Komissio vaatii Puolalta selvitystä EU-tuomio­istuimen uhmaamisesta – komissio on huolissaan oikeus­valtion tilasta myös Unkarissa

Toisen kerran julkaistu oikeusvaltioraportti ei löydä Suomesta huolenaiheita. Raportti ilmestyy herkkään aikaan, sillä Puola ja Unkari odottavat EU:n elvytysrahoja.

Puolassa on järjestetty heinäkuussa sarja tapahtumia, joiden tarkoituksena on puolustaa maan perustuslakia Puolan nykyisen valtapuolueen tekemiltä heikennyksiltä. Kuva Gdanskista 17. heinäkuuta.

Unkari ja Puola olivat jälleen huomion keskipisteinä, kun EU:n komissio julkisti tiistaina raportin oikeusvaltion tilasta EU:n jäsenmaissa.

Samassa yhteydessä komission vara­puheenjohtaja Věra Jourová kertoi, että EU vaatii Puolaa noudattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä, jonka mukaan Puolan pitää keskeyttää korkeimpaan oikeuteen luodun kurinpito­elimen toiminta.

Puolan pitää antaa asiasta vastaus EU:lle 16. elokuuta mennessä. EU uhkaa Puolaa seuraamus­maksulla, jos se ei anna selvitystä tässä aikataulussa.

Puolan korkeimman oikeuden kurinpito­elimellä on valta viedä tuomareilta oikeudellinen koskemattomuus tai leikata heidän palkkojaan. EU epäilee toimielimen riippumattomuutta. Puola sen sijaan kertoo perustaneensa sen korruption ehkäisemiseksi.

Puolan perustuslaki­tuomioistuin ei ole hyväksynyt Euroopan unionin tuomioistuimen vaatimusta toimielimen toiminnan keskeyttämisestä.

Viime viikolla se linjasi, että kaikki EU:n tuomioistuimen päätökset Puolan oikeus­laitoksen uudistukseen liittyen ovat Puolan perustuslain vastaisia.

Tämä on linjaus, joka joidenkin arvioiden mukaan voi äärimmillään johtaa ”Polexitiin”, Puolan eroon EU:sta.

Oikeusvaltioraportti kohdistaa huomion muun muassa siihen, ovatko tuomio­istuimet riippumattomia jäsenmaassa, ja pyrkivätkö maat riittävästi tutkimaan ja ehkäisemään korruptiota.

Tämänvuotisessa raportissa painotetaan myös median riippumattomuutta ja toiminta­mahdollisuuksia.

”Monissa jäsenmaissa on suuri riski siihen, että poliitikot puuttuvat median toimintaan”, raportissa todetaan.

Oikeusvaltio­periaatteen mukaan hallitukset eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja kansalaisilla pitää olla mahdollisuus haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomio­istuimissa.

Periaate sisältää myös korruption vastaisen toiminnan sekä lehdistönvapauden puolustamisen.

Komission yleisarvio on, että useissa jäsenmaissa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja esimerkiksi tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistamiseen on kiinnitetty uutta huomiota.

Joissakin jäsenmaissa tilanne on sen sijaan mennyt vain huonommaksi verrattuna viime vuoteen.

Oikeusvaltioraportti ilmestyi nyt toisen kerran. Ensimmäinen raportti ilmestyi viime vuonna.

Nyt tilanne on herkempi, sillä EU käsittelee parhaillaan Unkarin ja Puolan elvytys­suunnitelmia osana jäsenmaiden yhdessä sopimaa elvytyspakettia.

Unkarin osuus EU:n elvytysvaroista on yli seitsemän miljardia euroa, Puolan lähes 24 miljardia euroa.

Euroopan parlamentti on vaatinut, että EU:n pitäisi sitoa elvytysrahan maksatus tiukemmin oikeusvaltio­periaatteen noudattamiseen.

EU-parlamentaarikkojen mukaan komission on aloitettava selvitys mahdollisista oikeusvaltio­periaatteen rikkomuksista, jotka vaikuttavat unionin budjetin vastuulliseen käyttöön tai vaarantavat sen vakavasti.

Mepit teettivät oikeusvaltio­periaatteen rikkomisesta oikeudellisen selvityksen, joka julkistettiin heinäkuussa.

Selvitystä tuolloin esitellyt EU-parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok) ei ole optimistinen Unkarin ja Puolan kehityksen suhteen.

”Tilanne tulee hitaasti mutta valitettavan varmasti vaikeutumaan”, Sarvamaa sanoi tiistaina.

”En myöskään näe, että Puola tai Unkari haluaisivat lähteä unionista mihinkään. Poliittisesti niiden intressissä on päinvastoin levittää tätä sanomaansa. Sen takia ei voi ennustaa muuta kuin lisää vaikeita aikoja EU:lle.”

Unkari ja Puola ovat viime aikoina olleet jatkuvasti hankauksessa EU:n kanssa oikeusvaltio­periaatteen toteutumisesta.

Lisäksi tuoreiden epäilysten mukaan Unkari olisi Pegasus-hakkerointi­ohjelman avulla vakoillut hallitusta kohtaan kriittisesti suhtautuvien toimittajien ja oppositio­hahmojen puhelimia.

Komissio käsittelee myös Suomen tilannetta oikeusvaltio­periaatteen noudattamisen näkökulmasta.

Oikeuslaitoksen riippumattomuuden arvioidaan olevan ”erittäin korkealla tasolla”. Syyttäjälaitoksen uudistus on komission arvion mukaan lisännyt Suomen oikeusjärjestelmän tehokkuutta.

Suomen mainitaan olevan jatkuvasti maailman kärkeä, kun korruption vähyyttä vertaillaan kansainvälisesti. Komissio huomauttaa, että lobbaamista ei tällä hetkellä säädellä, mutta hallituksen lupaama lobbaus- tai avoimuusrekisteri on valmistelussa.

Komissio toteaa suomalaismedian voivan toimia vapaasti. Kiitosta saa se, että media on lain mukaan velvollinen kertomaan omistajarakenteensa. Myös maalittamisen vastaiset lainsäädäntöhankkeet saavat maininnan.