitää rajoituksia voimassa Englantia laajemmin.

Joitain rajoituksia, kuten karanteenivaatimuksia, jää Englannissakin yhä voimaan, mutta suurimmaksi osaksi sitovat rajoitukset muuttuvat vapaaehtoisiksi.

Englantilainen yhteiskunta on ollut enemmän tai vähemmän kiinni viimeiset puolitoista vuotta.

Britannian rokotustahti on ollut Euroopan nopeimpia. Kaikille yli 18-vuotiaille briteille on tarjottu rokotuksen ensimmäistä annosta. 68 prosenttia aikuisista on täysin rokotettu. Pääministeri Boris Johnson luottaa siihen, että rokotusten turvin yhteiskunta voidaan avata uudelleen.

Johnson myös perustelee avaamista sillä, että se on tehtävä kuitenkin jossain vaiheessa. Toinen vaihtoehtoinen ajankohta avaamiselle olisi Johnsonin mukaan syksy, mutta silloin virus hyötyisi kylmästä säästä.

”Jos emme tee sitä nyt, meidän täytyy kysyä itseltämme, milloin sitten? Tämä on oikea hetki, meidän on vain toimittava varovaisesti”, Johnson sanoi lähettämässään videoviestissä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Britannian kansa näyttää jakautuvan suhtautumisessaan rajoituksiin. Osa pelkää koronaviruskuolemien lisääntyvän, osa taas uskoo pahimman jääneen taakse.

Britannian oppositio on vastustanut täyttä avaamista ja syyttänyt Johnsonin hallintoa kansallisen terveyden vaarantamisesta.