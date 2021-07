Kansainvälinen lehdistöinstituutti vaatii myös EU:ta puuttumaan tilanteeseen.

Euroopan unionin ja sen jäsenehdokkaiden lehdistön tilaa seuraava The Media Freedom Rapid Response (FRR) on huolissaan paljastuksista, joiden mukaan israelilaisen NPO Groupin Pegasus-haittaohjelmaa on käytetty toimittajien, aktivistien, poliitikkojen ja asianajajien vakoiluun.

MFRR on seitsemän eri lehdistönvapautta tukevan järjestön ja tutkimus­instituutin perustama projekti, jota rahoittaa Euroopan komissio.

MFRR julkaisi tiistaina lausunnon, jossa se esitti erityisen huolensa Unkarin tilanteesta. Paljastuksista kävi sunnuntaina ilmi, että pääministeri Viktor Orbánin johtama hallitus olisi nähtävästi päässyt Pegasuksen avulla käsiksi hallitusta kohtaan kriittisesti suhtautuvien toimittajien ja oppositio­hahmojen puhelimiin.

MFRR:n mukaan paljastukset asettavat toimittajat ja heidän lähteensä vaaralliseen asemaan. Se vaati Unkaria ja muita Pegasus-ohjelmaa käyttäviä valtioita lopettamaan sen käytön välittömästi. Lisäksi se vaatii ohjelman luonutta yritystä NPO Groupia lopettamaan sen myynnin valtioihin, joiden ihmisoikeus- ja lehdistön­vapaustilanne on huolestuttava.

Kansainvälisen lehdistöinstituutin johtaja Barbara Trionfi vaati myös EU:ta puuttumaan tilanteeseen.

”EU:n täytyy lähettää selvä merkki, että tällaista ei hyväksytä. Tämä on suora hyökkäys journalistista yksityisyyttä ja lähdesuojaa vastaan, jolla tulee olemaan syvällinen vaikutus koko journalistiseen kenttään.”