Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Britannian pääministeri Boris Johnsonin väitetään asettaneen talouden ihmishenkien edelle maan koronaviruskriisissä.

Boris Johnsonin koronatoimia on kritisoitu useasti. Britannia on kärsinyt pandemiasta pahasti.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin entinen avustaja, Dominic Cummings, syyttää pääministeriä ”oman politiikan ajamisesta”, ihmishenkien kustannuksella koronakriisissä.

Cummings toimi Johnsonin vaikutusvaltaisimpana avustajana heinäkuusta 2019 marraskuuhun 2020. Hän on eronsa jälkeen kritisoinut Britannian koronatoimia ja Johnsonia aiemminkin, mutta harvoin niin jyrkkäsanaisesti kuin tiistaina julkaistussa BBC:n haastattelussa.

Cummingsin mukaan Johnson oli haluton kiristämään koronarajoituksia viime syksynä, vaikka tartuntamäärät nousivat rajusti ja nopeasti rauhallisen kesän jälkeen.

”Hänen asenteensa oli, että rajoitukset on höpönpöpöä ja lockdownit [palveluiden ja ihmisten liikkumisen äärimmäinen rajoittaminen] eivät toimi. Toisaalta hän ajatteli, että toki tilanne on kamala, mutta lähinnä koronaan kuolee kahdeksankymppiset”. Cummings muistelee.

”Emmekä me voi tappaa taloutta vain sen takia, että kahdeksankymppiset kuolevat, hän sanoi.”

Kun BBC:n politiikantoimittaja Laura Kuenssberg toteaa Cummingsin muistojen sisältävän vakavia syytteitä, Cummings väittää monen ihmisen kuulleen Johnsonin sanovan samat asiat.

”Johnson myös tekstasi samaa minulle ja monelle muulle. Jos asia päätyy tutkintaan ja kaikkien pitää todistaa oikeudessa, ihmiset tulevat sanomaan oikeuden edessä saman, mitä olen nyt sanonut.”

Brittimedia julkaisi haastattelusta tiistaiaamuna vain pienen pätkän. Koko haastattelu näytetään BBC:llä illalla.

Dominic Cummings oli ennen pääministeri Johnsonin vaikutusvaltaisin avustaja. Hän oli keskeinen brexit-kampanjan suunnittelija.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Johnsonin väitetään asettaneen talouden ihmishenkien edelle Britannian koronaviruskriisissä.

Huhtikuussa The Daily Mail kertoi, että lehden lähteiden mukaan pääministeri olisi sanonut, että hän näkisi mieluummin ”tuhansien ruumiiden kasautuvan” kuin asettaisi Englantiin kolmannen koronasulun. Samankaltaisia sanomisia oli kuullut myös BBC. Kommentti ilmeisesti liittyi lokakuun koronasulkuun.

Sekä Johnson että hallituslähteet kiistivät kommentin jyrkästi.

129 007 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Britanniassa. Tartuntoja on todettu yhteensä 5,5 miljoonaa. Sekä kuolemien että tartuntojen määrässä Britannia kuuluu maailman kärkimaihin.

Arvostelua erityisesti terveydenhuollon asiantuntijoiden parissa on herättänyt myös brittihallituksen viimeisimmät päätökset, jotka tulivat voimaan eilen maanantaina.

Englannissa nimittäin koitti ”Vapauden päivä”, kun suurin osa koronavirusrajoituksista poistettiin. Nyt esimerkiksi yökerhot, elokuvateatterit ja urheilustadionit saavat olla auki ilman asiakasmäärien rajoituksia. Asiakkaiden ei tarvitse käyttää maskia tai pitää turvaväliä.

Joitain rajoituksia, kuten karanteenivaatimuksia, jäi yhä voimaan, mutta suurimmaksi osaksi sitovat rajoitukset muuttuivat vapaaehtoisiksi.

Tartuntamäärät ovat kuitenkin taas nousseet kesällä, heinäkuussa rajustikin. Asiantuntijoiden mukaan Britannian hallitus on aloittamassa ”epäeettisen kokeilun” ja rajoitusten purkaminen olisi keskeytettävä.

Lisäksi asiantuntijat varoittavat, että hallituksen valitsema strategia voi edistää rokotteille vastustuskykyisten virusmuunnosten kehittymistä. Huolena on, että uudet virusmuunnokset voisivat levitä nopeasti ympäri maailman, sillä Britannia on kansainvälisen liikenteen solmukohta.

Bilettäjät pääsivät nauttimaan musiikista ja tanssista Manchesterissä, Englannissa, rajoitusten poistuttua maanantaina.

”En enää usko kaikkiin näihin NHS:n yliampuviin juttuihin.”

Näin Johnson sanoi tekstiviestissä lokakuussa, kun kasvavat tartuntamäärät alkoivat näkyä kuolintilastoissakin, väittää Cummings BBC:n haastattelussa. NHS tulee sanoista National Health Service. Se on Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä.

Suurin osa koronaan kuolleista oli viime syksynä 81–85-vuotiaita.

”Se on enemmän kuin elinajanodote. Eli hanki korona ja elä pidempään. Lähes kukaan alle kuusikymppinen ei joudu sairaalaan... ja niistäkin, jotka joutuvat, lähes kaikki selviytyvät. En enää usko kaikkiin näihin NHS:n yliampuviin juttuihin. Tyypit, meidät pitää kalibroida vähän... tässä maassa on maksimissaan kolme miljoonaa yli 80-vuotiasta”, Johnson kirjoitti Cummingsin mukaan.

Cummingsin mukaan päätelmä osoitti Johnsonille, ettei kansalliseen ”lockdowniin”, eli äärimmäisen tiukkoihin rajoitustoimiin, pidä ryhtyä.

”Hän pisti omat poliittiset intressinsä ihmishenkien edelle. Johnson olisi mieluummin nähnyt koronan huuhtovan yli Britannian kuin antaa sen tuhota talouden”, sanoo Cummings.

Pääministeri Johnsonin tiedottajat ovat vastanneet BBC:lle. Vastauksen mukaan Johnson on ”tehnyt kaiken, mitä on pystynyt, suojellakseen ihmisiä, ja noudattanut asiantuntijoiden neuvoja tehdessään niin”. Vastauksen mukaan hallitus on myös suojellut NHS:sää ylikuormittumiselta kolmella ”lockdownilla”.

Cummings ei toki itsekään ole mikään puhdas pulmunen. Keväällä 2020 hän rikkoi Englannin tiukkoja koronarajoituksia. Asiasta nousi mediakohu. Silloin Johnson tuki erityisavustajaansa, eikä Cummings eronnut. Myöhemmin ero koitti.