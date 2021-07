Rokotteiden hankkiminen on ollut vaikeaa Taiwanille, jota on toukokuusta lähtien kiusannut pandemian ensimmäinen kunnollinen tartunta-aalto.

Taiwanissa viranomaiset ovat myöntäneet hätäkäyttöluvan paikalliselle koronavirusrokotteelle. Taiwanilaisen Medigenin kehittämästä rokotteesta toivotaan apua rokotustahdin kiihdyttämiseen 23 miljoonan asukkaan saarella.

Medigenin koronarokotteen kliiniset kokeet ovat yhä kesken, mutta viime kuussa yhtiö julkaisi lupaavia tuloksia toisen vaiheen testeistä. Tarkkoja lukuja rokotteen tehosta ei ole julkaistu, mutta Taiwanin terveysministeriön mukaan rokotteen tuottama immuunivaste on vähintään yhtä hyvä kuin Astra Zenecan rokotteessa.

Ministeriön mukaan Medigenin rokotetta voidaan alkaa antaa taiwanilaisille jo elokuussa. Rokotetta annetaan kaksi annosta. Medigenin täytyy tehdä kuukausittain raportti rokotteen turvallisuusseurannasta.

Taiwanin hallitus on tehnyt sopimuksen viiden miljoonan rokoteannoksen ostamisesta Medigeniltä. Sillä on samanlainen sopimus myös toisen taiwanilaisyhtiön United Biomedicalin rokotteesta, joka ei ole vielä saanut käyttölupaa.

Kotimaisten rokotteiden toivotaan nopeuttavan Taiwanin rokotustahtia, joka on ollut verkkainen. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan vasta 20 prosenttia taiwanilaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Taiwan oli onnistunut hankkimaan vain reilut 700 000 rokoteannosta ennen kuin Yhdysvallat ja Japani lahjoittivat sille hiljattain vajaat kuusi miljoonaa annosta.

Taiwan tarvitsee kuitenkin vielä lisää annoksia saadakseen koko väestönsä rokotettua. Rokotteiden hankkimista ovat vaikeuttaneet huonot suhteet Kiinaan.

Taiwan oli pitkään koronan torjunnan mallimaa, sillä se piti tiukalla rajavalvonnalla ja ensiluokkaisella tartuntojen jäljityksellä tartuntamäärät hyvin pieninä yli vuoden ajan, ja paikallinen väestö sai nauttia lähes normaalista elämästä.

Toukokuussa tartunnat pääsivät kuitenkin ryöpsähtämään lentäjien keskuudesta, ja Taiwanissa on todettu nyt yhteensä yli 15 000 tartuntaa ja yli 750 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Käyttöön otetut rajoitustoimet näyttävät purreen, ja tartunnat ovat olleet jälleen selvässä laskusuunnassa viime viikkoina.