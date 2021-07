Yhteisöllisyys on vahvaa, kun ihmiset raivaavat Bad Münstereifelin vanhaakaupunkia. Erftjoki tuhosi satoja vuosia vanhan keskustan.

Bad Münstereifel

Lähellä Eifelin kansallispuistoa, linnuntietä reilu 30 kilometriä Bonnista lounaaseen sijaitsee keskiaikainen helmi: Bad Münstereifel. Sen historia juontaa juurensa aina 800-luvulle asti, jolloin paikalle perustettiin luostari. Vanhaakaupunkia ympäröi yhä keskiaikainen muuri.

Bad Münstereifel houkuttelee puoleensa monenlaisia matkailijoita. Se on suosittu kylpyläkaupunki, jonne saapuu terveysturisteja. Kaupungin halki kulkee myös kuuluisa pyhiinvaellusreitti, Espanjan Santiago de Compostelaan suuntaava Pyhän Jaakobin tie.

”Bad Münstereifel on sekä paikallisten että vierailijoiden mielestä poikkeuksellisen harmoninen maailmankolkka”, kertoo kaupunki nettisivuillaan.

Sunnuntaina 18. heinäkuuta väite ei voisi pitää vähempää paikkaansa. Sen sijaan kaupungin motto on ehkä todempi kuin koskaan ennen. Se kuuluu: ”Luonnonläheinen, autenttinen, eloisa.”

Mies kolaamassa mutaa pois talon edustalta.

Viime viikolla luonnon voima yllätti Bad Münstereifelin. Kaupungin läpi virtaava Erftjoki tulvi sellaisella voimalla, että vanhankaupungin ravintolat, liikkeet ja asunnot täyttyivät vedestä. Ikkunat rikkoutuivat, jokea ympäröivät kadut repeytyivät liitoksistaan.

Sunnuntaina tuhoutunut keskusta on täynnä ihmisiä, puhetta ja melskettä. Keskikesän pyhäpäivä on kaunis ja helteinen. Tällä kertaa puheensorina ei johdu turisteista. Kaupungissa on käynnissä suurtalkoot, kun sadat ihmiset raivaavat yhteistyössä tulvan jälkeensä jättämiä tuhoja.

Tunnelma ei ole musertunut. Kasvoilla näkyy hymyjä, välillä kuuluu naurua. Ihmiset ovat päästä varpaisiin kuivuneen mudan peittämiä.

Jan Herling ja Julius Minks saapuivat auttamaan Zülpichin kaupungista.

”Olemme nyt kuin suuri perhe”, kertoo Jan Herling, 19.

Automyyntialalla työskentelevä Herling on saapunut sunnuntaina Bad Münstereifeliin yhdessä ystävänsä Julius Minksin, 19, kanssa.

Herlingin vanhemmat asuvat Bad Münstereifelissä. Itse nuoret asuvat läheisessä Zülpichin kaupungissa. Myös siellä tulvi, muttei niin pahasti kuin täällä.

Siksi he ovat saapuneet vaikeasti tuhoutuneelle alueelle saatuaan omat kotinsa siivottua.

”Kysymme ihmisiltä, missä tarvitaan apua”, Herling sanoo. Nyt he ovat tyhjentäneet taloja mudasta, roskasta ja tavarasta.

Rojua riitti kannettavaksi.

Ihmiset ovat järjestäytyneet uskomattoman hyvin, yhteisöllisesti kuin muurahaiset. Vanhan kaupungin keskustassa kulkee kymmenien ihmisten letka. Ensimmäinen lähettää matkaan aina uuden lastu- tai tavarapinon ja se siirtyy käsistä toisiin, kunnes saavuttaa valtavan roskakasan toisella puolella jokea.

Rytmi on vauhdikas. Työ näyttää raskaalta helteessä, mutta yhteishenki on hyvä.

Ylivääpeli Kevin Lobbe.

Kaupungintalon edessä tapaamme armeijan ylivääpeli Kevin Lobben, 32. Hän kertoo, että Saksan liittovaltion viranomaiset työskentelevät Bad Münsterissä tällä hetkellä kellon ympäri.

”Selvitämme, ketkä ovat auttajia ja ketkä tarvitsevat apua ja yhdistämme heidät”, Lobbe sanoo.

Avuntarvitsijoiden löytäminen on hänen mukaansa ollut helppoa.

Lisäksi valtio organisoi kalustoa ja välineitä raivausurakkaan. Vapaaehtoiset tarvitsevat kumisaappaita, työhanskoja, lapioita ja kottikärryjä. Lisäksi tarvetta on järeämmälle kalustolle, kuten kaivureille, kuorma-autoille ja roskalavoille.

Vieressä hyrrää myös armeijan generaattori, jolla pyöritetään viranomaisten nettiyhteyksiä.

Kaivureiden ja suurien roskalavojen kuljettaminen vanhankaupungin kapeille kujille on vaatinut tarkkaa taiteilua. Tällä hetkellä yksi vaikeimmista tehtävistä on saada organisoitua jätteen kuljettaminen pois kaupungista, Lobbe kertoo. Tila on loppumassa, kun romukasoja on kaikkialla.

Kaivuri työssään.

Lähellä kaupungintaloa istuu neljä nuorta miestä, jotka näyttävät tomun ja mudan peittäminä hieman sotilailta hekin. He ovat Sebastian Gebauer, 33, Jan Röllgen, 24, Sven Schnichels, 25 ja Alex Moesch, 25. Miehet kertovat saapuneensa paikalle sunnuntaina kello 11 aikaan.

”Ystäväni soittivat ja kertoivat, että täällä tarvitaan apua”, Jan Röllgen sanoo.

Tulva oli iskenyt myös Röllgenin omalle paikkakunnalle ja täyttänyt hänen kellarinsa vedellä. Hän oli kuitenkin ehtinyt jo siivota sen.

”Nyt tarjoutuu mahdollisuus auttaa muita.”

Miehet ovat juuri saaneet raivattua tulvan runteleman kakkutehtaan tehtaanmyymälän. Työ on ollut raskasta. Märkä hiekka painaa valtavasti, he selittävät. Myös tila, jonne jätettä ja lietettä voi kasata, uhkaa loppua. Paikalle tuodaan kuitenkin juuri ainakin yhtä uutta jätelavaa.

”Nyt syömme vatsan täydeltä makkaraa ja odotamme seuraavaa tehtävänantoa”, Röllgen sanoo.

Sebastian Gebauer, 33, Jan Röllgen, 24, Sven Schnichels, 25 ja Alex Moesch, 25.

Ruoka-apua on tarjolla paljon. Kaupungintalon lähellä on pinottuna elintarvikkeita: vettä, maitoa, keittoa, hedelmiä, tölkkiananaksia, perunalastuja, suolatikkuja ja purkkihattaraa. Siellä on myös hygieniatuotteita ja työvälineitä. On käsisaippuaa, hammastahnaa, vessapaperia ja kumisaappaita.

Ilmaista ruokaa jakavat myös yritykset. Vieressä, braatvurstia, perunaa ja limonadeja jakaa paikallinen ruokakärry.

Keittiömestari Michael Dzielbo kertoo, että tulva tuhosi yrityksen alkuperäisen ruokakärryn. Omistaja tilasi nopeasti uuden Hampurista.

Kun aikanaan kärrystä myytiin annoksia turisteille ja paikallisille, nyt ruokaa jaetaan ilmaiseksi talkoolaisille. Dzielbon mukaan he aikovat jatkaa ilmaisen ruoan tarjoamista vielä ainakin kaksi tai kolme päivää.

Talkoolaisilla on ollut nälkä.

”Eilen meni suunnilleen 150 kiloa perunoita ja ainakin yli 700 makkaraa.”