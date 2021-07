Kolme edellistä pääsihteeriä on tullut Pohjois-Euroopasta, joten itäisen Euroopan kandidaatit voivat olla nyt vahvoilla. Myös Britannia toivoo näkyvyyttä Natossa.

Kroatian entinen presidentti Kolinda Grabar-Kitarović, Liettuan entinen presidentti Dalia Grybauskaitė, Viron presidentti Kersti Kaljulaid, EU:n entinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini ja Britannian entinen pääministeri Theresa May ovat spekulaatioissa esillä seuraavaksi Naton pääsihteeriksi.

Sotilasliitto Naton jäsenmaat ovat alkaneet etsiskellä seuraajaa Naton nykyiselle pääsihteerille Jens Stoltenbergille, jonka pitkä kausi tulee päätökseen syksyllä 2022.

Norjalainen Stoltenberg valittiin tehtävään vuonna 2014 tanskalaisen Anders Fogh Rasmussenin jälkeen.

Jäsenmaat ovat kahdesti pidentäneet norjalaisen Stoltenbergin toimikautta, ensin vuonna 2017 ja sitten vuonna 2019. Tämä kertoo siitä, että jäsenmaissa on arvostettu hänen neuvottelutaitojaan niinä Natolle vaikeina vuosina, kun Yhdysvaltoja johti presidentti Donald Trump.

Trump piti Natoa turhana ja kalliina Yhdysvalloille. Vuoden 2018 Nato-kokouksessa Trump jopa suunnitteli ilmoittavansa Yhdysvaltojen lähtevän sotilasliitosta.

Trump myös toistuvasti moitti Nato-kumppaneitaan liian pienistä puolustusmäärärahoista.

Nyt Stoltenbergin kausi on kuitenkin loppumassa ja seuraajaspekulaatiot ovat alkaneet. Hänen kautensa kertoo, että pääsihteerin persoonalla ja poliittisella pelisilmällä on väliä.

Valinnassa painavat maantiede ja tällä kertaa myös sukupuoli. Natolla ei ole koskaan ollut naista pääsihteerinä, mutta esimerkiksi Politico-lehti löytää jo useita mahdollisia naisehdokkaita.

Lehti mainitsee mahdollisina pääsihteereinä Kroatian entisen presidentin Kolinda Grabar-Kitarovićin, Italian entisen ulkoministerin ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin, Liettuan entisen presidentin Dalia Grybauskaitėn ja Viron nykyisen presidentin Kersti Kaljulaidin.

Heistä Grabar-Kitarović on työskennellyt aiemmin myös Naton varapääsihteerinä ja maansa ulko- ja eurooppaministerinä. Ansioluettelossa ovat myös vuodet Kroatian Yhdysvaltain-lähettiläänä.

Vähintään ministeritason kokemus on painanut aiemmissa pääsihteerivalinnoissa.

Maantiede merkitsee siinä mielessä, että Natolla on nyt peräjälkeen ollut kaksi pohjoismaalaista pääsihteeriä, ja sitä edellinenkin oli Euroopan pohjoisemmalta reunalta, hollantilainen Jaap de Hoop Scheffer.

Etelä- ja Itä-Euroopassa katsotaan, että nyt olisi vähitellen jo heidän vuoronsa.

Tosin Itä-Euroopalla on jo edustus Naton ylimmässä johdossa, sillä nykyinen varapääsihteeri Mircea Geoană on kotoisin Romaniasta.

Suomalainen Nato-tuntija sanoo taustakeskustelussa, että ratkaisevaa on lopulta se, mille kannalle Yhdysvallat asettuu. Monilla itäisen Euroopan mailla on jännitteiset välit Venäjään, jonka kanssa Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on halunnut vakauttaa suhteita.

Tämä voi heikentää Grybauskaitėn ja Kaljulaidin mahdollisuuksia. Heistä Kaljulaid on ollut maltillisempi Venäjä-kommenteissaan.

Toisaalta itäeurooppalaisen pääsihteerin valitseminen olisi viesti Venäjälle näiden maiden merkityksestä Natolle.

Grybauskaitė oli Liettuan presidenttinä kaksi kautta vuoteen 2019 asti. Hän oli teräväsanainen Venäjä-kriitikko.

Kaljulaid oli viime vuonna yksi ehdokkaista teollisuusmaiden järjestön OECD:n johtoon, mutta ei tullut valituksi. Hänen taustansa on enemmän talous- kuin turvallisuuspolitiikassa: Kaljulaid on työskennellyt aiemmin Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa.

Baltian maat käyttävät puolustusmenoihin Naton virallisen tavoitteen verran eli kaksi prosenttia bruttokansantuotteeseen verrattuna. Tälläkin voi olla merkitystä valintakriteerinä.

Enemmistö Nato-maista jää tavoitteesta, mutta Viron, Latvian ja Liettuan lisäksi rajan ylittivät viime vuonna Kreikka, Yhdysvallat, Kroatia, Britannia, Puola ja Ranska.

Myös Britanniassa on ollut toiveita pääsihteerin paikasta, koska maa on Natossa keskeinen toimija. Politico mainitsee yhtenä mahdollisena kandidaattina entisen pääministerin Theresa Mayn.

Toisena mahdollisena ehdokkaana on mainittu Mayn hallituksessa turvallisuusneuvonantajana toiminut Mark Sedwill, mutta häneltä puuttuu Naton johtopaikalla lähes välttämättömänä pidetty ministerikokemus.

Britannian haaveet voi tyrmätä se, että EU-mailla on vahva asema Natossa: sotilasliiton 30 jäsenmaasta 21 on myös EU-maita. Niiltä ei välttämättä tule tukea EU:n jättäneen Britannian ehdokkaalle.

On tietenkin mahdollista, että Naton seuraavakin pääsihteeri on mies. Arvailupörssissä yksi korkealle nouseva nimi on Enrico Letta. Hän toimi Italian pääministerinä vajaan kymmenen kuukauden ajan 2013–2014.